Life Extraordinary: The Lux Collective stellt neue LUX*-Kampagne vor

Singapur/ München 08. November 2022 - The Lux Collective kündigt den Start der neuen globalen LUX*-Kampagne Life Extraordinary an.

"Wir haben uns mit dem führenden Marken- und Beratungsunternehmen Matter of Form zusammengetan, um eine strategische, bewusstseinsfördernde Kampagne zu entwickeln, die die einzigartige Positionierung der Marke LUX* weltweit über alle Kanäle hinweg durchdringt. Wir glauben, dass Zeit Luxus ist und jeder kostbare Moment es wert ist, gefeiert zu werden. Ob am Strand, in der Stadt oder in der abgelegenen Natur. LUX* verwandelt das Alltägliche in das Außergewöhnliche: mit hervorragendem Service, wunderschön gestalteten Räumen und sorgfältig gestalteten Escapes", sagte Julian Hagger, Executive Vice President von The Lux Collective.

Jeden Moment kostbar zu machen und sich um das Wesentliche zu kümmern, ist oberste Herszensangelegenheit für The Lux Collective. Die preisgekrönten Resorts von LUX* versprechen eine andere Art von Luxus, der begeistert und erfreut - von Eisdielen im Retro-Stil, maßgeschneiderten LUX* ME Spa- und Wellness-Sitzungen, feinem Essen bis hin zu einem magischen Baum der Wünsche.

Anant Sharma, Chief Executive Officer von Matter Of Form, betont: "Es ist ein Privileg für uns, mit LUX* zusammenzuarbeiten. Während unserer Zeit in den LUX*-Hotels auf den Malediven und Mauritius waren wir von der außergewöhnlichen Servicekultur, den unglaublichen Orten und den herausragenden Resorts beeindruckt."

Die Life Extraordinary-Kampagne spiegelt einen geschmackvollen, modernen Stil von Luxus wider und umfasst neue Video- und Printanzeigen sowie soziale, digitale und Content-Marketing-Initiativen. Die Kampagnenaktivitäten werden durch wichtige Partnerschaften auf der ganzen Welt und die Einführung eines eigenen LUX* Magazins mit dem Titel Life Extraordinary, als Inspirationsquelle für LUX*-Liebhaber das Leben zu feiern, weiter verstärkt.

Eine naturalistische Kampagne, die mit einem weniger-ist-mehr-Ansatz mit konventionellen Werbekodizes bricht. Die an den verschiedenen Urlaubsorten aufgenommenen Motive heben die Besonderheiten jedes Ortes mit ihren eigenen maßgeschneiderten kreativen Mitteln hervor. Darüber hinaus vermittelt sie die Vielfalt der Gäste und die einzigartigen Erfahrungen, die LUX* bietet.

-Die Resort-Kampagne des LUX* Grand Baie auf Mauritius handelt von drei Freunden, die sich nach Jahren der Trennung wiedersehen. Die Vorfreude, das lang ersehnte Treffen und das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit wirklich engen Freunden werden in diesem Werbespot zum Ausdruck gebracht. Unterstrichen von der schönen Umgebung, zelebriert die Kampagne das Glück und die Freude von Freundschaft.

Das LUX* Grand Baie liegt an einem der begehrtesten Strände im Norden der Insel und bietet eine spektakuläre Kulisse mit dem Versprechen einer modernen Auffassung von Luxus, gepaart mit außergewöhnlichen Erlebnissen. Es gilt als das beste Luxusresort auf Mauritius und wurde nur sechs Monate nach seiner Neueröffnung im vergangenen Dezember mit dem Robb Report Annual Best of the Best Awards - The Best In Travel als Island Getaway ausgezeichnet.

Das Resort, das die natürliche Landschaft betont, entstand aus der Leidenschaft und Zusammenarbeit mit der mehrfach ausgezeichneten britischen Innenarchitektin Kelly Hoppen CBE und dem mauritischen Architekten Jean-Francois Adam. Es bietet ein anspruchsvolles Strandleben mit aufregenden gastronomischen Konzepten, insbesondere im Beach Rogue - dem charakteristischen Beach Club-Konzept von LUX* - und dem auffälligen Ai KISU, das die beste asiatische Küche mit offener Küche anbietet, hochmoderne Fitness- und Hydrothermal-Wellnesseinrichtungen, LUX* ME Spa und Hammam-Behandlungen sowie einzigartige mauritische Erlebnisse, die es zu entdecken gilt.

-Im LUX* Le Morne sind Gäste dazu eingeladen, ob allein oder zu zweit, jegliches Zeitgefühl aus den Augen zu verlieren. Die Kampagne zeigt einen Soloreisenden, der gemeinsam mit einem anderen Gast die mauritischen Berge, Gewässer und Wälder erkundet. Es geht darum, zufällige Begegnungen und die Schönheit unabhängiger Entdeckungen zu zelebrieren, wieder zu sich selbst finden und dabei neue Kontakte knüpfen.

Das Strandresort LUX* Le Morne verkörpert modernen Insellebensstil gepaart mit eindringlichen Erlebnissen und kuratiert für achtsame Luxusreisende. Am Fuße des Berges Le Morne (UNESCO-Kulturerbe) und 15 Minuten von den Black River Gorges entfernt, liegt es in der Nähe der besten Wanderwege und bietet exklusiven Zugang zu den begehrtesten Sonnenuntergangsplätzen und Lagunen.

-Die Kampagne des LUX* South Ari Atoll hebt die maledivische Oase hervor, die für eine unverfälschte, außergewöhnliche Verbindung konzipiert wurde. Im Mittelpunkt des Films stehen ein vielbeschäftigter Vater und seine junge Tochter. Sie sind beide auf der Suche nach Momenten der Verbundenheit, die gerade unerreichbar scheinen.

Das luxuriöse LUX* South Ari Atoll auf den Malediven mit seinen stilvollen, auf Stelzen gebauten Überwasservillen bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, die Spaß machen und eine moderne Seele haben. Dazu gehören Fahrradtouren am Steg, Schwimmen an der Seite von Walhaien, ein kulinarisches Abenteuer in den acht Restaurants, die alle die gesunde vegane Küche Keen on Green von LUX* anbieten, und die Teilnahme am Meeresschutz

Reisen ist eines der größten Vergnügen des Lebens. Das exklusive LUX* Magazin soll den Geist anregen und die Wege in die Zukunft des Reisens hervorheben: Die Vielfalt und das Bewusstsein von Wohlbefinden und der Nachhaltigkeit. Es greift Reflexionen über den Sinn des Lebens auf, die Leidenschaften bekannter Persönlichkeiten, berichtet über Lifestyle-Trends wie "Go Lightly" zum Schutz der Erde und enthält kulinarische Beiträge über "The Rise of The Sober Curious". Dazu gibt es ein exklusives Booklet - Extraordinary Experiences - in dem die Gäste an atemberaubenden Abenteuern teilnehmen können, während sie mit LUX* um die Welt reisen. Entdecken Sie mehr unter https://www.luxresorts.com/ .

Über The Lux Collective

The Lux Collective (TLC") ist ein globaler Betreiber von Luxushotels mit Hauptsitz in Singapur und verwaltet die Marken LUX*, SALT, TAMASSA, SOCIO und Café LUX*. Zu den weiteren von TLC verwalteten Häusern gehören das Hotel Le Recif auf der Insel La Réunion und die Ile des Deux Cocos auf Mauritius, eine private Paradiesinsel.

TLC hat sich zum Ziel gesetzt, jedem Augenblick Bedeutung zu verleihen und sich um das zu kümmern, was zählt. Der Mensch steht im Mittelpunkt der TLC-Kultur, und das Unternehmen bleibt bei allem, was es tut, seinen Werten treu: leidenschaftlich, verantwortungsbewusst und innovativ zu sein. Durch die Bereitstellung von Komfort durch durchdachtes und exquisites Design schafft TLC Erlebnisse, die jeden Moment für alle Gäste wichtig machen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, mit Rücksicht auf künftige Generationen rücksichtsvoll und respektvoll zu handeln.

TLC baut seine globale Präsenz weiter aus und betreibt derzeit 16 Resorts und Hotels in China, auf den Malediven, Mauritius und der Insel La Réunion. 11 weitere Hotels sind in Europa, Asien und dem Nahen Osten in Planung.

IBL ist eine Tochtergesellschaft von IBL, einem bedeutenden wirtschaftlichen Akteur im Indischen Ozean und ein börsennotiertes Unternehmen, das zu den "Top 100" der mauritischen Unternehmen gehört. IBL ist in Schlüsselsektoren der mauritischen Wirtschaft tätig und verfügt über ein globales Portfolio von rund 300 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

Über LUX*

LUX* hilft den Menschen, das Leben zu feiern, indem es konsequent das Versprechen einer anderen Art von Luxus einlöst: Gastfreundschaft, die leichter ist. Heller. LUX* inszeniert außergewöhnliche Erlebnisse an verschiedenen Orten - ob am Strand, in der Stadt oder in der Natur - indem wir gedankenlose Muster verbannen und zum Wohle aller unserer Gäste einfacher, frischer und sinnlicher werden.

