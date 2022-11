Cardiol Therapeutics gibt Studienergebnisse bekannt: Nachweis der positiven Wirkung von CardiolRx™ im Tiermodell der akuten Peri

Ergebnisse liefern Nachweis für signifikante Abnahme von Perikarderguss und Perikarddicke sowie signifikante Suppression der Hauptentzündungsmarker IL-1 und IL-6

Datenmaterial wurde im Rahmen der American Heart Association Scientific Sessions 2022 präsentiert

Oakville, Ontario - 7. November 2022 - Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) (Cardiol oder das Unternehmen), ein Biowissenschaftsunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen und antifibrotischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herzerkrankungen spezialisiert ist, hat heute Studienergebnisse bekannt gegeben, die belegen, dass pharmazeutisch hergestelltes Cannabidiol (der aktive pharmazeutische Wirkstoff in CardiolRx) die Flüssigkeitszunahme im Herzbeutel (Perikarderguss) und die Verdickung des Herzbeutels in einem präklinischen Modell der akuten Perikarditis signifikant reduziert und die Sekretion der wichtigen Entzündungsmarker Interleukin-1 (IL-1) und Interleukin-6 (IL-6) in vitro signifikant unterdrückt. Das Datenmaterial wurde von Cardiols Forschungspartnern an der Virginia Commonwealth University (VCU) anlässlich der American Heart Association Scientific Sessions 2022 (AHA2022) präsentiert.

Das Poster mit dem Titel Protective Effects of Pharmaceutically Manufactured Cannabidiol in a Mouse Model of Acute Pericarditis (Schützende Wirkung von pharmazeutisch hergestelltem Cannabidiol in einem Mäusemodell der akuten Perikarditis) wurde am 5. November im Rahmen der Session Late-Breaking Basic Science Posters der AHA2022 vorgestellt. Die Autoren kamen darin zu dem Schluss, dass das pharmazeutisch hergestellte Cannabidiol, das in der Studie verabreicht wurde, ein neuartiges Therapeutikum zur Behandlung der Perikarditis und zur Vorbeugung der damit verbundenen Komplikationen sowie des Wiederauftretens der Erkrankung darstellen könnte. Die vorgestellten Daten lieferten auch den Nachweis eines Dosis-Wirkungs-Effekts auf IL-1 in vitro. Darüber hinaus konnte in vitro gezeigt werden, dass Cannabidiol die Transkription von IL-1 und NLRP3, gemessen an der mRNA-Expression, signifikant hemmt. NLRP3 ist ein Sensorprotein, das einen Teil des NLRP3-Inflammasoms bildet. Bei letzterem handelt es sich um einen großen Multiproteinkomplex, der Entzündungsreaktionen des angeborenen Immunsystems reguliert. Cardiol hat in Verbindung mit diesen neuen Erkenntnissen umfangreiche Patentanmeldungen beim Patentamt der Vereinigten Staaten eingereicht.

Die im Rahmen der AHA2022 von unseren Forschungspartnern von der VCU vorgestellten Daten liefern zusätzliche Gründe für unsere jüngste Entscheidung, unsere Phase-II-Pilotstudie bei Patienten mit rezidivierender Perikarditis zu priorisieren, und bieten neue Einblicke in die molekularen Ziele und den Wirkmechanismus von CardiolRx, so Dr. Andrew Hamer, Chief Medical Officer sowie Forschungs- & Entwicklungsleiter von Cardiol Therapeutics. Die Perikarditis entsteht durch eine Entzündung des Herzbeutels, der das Herz umgibt, und äußert sich klinisch durch Schmerzen in der Brust sowie durch bildgebende Zeichen eines Perikardergusses bzw. einer Verdickung des Herzbeutels. Erhebliche Ansammlungen von Perikardflüssigkeit und Vernarbungen können zu einer lebensbedrohlichen Verengung des Herzens führen. Man weiß, dass die Perikarditis mit einer abnormen Inflammasom-Aktivierung einhergeht - einem intrazellulären Prozess, der zur Freisetzung von entzündungsfördernden Zytokinen, einschließlich IL-1, führt. Die am Wochenende vorgestellten Ergebnisse liefern den Nachweis, dass CardiolRx die Aktivierung des Inflammasom-Stoffwechsels und anderer damit verbundener entzündungsfördernder Signalwege hemmt. Das Ausmaß der im Poster veranschaulichten Wirkung auf mehrere Parameter ist bemerkenswert und liefert eine solide wissenschaftliche Grundlage für die Erforschung von CardiolRx als potenziellem neuartigem Therapeutikum zur Behandlung der Perikarditis.

In die Phase-II-Pilotstudie des Unternehmens zur rezidivierenden Perikarditis werden voraussichtlich 25 Patienten aus den wichtigsten klinischen Zentren der Vereinigten Staaten mit Spezialisierung auf Perikarditis aufgenommen. Das Studienprotokoll wurde in Zusammenarbeit mit führenden Experten auf dem Gebiet der Herzbeutelerkrankungen erstellt. Als Studienleiter fungiert Allan L. Klein, MD, der Direktor des Center of Pericardial Diseases und Professor für Medizin am Heart and Vascular Institute der Cleveland Clinic. Der primäre Endpunkt für die Wirksamkeit ist die Veränderung der von den Perikarditispatienten selbst angegebenen Schmerzen zwischen dem Ausgangswert und dem Wert nach acht Wochen anhand einer elfstufigen numerischen Bewertungsskala (NRS). Die NRS ist ein validiertes klinisches Instrument, das bei zahlreichen Problemstellungen mit akuten und chronischen Schmerzen zum Einsatz kommt, unter anderem auch bei früheren Studien zur rezidivierenden Perikarditis. Als sekundäre Endpunkte gelten der Schmerzscore nach 26-wöchiger Behandlung sowie Veränderungen bei den zirkulierenden Werten des C-reaktiven Proteins, das häufig als klinischer Entzündungsmarker herangezogen wird.

In der präklinischen In-vivo-Studie wurde eine akute Perikarditis durch Injektion des NLRP3 aktivierenden Homoglykans Zymosan A in den Herzbeutel ausgelöst, was zu den klassischen Merkmalen eines entzündeten Perikards - vermehrter Perikarderguss und Verdickung des Herzbeutels - führte und dem anerkannten Modell einer akuten Perikarditis entspricht. Den beiden Gruppen wurde nach Genesung von der Operation randomisiert eine intraperitoneale Injektion entweder von Cannabidiol oder eines Kontrollmedikaments in gleicher Menge verabreicht. Der Schweregrad der Perikarditis wurde anhand eines vorliegenden Ergusses mittels Echokardiographie (gemessen als Breite des Perikardraums) sowie der Verdickung des Perikards beurteilt. Sieben Tage nach der Operation war in der mit Cannabidiol behandelten Gruppe eine signifikante Verringerung des Perikardergusses (0,12 vs. 0,26 mm, p trevor.burns@cardiolrx.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cardiol Therapeutics Inc.

Trevor Burns

2265 Upper Middle Road East, Suite 602

L6H 0G5 Oakville, Ontario

Kanada

email : trevor.burns@cardiolrx.com

Pressekontakt:

Cardiol Therapeutics Inc.

Trevor Burns

2265 Upper Middle Road East, Suite 602

L6H 0G5 Oakville, Ontario

email : trevor.burns@cardiolrx.com