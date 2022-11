Startseite Swiss Resource Capital AG - Batteriemetall Report 2022 - Update: Neue und relevante Informationen zum Download Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-11-07 20:37. Herisau, 7. November 2022: In den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird sich die Nachfrage nach den, für die Batterie-Fertigung benötigten Elemente und speziell Metalle daher geradezu Explosions-artig entwickeln. Die International Energy Agency (IEA), sprach jüngst in einem vielbeachteten Report davon, dass die Industrie bis 2030 50 weitere Lithiumminen, 60 weitere Nickelminen und 17 weitere Kobaltminen in Betrieb bringen muss, um die globalen Netto-Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen. Das Update des Batteriemetall Reports 2022 liefert neueste Informationen zu Nachfrage, Preisentwicklung und Investitionschancen bei den wichtigsten Batteriemetallen Lithium, Kobalt, Nickel und Kupfer. Rohstoffe sind für die Entwicklung von Industrie und Technik weltweit unerlässlich, das macht sie zum begehrten Handelsgut. Die Minen- und Rohstoffexperten der Swiss Resource Capital AG erstellen regelmäßig Spezial-Reports zu den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium, den Batteriemetallen Lithium, Kobalt, Nickel und Kupfer sowie zu dem Rohstoff, der als einziger eine emissionsfreie und zugleich grundlastfähige Stromerzeugung möglich macht: Uran. Aktuell steht das brandneue Update des Batteriemetall Reports 2022 zum kostenlosen Download bereit. Es enthält umfassende Informationen zu den wichtigsten Batteriemetallen sowie Kupfer als wichtigstem Metall zur Verbindung der elektrischen Komponenten untereinander. Zusätzlich liefert der Report aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Batteriemetallpreise eignen, vervollständigt den Report. Alle Spezial-Reports finden Sie hier:

www.resource-capital.ch/de/reports/ Über Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG mit Sitz im schweizerischen Herisau ist eine der europaweit führenden Kommunikationsagenturen für Rohstoffunternehmen und fokussiert sich dabei auf den deutschsprachigen Raum. Neben den Spezial Reports bietet die SRC AG als weltweit führender Anbieter auch eigenproduzierte Beiträge im Commodity-TV und Rohstoff-TV. Das komplette Angebot ist online unter www.resource-capital.ch zu finden, die TV-Beiträge unter www.resource-capital.ch/de/mediathek/videos/ sowie alle Spezial Reports unter www.resource-capital.ch/de/reports/ . Pressekontakt:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

Poststr. 1

9100 Herisau

Schweiz

Telefon: +41 71 354 8501

Fax: +41 71 560 4271

E-Mail: info@resource-capital.ch

Web: www.resource-capital.ch Dies dient nur zur Information. Keine Gewähr für Angaben, Daten. Keine Haftung. Dies ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es gilt der Disclaimer/Risikohinweise der Swiss Resource Capital AG wie nachfolgend. Direkte Einsicht kann unter Disclaimer: www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ genommen werden. Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Swiss Resource Capital AG

Poststrasse 1

9100 Herisau

Schweiz Pressekontakt: Swiss Resource Capital AG

Poststrasse 1

9100 Herisau Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten