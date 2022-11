Kenia Urlaub am Diani Beach lässt bei Familien keine Wünsche offen

Mit feinweißem Sand und türkisblauem Meer sowie wunderschönen Korallenriffen zählt Kenias Diani Beach weltweit zu den schönsten Stränden. Folgerichtig wurde der Diani Beach mehrere Male nacheinander zu Afrikas schönstem Strand gekrönt. An diesem traumhaften Strand können Kenia Urlauber das ganze Jahr hindurch ihre freien Tage verleben, denn hier findet man stets milde Temperaturen. Natürlich bietet der Diani Beach somit ideale Bedingungen für Wassersport. Ob Schnorcheltouren, Tauchausflüge, Bootstouren oder Hochseefischen - bei einem Strandurlaub am Diani Beach wird einem sicher nicht langweilig. Auch spannende Ausflüge ins Landesinnere lassen sich gut mit einem Kenia Urlaub am Diani Beach kombinieren. Wer nach guten Strandhotels in Kenia sucht, wird beim Keniaspezialisten kenia-urlaub.de passende Angebote finden. Die von ausgewiesenen Keniaexperten zusammengestellten Hotels bieten beste Voraussetzungen für einen gelungenen Keniaurlaub.

Am Diani Beach Kenia Urlaub mit Sport oder Relaxen verbringen

Direkt am Diani Beach gelegen ist beispielsweise das 4-Sterne-Resort Papillon Lagoon Reef. Das kleine Urlaubshotel punktet vor allem bei Familien mit Kindern dank seiner überschaubaren, im afrikanischen Stil gestalteten Anlage. Für Abwechslung ist in diesem Kenia Urlaub gesorgt: So finden Sportbegeisterte an Strand des Papillon Lagoon eine Tauchschule mit einem breitgefächerten Kursangebot. Auch über zwei Tennisplätze verfügt das Hotel und ein 18-Loch-Golfplatz befindet sich nicht weit vom Hotel entfernt. Ein absoluter Pluspunkt für viele Familien ist die Kinderfreundlichkeit, der sich das Hotel verschrieben hat. So gibt es nicht nur geräumige Familienzimmer. Für die kleinen Kenia Urlauber stehen ein Kinderspielplatz sowie ein Kinderpool zur Verfügung. Sogar ein Babysitter-Service wird den Eltern angeboten, so dass sie auf Wunsch einen freien Tag am Diani Beach verbringen können.

Kenia Urlaub am Diani Beach mit ausgezeichneter Kulinarik des Hotels

Neben den Unterhaltungsmöglichkeiten lassen auch die gastronomischen Einrichtungen in diesem Kenia Urlaub am Diani Beach keine Wünsche offen. Neben landestypischen, afrikanischen werden auch internationale, mediterrane Speisen angeboten, so dass jeder etwas ganz nach seinem Geschmack findet. Gemütliche Plätze und Sitzgelegenheiten finden die Kenia Urlauber sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. So kann man den Kenia Urlaub fast rund um die Uhr unter freiem Himmel verbringen.

https://www.kenia-urlaub.de/diani-beach.htm

Seit mehr als 30 Jahren widmet sich das Team von kenia-urlaub.de dem Vermitteln von Reisen in das vielseitige afrikanische Land Kenia. Mit Hilfe ihrer jahrelangen Vor-Ort-Erfahrung stellen die bestens geschulten Mitarbeiter für ihre Kunden passende Reiseangebote zusammen. In die Kundenberatung fließen neben den Vor-Ort-Erfahrungen auch die Kenntnisse der aktuellsten Trends der Reisebranche ein.

