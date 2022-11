limehome erhält 45 Millionen Euro an frischem Kapital

München, 08.11.2022. limehome, der führende technologiebasierte Anbieter und Betreiber von voll digitalisierten Design-Apartments in Europa, erhält 45 Millionen Euro neues Wachstumskapital. Erstmals investieren die AW Rostamani Group und Capital Four in das Münchner Start-up. Auch die Bestandsinvestoren HV Capital, Picus Capital und Lakestar beteiligen sich geschlossen an der Finanzierungsrunde.

Das Hospitality-Tech limehome wuchs dank seines konsequent digitalen Geschäftsmodells in der Krise im Business- wie auch im Leisure-Segment weiter dynamisch. So konnte das Unternehmen seinen Umsatz in den Pandemiejahren jährlich verdreifachen. Der Markteintritt in weiteren europäischen Ländern steht kurz bevor. Bereits heute ist limehome schon an über 100 Standorten in sieben Ländern vertreten.

Die Auslastung der von limehome angebotenen Apartments liegt seit über einem Jahr konstant bei rund 90 % bei einer hohen Profitabilität über alle Standorte hinweg. Auch während der Pandemiemonate konnte limehome eine ähnlich hohe Auslastung bei einem Vielfachen des Marktniveaus erreichen.

Das zusätzliche Kapital wollen die Münchner vor allem in die Expansion fließen lassen. Neben weiterem organischen Wachstum soll ein Teil des Kapitals auch in Übernahmen von bestehenden Betreibern fließen, bei denen limehome auch in der Vergangenheit bereits deutliche Performance-Steigerungen erzielen konnte. Außerdem will limehome die Skalierbarkeit und das hohe Servicelevel der eigenen Technologieplattform weiter ausbauen.

„Unsere beiden neuen Investoren schätzen die Kombination aus hohem Wachstum und einem hochprofitablen Bestandsgeschäft. Wir freuen uns über ihr Vertrauen in unsere Vision und sehen uns darin bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein, um limehome zu einem hochprofitablen technologiebasierten Betreiber von Design-Apartments zu entwickeln”, sagt Cesar de Sousa Freitas, Geschäftsführer von limehome.

„Die letzten Jahre haben gezeigt, dass unsere voll ausgestatteten Design-Apartments mit digitaler Customer Journey und einer konsistenten Qualität sowohl im Leisure- als auch im Business-Segment großen Anklang finden. Mit der Unterstützung unserer Investoren werden wir unser Konzept kontinuierlich weiterentwickeln und in neue Märkte bringen”, ergänzt Dr. Josef Vollmayr, Mitgründer und Geschäftsführer von limehome.

„Wir haben frühzeitig in limehomes innovatives Geschäftsmodell investiert. Darin sehen wir uns durch die außergewöhnliche Entwicklung des Unternehmens bestätigt. Wir sind davon überzeugt, dass limehome durch sein klares Konzept und die starke Umsetzung seine führende Stellung als technologiebasierter Betreiber in Europa weiter ausbauen wird“, so Fabian Gruner, Principal beim Investor HV Capital.

Dank seiner proprietären Betriebsplattform automatisiert limehome alle herkömmlichen Prozesse eines Hotelbetriebs – vom Pricing über Buchung, Check-in, Reinigung, Customer Service bis hin zur Rechnungserstellung. Die höhere Effizienz im Betrieb und in Flächennutzung erlauben auch kleinere Standorte profitabel zu betreiben, die für herkömmliche Hotelkonzepte nicht attraktiv sind. Seit der Gründung 2018 expandierte das Münchner Start-up in mehr als 100 Standorte und hat mehr als 3.000 Apartments in sieben Ländern unter Vertrag.

Über limehome

limehome ist der führende technologiebasierte Anbieter und Betreiber von voll digitalisierten Design-Apartments in Europa. Durch die komplett digitale Guest Journey von Buchung bis Check-out und Invoicing erfahren Gäste maximalen Komfort, keine Wartezeiten und Flexibilität in der Reisegestaltung. limehome ist “designed to stay”: Die voll ausgestatteten Suiten erfüllen über alle Standorte hinweg höchste Standards in den Bereichen Funktionalität, Komfort und Design und sind auf kurz- sowie langfristige Aufenthalte ausgelegt. Durch das technologiebasierte Betreibermodell können die Premium Design-Apartments zum Preis eines Standard-Hotelzimmers angeboten werden. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 160 Mitarbeitende und hat derzeit über 3000 eröffnete Suiten an über 100 Standorten in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Portugal und Ungarn unter Vertrag

Über HV Capital

Seit 2000 investiert HV Capital über verschiedene Generationen von Fonds in Internet- und Technologieunternehmen und ist einer der erfolgreichsten und finanzstärksten Frühphasen- und Wachstumsinvestoren Europas. HV hat sich bereits an mehr als 190 Unternehmen beteiligt, darunter Zalando, Delivery Hero, FlixMobility und Scalable Capital. Die Summe aller HV Fonds beträgt insgesamt 1,1 Mrd. €. HV unterstützt Startups mit Kapital zwischen 500.000 € und 50 Mio. € und ist damit einer der wenigen Risikokapitalgeber in Europa, der Unternehmer über alle Wachstumsphasen hinweg finanzieren kann.

Über Lakestar

Lakestar ist eine der führenden Risikokapitalgesellschaften Europas. Lakestar investiert in Technologieunternehmen, die von außergewöhnlichen Gründern geleitet werden. Zu den ersten Investitionen gehörten Skype, Spotify, Facebook und airBnB. Nach der Auflegung ihres ersten Fonds im Jahr 2013 verwaltet Lakestar derzeit ein Gesamtvolumen von 1 Mrd. € über drei Early Stage Funds und einen Growth Fund. Lakestar hat sein Portfolio erweitert und ausgebaut, unter anderem mit Investitionen in Opendoor, Oscar, GYG, Glovo, sennder, Eigen, FiveAI und Revolut and Hometogo. Lakestar hat Büros in Berlin, Zürich und London. Lakestar unterstützt Unternehmen dabei, neue Märkte zu identifizieren und schnell in diese zu expandieren, mit Schwerpunkt in USA und Europa. Das Team berät und unterstützt Portfoliounternehmen in den Bereichen Business Development, Rekrutierung, Technologie und Marketing.

Über Picus Capital

Picus Capital ist ein internationales, privat finanziertes Venture-Capital-Unternehmen mit Hauptsitz in München und Büros in New York, Peking, Berlin, London, Bangalore, Stockholm und São Paulo. Picus tätigt überwiegend Investitionen in Pre-Seed-, Seed- und Series-A-Runden und ist auf Technologieunternehmen in den Branchen Immobilien, Finanzdienstleistungen, HR, erneuerbare Energien, Logistik & Mobilität, E-Commerce, Gesundheit aber auch spezifische Technologien wie Krypto & Web3 sowie Deeptech fokussiert. Als unternehmerischer Sparring Partner verfolgt Picus eine langfristige Investmentphilosophie und unterstützt Gründerinnen und Gründer von der Ideation-Phase bis zum IPO und darüber hinaus. www.picuscap.com

Über AW Rostamani Group

Die 1954 in Dubai (VAE) gegründete AW Rostamani Group (AWR) ist einer der führenden und angesehensten Mischkonzerne des Nahen Ostens mit 4.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von über 2 Milliarden Dollar und einer Präsenz in den VAE, Indien und dem Vereinigten Königreich. Ihre Tochtergesellschaften sind in verschiedenen Branchen tätig, darunter Automobile, Immobilien, Einzelhandel, Beleuchtungslösungen, Reisen und Logistik. Arabian Automobiles, ein international renommiertes Unternehmen von AWR, ist der Exklusivhändler von Nissan, Infiniti und Renault in Dubai und den nördlichen Emiraten. AWR bereichert das Leben seiner Kunden durch seine innovativen Produkte, Dienstleistungen und nachhaltigen Lösungen auf dem Markt.

Über Capital Four

Capital Four ist eine führende Credit Asset Management Boutique mit skandinavischen Wurzeln. Das Team von mehr als 120 Investment Experten verwaltet über 15 Mrd. € und verfügt über eine globale Kundenbasis, die aus dem Hauptsitz in Kopenhagen, sowie aus verschiedenen Niederlassungen in New York, Frankfurt und Stockholm, betreut wird. Das Unternehmen bietet Investmentlösungen in den Bereichen Global High Yield Bonds, Senior Loans, Structured Credit, Multi-Asset Credit und Nordic & Northern European Private Debt. Das Unternehmen verwaltet derzeit mehr als 2,9 Mrd. € im Rahmen von Nordic & Northern European Private Debt Mandaten und hat zuletzt mehr als 1,9 Mrd. € im Auftrag der Fonds Private Debt III - Senior und Private Debt IV – Flexible investiert. Weitere Informationen finden Sie hier: www.capital-four.com.

