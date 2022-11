Startseite Zertifizierter Brandschutz für industrielle Schaltschränke Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-08 14:08. Meister Automation GmbH erhält VdS-Produktzertifizierung für die Automatische Mini-Feuerlösch-Einheit AMFE Das Mini-Feuerlösch-System AMFE schützt industrielle Schaltschränke und umschlossene Einrichtungen. Die unabhängigen Prüflabore der VdS Schadenverhütung GmbH haben nun die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit gegenüber der Meister Automation GmbH bestätigt. Dadurch können Unternehmen zusätzlich profitieren. Laut VdS Schadenverhütung brennt es alle fünf Minuten in deutschen Unternehmen. Dadurch entstehen jährlich Kosten in Höhe von circa 6 Milliarden Euro. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft zeigt auf, dass 43 % der von einem Brand betroffenen Unternehmen den Betrieb nicht mehr aufnehmen. Defekte in der Elektrik sind häufige Brandauslöser. Genau hier setzt die Automatische Mini-Feuerlösch-Einheit AMFE an. Sie detektiert und löscht entstehende Brände in Schaltschränken und umschlossenen Einrichtungen rückstandsfrei. Als integrierte Brandschutzlösung meldet sie den Brand darüber hinaus an übergeordnete Brandmeldesysteme. Nun wurde die AMFE durch die VdS Schadenverhütung GmbH zertifiziert. Hergestellt wird das System von der Firma JOB GmbH aus Ahrensburg. Die Meister Automation GmbH in Wertheim vertreibt das System exklusiv für die deutsche Industrie. "Nach umfangreichen Tests können wir die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit des AMFE-Mini-Feuerlöschsystems für die S- & R-AMFE mit Drucküberwachung bestätigen", konstatiert Heike Siefkes, Produktgruppenleiterin Gaslöschanlagen der VdS Schadenverhütung GmbH. Michael Oleynik, Geschäftsführer der Meister Automation GmbH, erläutert: "Schaltschränke stellen blinde Flecken in industriellen Brandschutzkonzepten dar. Mit der AMFE können diese wirkungsvoll geschützt werden. Wir freuen uns, dass die Löschwirksamkeit und Zuverlässigkeit des geräteintegrierten Mini-Feuerlöschers nun mit dem VdS-Prüfsiegel eindeutig bestätigt wurde." Für Unternehmen ergeben sich durch die VdS Anerkennung zusätzliche Vorteile. Sie können mit der AMFE nicht nur ihr Unternehmen vor teuren Betriebsunterbrechungen schützen, sondern profitieren auch oft von vergünstigten Versicherungsbeiträgen. Brandschutzlösungen mit VdS-Zertifizierung senken nachgewiesen das Brandrisiko und werden deshalb regelmäßig von Versicherungen empfohlen. Unternehmen wie der Haushaltsgerätehersteller Liebherr, der Elektrowerkzeugehersteller Festool, die OeTTINGER Brauerei, der Reiseveranstalter FTI und der Schreib- und Zeichengerätehersteller Staedtler sind bereits Kunden der Firma Meister Automation GmbH und setzen die Mini-Feuerlöscher in Ihren schützenswerten Anlagen ein. --- Über Meister Automation GmbH Seit 1988 entwickelt die Meister Automation GmbH maßgeschneiderte Automationslösungen in den Bereichen der Industrie- und Prozesstechnik. Seit 2018 ist die Meister Automation GmbH exklusiver AMFE-Vertriebspartner für die deutsche Industrie. Die Vertriebs-, Installations- und Wartungsprozesse für das AMFE-System sind ISO9001 zertifiziert. Seit 1988 entwickelt die Meister Automation GmbH maßgeschneiderte Automationslösungen in den Bereichen der Industrie- und Prozesstechnik. Seit 2018 ist die Meister Automation GmbH exklusiver AMFE-Vertriebspartner für die deutsche Industrie. Die Vertriebs-, Installations- und Wartungsprozesse für das AMFE-System sind ISO9001 zertifiziert. Kontakt

Meister Automation GmbH

Michael Oleynik

Gyula-Horn-Str. 26

97877 Wertheim

09342 91101-0

info@amfe.de

