Startseite Bodenversand24 hilft mit Bodenberater für Bodenaufbauten Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-08 09:35. Wer seinen Boden selber verlegen möchte, aber unsicher ist, welche Produkte er dazu benötigt, ist gut beraten mit dem Bodenberater für Bodenaufbauten Wer seinen neuen Boden selber verlegen möchte, aber unsicher ist, welche Produkte er benötigt, ist gut beraten mit dem Bodenberater für Bodenaufbauten von Bodenversand24. Mit diesem kleinen, feinen Programm sind kompetente Antworten sofort verfügbar. Die Software stammt von Fa. Uzin, Spezialist im Bereich Bodenaufbauten, Bodensanierung. Mit ihren vielseitigen Produkten wird für jede Bodensituation das richtige Rüstzeug für eine optimale Verlegung empfohlen und über den Händler ausgeliefert. Bodenversand24 führt in seinem Onlineshop weit über Zigtausend Bodenbeläge von allen namhaften Herstellen. Da ist es naheliegend, dass beim Zubehör und für die Bodenvorbereitung die international tätige Uzin Utz AG mit Sitz in Ulm mit ins Programm aufgenommen wurde. Die Uzin Utz Unternehmensgruppe bietet mit seinen sechs Marken UZIN, WOLFF, PALLMANN, arturo, codex und Pajarito Boden Know-how für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Bodenbelägen aller Art. Die Anwendung des Bodenberaters ist kinderleicht. Zwei Werte sind vorzugeben; Untergrund und Belag. Beim Untergrund wird vorgegeben, ob zum Beispiel ein Zementestrich oder vielleicht eine verschraubte Spanplatte vorliegt. Aus 27 unterschiedlichen Untergründen wird gewählt. Die andere Rubrik ist der Belag, der zur Verlegung kommt. Von Textilbelägen über Designbeläge bis zum Parkett stehen 30 verschiedene Bodenbeläge zur Auswahl.

Durch die zusätzlichen Optionen wie "starke Belastung", "Schnellbau" und "ökologisch verarbeiten" und die Eingabe von Fläche sowie die Schichtdicke der Spachtelmasse. Der letzte Schritt ist ein Klick auf den Button "Berechnen" und eine detaillierte Aufbauempfehlung wird ausgeworfen. Mit diesen umfangreichen Vorgabemöglichkeiten ist für jede Kombination Rechnung getragen. Artikelbild und Bezeichnung, Artikeldaten und benötigte Menge stehen bereits in der Empfehlung. Mit einem Klick kommt man zum Produkt auf die Uzin Webseite und dort gibt es weitere interessante Informationen oder der Artikel wird gleich in den Warenkorb von Bodenversand24 gelegt. Die Anleitung wird automatisch generiert oder wahlweise als PDF gespeichert, gedruckt bzw. per E-Mail versendet werden. Ist die Neugierde geweckt, dann bitte einmal den BODENBERATER (https://www.bodenversand24.de/bodenberater) anklicken und den Uzin Boden Navigator generieren. Es macht Spaß, sich schnell und unverbindlich zu informieren. Sollten weitere Fragen über Bodenaufbau und Bodensysteme an, wird das Team von Bodenversand24 gerne mit Rat und Tat weiterhelfen. Ein Blick in die Welt der Bodenbeläge von Bodenversand24 (https://www.bodenversand24.de) ist ein Klick entfernt. Bodenversand24 - Ihr Onlineshop für Bodenbeläge in Europa. Durch die große Auswahl an Böden wie z.B. PVC, Vinyl, Designbelag, Teppich, Nadelvlies, Laminat, Parkett, Kautschuk, Kork, Linoleum uvm. bleiben Ihnen keine Bedürfnisse offen. www.bodenversand24.de - Boden einfach online kaufen - Firmenkontakt

BV24 GmbH

Ulvi Atay

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

0621/30735233

marketing@bodenversand24.de

http://www.bodenversand24.de Pressekontakt

BV24 GmbH

Manuela Hanisch

Reichenbachstr. 21-23

68309 Mannheim

0621/30735233

marketing@bodenversand24.de

http://www.bodenversand24.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten