Startseite ReNoSmart kooperiert mit RA-MICRO Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-11-07 15:20. Komfortabler Zugang zu digitaler Fachliteratur speziell für Kanzlei- und NotariatsmitarbeiterInnen "ReNoSmart", die bislang einzige Online-Bibliothek für Kanzlei- und NotariatsmitarbeiterInnen, ist seit Kurzem in der RA-MICRO-Oberfläche integriert. Damit können NutzerInnen direkt aus der bewährten Kanzleisoftware heraus zur ReNoSmart-Kunden-Landingpage gelangen. RA-MICRO und "ReNoSmart" weiten damit den Zugang zu digitaler Fachliteratur für Fachangestellte aus und stellen den Content vielen tausend Kanzleikunden zur Verfügung. "ReNoSmart" umfasst ein breites Themenspektrum - von der Gebührenabrechnung über Urkundenabwicklung bis Zwangsvollstreckung und vieles mehr. Mehr als 100 Bücher, Zeitschriften und Infobriefe aus drei Fachverlagen (Deutscher Anwaltverlag, Deutscher Notarverlag und ZAP Verlag) und damit Spezialliteratur für alle wesentlichen Arbeitsbereiche von Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten stehen zum Lesen und Arbeiten per einfachem Online-Zugriff bereit. Die Fachliteratur lässt sich am Bildschirm wie ein Buch lesen, kommentieren, markieren und per Stichwortsuche schnell erschließen. Doch nicht nur das inhaltliche Angebot wird ständig erweitert. Per Downloadfunktion können Muster und Formulare einfach heruntergeladen werden. Kostenfreie Webinare zu unter-schiedlichsten Themen aus der Kanzleipraxis ergänzen das umfangreiche Serviceangebot und ein Newsfeed liefert regelmäßig fachspezifische Nachrichten und Fachbeiträge. Zudem steht der "ReNoSmart"-Zugriff auch per App zur Verfügung. Alles genau zugeschnitten auf die praktischen Anforderungen von Kanzlei- und NotariatsmitarbeiterInnen. Mit der Kooperation zwischen "ReNoSmart" und RA-MICRO werden die Bedürfnisse der KanzleimitarbeiterInnnen in den Fokus gerückt. Denn Zugang zur Fachliteratur ist für die tägliche Arbeit der ReNos und NoFas wichtig und unerlässlich. Während es für Berufsträger seit Jahren schon selbstverständlich ist, digital recherchieren und lesen zu können, sind die Angebote für Fachangestellte dünn gesät. Genau dafür gibt es seit 2018 das umfassende digitale Literaturangebot von "ReNoSmart". RA-MICRO-Kunden erhalten auf alle "ReNoSmart"-Module bei Registrierung 10% Rabatt. Interessenten können "ReNoSmart" für 30 Tage kostenfrei testen: www.renosmart.de (https://www.renosmart.de) Zur Familie des Deutschen Anwaltverlags in Bonn zählen weitere starke Marken: das Deutsche Anwalt Office, der Deutsche Notarverlag, der zerb Verlag, Anwaltsgebühren.Online, FTCAM für Familienanwälte und ReNoSmart Firmenkontakt

