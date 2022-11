Startseite Der GABAL Verlag setzt onAcademy Software als Bildungsplattform ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-11-07 10:31. Die Crea Union GmbH darf sich derzeit über einen neuen verzeichneten User ihrer Bildungssoftware erfreuen. Einer der führenden Wirtschaftsverlage im deutschsprachigen Raum, der GABAL Verlag, nutzt jetzt die onAcademy Software, um ihre Angebote digital zu erweitern. Gabal ist der Praxisverlag, unter den Wirtschaftsverlagen in den Bereichen Business, Erfolg und Leben. Der Verlag versteht sich als Enabler und Inspirator, Impulsgeber und Karrierebegleiter für alle, die ihre Potenziale heben möchten. Der Verlag will digitaler, fortschrittlicher und effizienter werden. Dafür sorgt nun der Gabal eCampus. Dort bündelt der Verlag alle digitalen Angebote wie z. B. Download-Materialien, Podcasts und Videos zu Büchern. Während das Angebot stetig ausgebaut wird, können sich die Nutzer:innen ihre digitalen Inhalte zur Weiterentwicklung individuell zusammenstellen. Ein besonderer Fokus gilt den sogenannten WH!TEBOOKS. Unter dieser gedruckten Buchreihe befinden sich nur bestimmte Bücher von ausgewählten Autoren:innen. Die WhiteBooks sind mit QR-Codes versehen, die den Käufern:innen zusätzliche kostenlose Lerninhalte zur Verfügung stellen. Diese Lerninhalte werden über die Bildungsplattform onAcademy verwaltet und stehen den Nutzern:innen jederzeit bereit. Alles, was sie dafür tun müssen, ist sich einmalig zu registrieren und schon profitieren sie von den kostenlosen Inhalten und werden Teil einer förderlichen Community. Solch einen führenden Verlag wie GABAL als Kunden an der Seite zu haben, ist für die Crea Union GmbH etwas ganz Besonderes und ist deshalb auf die gemeinsame Zusammenarbeit mehr als gespannt. Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings. Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig. Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten. Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können. > Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

