Kenia Safari Reisen kombinieren Urlaub am Diani Beach mit Afrikas Wildnis

Wer nach Kenia reist, dem stehen faszinierende Kombinationen von Reiseerlebnissen offen. Bei kombinierten Kenia-Safari-Reisen verbringt man einen Teil des Urlaubs beispielsweise am Diani Beach – einem der schönsten Strände Afrikas. Den anderen Teil des Urlaubs begibt man sich in Kenias Nationalparks auf Safari. So kann man in Kenia einen traumhaften Strandurlaub mit einem aufregenden Safariabenteuer kombinieren. Sogenannte Kombireisen stellen die Spezialisten von kenia-safari-reisen.de auf ihrem Reiseportal zusammen. Zu empfehlen ist beispielsweise eine Kenia Reise in das 5-Sterne-Hotel Swahili Beach Resort am Diani Beach gekoppelt mit der dreitägigen Kilimanjaro Safari, die die Safarigäste in zwei ganz unterschiedliche Naturschutzreservate führt.

Vor der Kenia Safari: Reise im Strandhotel am Diani Beach beginnen

Das luxuriöse 5-Sterne-Hotel Swahili Beach Resort liegt direkt am breiten Sandstrand des Diani Beach. Mit einer Kombination aus indischen, arabischen und afrikanischen Stilelementen sorgt schon die Architektur der Hotelanlage für Aufsehen. Dem stehen die Kreationen der Restaurantchefs in nichts nach: Im à-la-carte-Restaurant werden ausgezeichnete indische und arabischen Gerichte serviert. Die gesamte Hotelanlage hat sich dem Luxusurlaub verschrieben. Die exponierte Lage über dem Meer bietet den Kenia Reisenden einen unvergesslichen Ausblick über den traumhaften Diani Beach und den türkisfarbenen Indischen Ozean. Wer sportlich aktiv sein möchte, kann am Diani Beach tauchen, schnorcheln, schwimmen oder surfen. An der weitläufigen, terrassenförmig angelegten Poolanlage des Luxus Resorts lässt es sich wunderbar relaxen. Und das Hotel beherbergt auch Geschäfte, durch die man Bummeln kann.

Auf Kenia Safari: Reise mit eingeschlossener Safari durch zwei Nationalparks

Das Highlight des Urlaubs ist dann wohl aber die dreitägige Kilimanjaro Safari in die Naturschutzreservate Tsavo West und Amboseli. Besetzt mit maximal sechs Gästen fährt der komfortable Geländewagen die Safariteilnehmer zunächst in den Tsavo West Nationalpark. Nach einer kurzen Rast geht es auf zur ersten Wildbeobachtungsfahrt. Zwar ist es nicht ganz leicht, im üppigen Grün des Tsavo West die dort beheimateten Tiere zu entdecken, aber dank des geübten Blicks des Guides werden die Safarigäste auch versteckte Bewohner beobachten können. In einer authentisch afrikanischen Lodge werden die Mahlzeiten eingenommen und die Nacht verbracht, bevor es am zweiten Tag in den zweiten Park weitergeht: den Amboseli Nationalpark. Der Amboseli ist vor allem bekannt für seine großen Elefantenherden. Nach den Pirschfahrten des zweiten Tages können die Safarigäste am dritten Tag bereits im Morgengrauen an einer sogenannten Frühpirsch teilnehmen. Oft lohnt sich das frühe Aufstehen und die Safariteilnehmer bekommen die Möglichkeit, Afrikas große Raubkatzen bei ihrer Suche nach Beute zu beobachten. Nach dieser letzten hoffentlich erlebnisreichen Safarifahrt gibt es noch ein reichhaltiges Frühstück in der Lodge, bevor es dann schließlich zurück ins Swahili Beach Resort geht, wo die Kenia Urlauber noch ganz entspannt die weiteren Urlaubstage verbringen.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari-reisen.de/urlaub-diani-beach-afrika

Kurzprofil:

Der Kenia-Spezialist Safari-Tours hat bereits über 30 Jahre Erfahrung in der Vermittlung von Keniareisen kombiniert mit Safaritouren. Die gut geschulten Mitarbeiter des erfahrenen Teams stellen für ihre Kunden Reisepakete zusammen, die sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden orientieren. Dank ihrer zahlreichen vor Ort in Kenia gesammelten Erfahrungen sowie der Kenntnisse aktueller Reisetrends können die Mitarbeiter den Kunden dabei stets beratend zur Seite stehen.

Unternehmensinformation:

Safari-Tours

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha