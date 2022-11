Startseite Die Goldberg Location Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-11-07 10:11. Fashion Shooting oder Produktaufnahmen, oder Film-Aufnahmen - die Goldberg Location kann für jeden Anlass gemietet werden. Die Goldberg Location (https://www.goldberg-location.de) sind eine der neuesten Miet-Locations, die München zu bieten hat. Die Industriefläche wurde 2020 in eine große Halle umgebaut, Hohlkehle, Maske, Styling und Galerie wurden neu integiert und geben der Industriehalle den Studiocharakter. Hohe Säulen säumen die Studiofläche und formen den besonderen Look.

Der Inhaber der Location kann auf mehr als 30 Jahre Erfahrung zurückblicken und weiß, worauf es bei einem professionellen Studio und dessen Umfeld ankommt. Dieses einzigartige, detailreiche und lichtdurchflutete Studio bietet sämtliche Annehmlichkeiten des Arbeitens in einem Gebäude mit Loft Charakter. Die Mischung aus ursprünglicher Architektur, wieder aufbereiteten Materialien und modernem Innendesign bietet genug Raum und Inspiration für eigene Produktionen.

Das Streben nach Perfektion, kompromisslose Qualität sowie bestmögliche Rahmenbedingungen für die Inzinierung von Fotoshootings, Präsentationen und Events sind die Hauptsäulen des Erfolges, den Goldberg Location heute hat. Nach dem Motto "gut ist nicht gut genug" hören die Studiobetreiber nie auf, die Location für die "perfekte Aufnahme" zu optimieren.

Das Unternehmen Goldberg Location bietet seinen Kunden eine Komplettlösung. Dieser Service reicht von bewährten Standardprozessen und einer kosten- und zeitsparenden Logistik bis hin zur Konzeptentwicklung und Storytelling für die Kunden. Modernstes digitales Foto- und Lichtequipment, Postproduktion, gehören selbstverständlich auch zu den Standardleistungen, um die besten Ergebnisse für die Produktionen zu erzielen.

Was die Angebote von Goldberg Location jedoch so einzigartig macht, ist die Flexibilität, Größe und Adaptionsmöglichkeiten in der Studiofläche, die die Kunden für die Fotoproduktionen ihrer Marke mieten können. Goldberg Location bietet insgesamt 350 qm und eine Raumhöhe von bis zu 6 Metern. Der Standort verfügt über eine LKW-Rampe für bequeme und einfache Logistik größerer Requisiten sowie einen effektiven und schnellen Auf- und Abbau. Anbindung an den Mittleren Ring und die A95 in wenigen Fahrminuten. Goldberg Location scheint den richtigen "Schlüssel" für Ihren Erfolg gefunden zu haben. (https://www.goldberg-location.de) Goldberg Location ist ein Studio zur Miete für Foto- Filmaufnahmen, Showrooms, Events, PR Veranstaltungen in München. Die 340qm große Location befindet sich im Münchner Stadtgebiet von Sendling. Das Unternehmen verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Studiovermietung und Logistik. www.goldberg-location.de Firmenkontakt

GOLDBERG LOCATION Studio Vermietung in München - Sendling

Solveig Witte

Rohrauerstrasse 70

81477 München

+49 (0)89 724 580 21

kontakt@goldbergimages.de

www.goldberg-location.de Pressekontakt

deed communication

Ivar Våge

Kolosseumstr. 1

80469 München

089 210 288 390

info@deed-muc.com

