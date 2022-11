Startseite Lichtideen zum Dekorieren und Verschenken - Lampenwelt.de präsentiert Leuchten für Festtafel und Wunschzettel Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-11-08 08:43. Für stimmungsvolle Adventsnachmittage stiften LED-Akkutischleuchten, LED-Kerzen und Lichterketten warmes Flair. Lampenwelt.de präsentiert: Schlitz, 8. November 2022 - Wenn Adventszeit und Festtage näher rücken, steht so einiges auf der Checkliste, um die gemütlichste Zeit des Jahres unvergesslich zu gestalten. Für stimmungsvolle Adventsnachmittage stiften LED-Akkutischleuchten, LED-Kerzen und Lichterketten warmes Flair. Für die Festtafel an den Feiertagen stehen neben weihnachtlicher Deko ebenfalls sinnlich scheinende Tischleuchten auf der Agenda. Leuchtende Figuren vom Schneemann bis zum Nussknacker erfreuen Kinderherzen ebenso wie ein leuchtender Adventskalender und bringen bei den Erwachsenen nostalgische Kindheitserinnerungen zurück. Und weil es das schönste Geschenk ist, die Liebsten lachen zu sehen, sieht die Checkliste ebenfalls Geschenke für Sie und Ihn, für Groß und Klein vor - Lampenwelt.de zeigt, wie Freude schenken mit Licht gelingt: Weihnachtliche Tischdeko - von der Festtafel bis zum Adventskaffee

Am Nachmittag, wenn die Dämmerung früh hereinbricht, mit Tee und selbst gebackenen Plätzchen zusammenkommen und die Adventszeit genießen - dafür ist eine warme, gemütliche Untermalung mit Licht die wichtigste Zutat. In Form von LED-Lichterketten und LED-Kerzen kommt Wohlfühllicht auf den Adventstisch ebenso wie auf die Festtafel an den Feiertagen. Ein Highlight für diese besonderen Tage sind auch energieeffiziente Akku-Tischleuchten, die das Blumenarrangement in der Mitte des Tisches ergänzen oder jedem Gedeck einen extra Lichterglanz zuteilwerden lassen. Leuchtende Deko für Adventsstunden mit Flair

Die Weihnachtszeit ist für Erwachsene und Kinder gleichermaßen eine Zeit der Vorfreude und Besinnung. Motive wie Engel, Nussknacker, Schneemann & Co. untermalen diese Stimmung auf nostalgische Weise und verbreiten warmes Lichtflair, das auf die Adventszeit einstimmt. Mit moderner LED-Technik ausgestattet fallen die Leuchten auf der Stromrechnung kaum ins Gewicht und können mit gutem Gewissen genossen werden - gerne auch mit Zeitschaltuhren ausgestattet oder an eine smarte Steckdosenleiste gekoppelt. So treten die Weihnachtsfiguren nur zu gewissen Stunden leuchtend in Erscheinung - zum Beispiel zum Nachmittagstee oder am Abend. Geschenkideen für Kids

Wer seinen Kindern mit einer ganz besonderen Leuchte für das eigene Zimmer zu Weihnachten eine Freude macht, denkt gleichermaßen funktional und emotional: Denn mit einer passenden Wand- oder Pendelleuchte wird das Reich der Kleinen angenehm ausgeleuchtet und begeistert gleichzeitig mit Motiven, die Spaß bringen und die Fantasie anregen. Besonders beliebt bei den Kleinen: Nachtlichter, die entweder per Lochmuster Sterne, Herzen & Co. an die Wand projizieren oder in Gestalt süßer Tiermotive daherkommen, die garantiert vor dem Monster im Kleiderschrank beschützen. Geschenkideen für Sie

Wenn die Liebste ihre Traumleuchte unter dem Baum findet, ist die Begeisterung groß und ein Platz für die neue Errungenschaft sicher schnell gefunden. Je nach Stil und persönlichen Vorlieben eignen sich Tischleuchten, puristisch oder auch farbenfroh in außergewöhnlichen Motiven, ganz besonders zum Verschenken - gerne mit aufladbarem Akku für noch mehr Flexibilität beim Platzieren. Auch ausgefallene Wand- und Pendelleuchten zaubern sicher ein Lächeln ins Gesicht von Mama, Oma, bester Freundin oder Lebensgefährtin. Besondere Gimmicks wie Platz für ein Blumenstöckchen oder smarte Panels zum individuellen Anordnen bringen besondere Freude mit in die Wohnräume. Geschenkideen für Ihn

Für Papa, Ehemann, Opa oder besten Kumpel sind Lichtgeschenke im Trend, die technische Spielereien, attraktive Zusatzfunktionen oder auch besondere Flexibilität und Handlichkeit in ihrem Design vereinen. So kommt die kabellose LED-Akkuleuchte immer gut an - besonders, wenn sie nicht nur aufgestellt, sondern auch aufgehängt werden kann. Eine beleuchtete Garderobe mit LED-Lichtband für indirektes Licht ist ebenfalls ein beliebter Eyecatcher mit Mehrwert. Und in Sachen smarter Technik kann man bei den Herren sowieso nichts falsch machen - ob mit zusammenstellbaren Panels, Leuchten mit Multicolour-Funktion oder Lightbars, die das Heimkino säumen. Hochauflösende Pressefotos auf Anfrage Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland fon ..: +49664240699896

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : Tina.Ducke@lampenwelt.de Shops im deutschsprachigen Raum:

www.lampenwelt.de

www.lampenwelt.at

www.lampenwelt.ch Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 500 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern. Pressekontakt: Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz fon ..: +49664240699896

email : Tina.Ducke@lampenwelt.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten