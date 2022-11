Herbstblues? Muss nicht sein – mit unseren Tipps

Der Herbst ist da, der Winter naht. Und damit Tristesse, Kälte, mieses Wetter und lange Nächte. Und wenn die Farben langsam schwinden, die Temperaturen sinken und wir kaum noch Sonnenlicht abbekommen, ertönt da manchmal so eine ganz doofe, richtig schiefe Melodie in unserer Seele: der Herbstblues.

So bezeichnet man das Stimmungstief, in das wir fallen können, sobald alles ein bisschen grauer wird. Gerne geht dieser Herbstblues dann irgendwann in den Winterblues über – und bleibt bei uns, bis der Frühling sich langsam regt. Die Gründe: Ohne Sonnenlicht fällt die Melatonin- und Vitamin-D-Produktion in unserem Körper ins Bodenlose. Diese sind aber (neben zahlreichen anderen Nährstoffen und Hormonen) wichtig für gute Laune, Wachsamkeit, Antrieb und Energie. Dazu kommen das Grau in Grau, die Kälte, das miese Wetter und andere Aspekte, die sich negativ auf unsere Stimmung auswirken. Der Mensch reagiert eben sehr sensibel auf Farben, Temperaturen und andere Umgebungsfaktoren.

Ganz klar: Der Herbst ist weder eine saisonal abhängige, noch eine klassische Depression. Er ist eher eine langfristige Verstimmung, bedingt durch einige Faktoren, von denen wir dir gleich ein paar vorstellen wollen.

Hast du Lust auf Infos über Herbst- und Winterblues, wie du diese Quälgeister unter Umständen loswirst oder gar nicht erst in deinen Kopf lässt? Dann schnell weiterlesen!

Herbstblues erkannt, Herbstblues gebannt

Wir sprechen hier explizit nicht über ausgewachsene saisonal abhängige Depressionen (die oft aus einem Herbstblues heraus entstehen können) oder gar klassische depressive Erkrankungen. Woran erkennst du echte Depressionen? Klassische Depressionen äußern sich bzw. durch Appetitlosigkeit und Schlaflosigkeit, während eine (mildere) saisonale Depression genau das Gegenteil zeigt: Heißhungerattacken und erhöhten Schlafbedarf. Wir können und dürfen dir hierzu keine Ratschläge erteilen – aber so viel ist klar: Solltest du starke Symptome bei dir bemerken, die dich im Alltag massiv einschränken, solltest du dich dringend an eine Fachärztin oder einen Facharzt wenden.

Zurück zum Herbstblues: Dieses Stimmungstief ist (wie auch der Winterblues, den du dir ab jetzt einfach immer dazu denken kannst, wenn wir vom Herbstblues sprechen) milder als eine richtige Depression, aber trotzdem richtig nervig. Die Symptome sind unter anderem negative Gedanken, Antriebslosigkeit, erhöhter Schlafbedarf oder Heißhungerattacken. Du siehst: Diese Symptome sind denen einer ausgewachsenen saisonal abhängigen Depression recht ähnlich. Deshalb unsere Empfehlung, dich bei starken Symptomen sofort an Fachleute zu wenden.

Hast du den Herbstblues erstmal erkannt, kannst du dich daran machen, ihn loszuwerden. Eine 100-prozentige Garantie gibt es natürlich nicht, aber manche Maßnahmen erhöhen massiv die Chancen. Noch besser: Lass es gar nicht erst so weit kommen! Das Schöne: Alle Tipps, die jetzt folgen, kannst du reaktiv und präventiv einsetzen – also entweder, wenn der Herbstblues schon dröhnt oder wenn du ihn erst gar nicht aufspielen lassen willst.

Herbstblues verhindern oder loswerden mit diesen Tricks

Keine Sorge: Der Herbst- und Winterblues müssen gar nicht erst auf deiner Playlist landen oder können schnell wieder gelöscht werden, wenn du auf ein paar Dinge achtest.

Licht tanken gegen schlechte Stimmung und Müdigkeit

Auch, wenn der Himmel grau ist: Geh im Herbst und Winter oft raus, damit du wenigstens ein bisschen Sonnenlicht und dazu noch ganz viel frische Luft abbekommst. Das Licht und die Luft aktivieren. Und können kreisende negative Gedanken schnell verdrängen.

Geh unter Leute, auch wenn’s schwer fällt

Herbst- und Winterblues sorgen oft dafür, dass wir uns nur noch daheim einigeln wollen. Niemand sehen wollen. Allein sind. Und das ist, du ahnst es schon, nicht so gut, wenn es einem mental nicht gut geht. Deshalb teile deinen Zustand mit deinen Lieblingsmenschen. Und dann triff dich genau mit diesen Leuten. Ob Brettspiele oder Serien gucken, Spaziergänge mit der ganzen Truppe oder Sport (kommen wir gleich noch zu) mit der besten Freundin oder dem besten Freund: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Kannst du deine Sorgen teilen, dich ablenken, mit lieben Menschen lachen und eine gute Zeit genießen, kann dies bereits den Schwermut vertreiben.

Sport ist deine mächtigste Waffe gegen den Blues

Sport (im Herbst) stärkt das Immunsystem, macht den Kopf frei und bringt dich meist mit anderen Menschen zusammen. Du kannst dir beim Sport Ziele setzen (und dann die Glücksgefühle genießen, wenn du sie erreichst), musst an nichts anderes denken und kannst so aus so manchem Stimmungstief hinaufklettern. Aber welche Sportarten bieten sich an?

Laufen und andere Ausdauersportarten bringen dich an die frische Luft und machen den Kopf frei, weil du dich voll auf Takt und Atmung konzentrieren musst – perfekt!

Bei Kampfsportarten kannst du die Sau rauslassen, gleichzeitig Disziplin lernen und dich vor allem mit anderen zusammen auspowern, gemeinsam lachen, Fortschritte feiern.

Yoga, Pilates und Co. schließlich vereinen mentale und körperliche Fitness und können helfen, Spannungen und Blockaden abzubauen. Aber Achtung: Die Ruhe und der gemütlichere Flow können auch kontraproduktiv sein, wenn du dich gerade in einem Stimmungstief befindest – bemerkst du, dass die Gedanken zu sehr kreisen, brich die Übung lieber ab.

Alles halb so wild, oder?

Letzter Tipp: Genieße doch einfach Herbst und Winter in vollen Zügen. Die Entschleunigung, die zauberhaften Herbst- und Winterlandschaften, den Glühwein oder Punsch, die Lebkuchen und herzhaften Herbstspeisen und vieles mehr. Auch, wenn alles etwas trister und kälter geworden ist: Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Lässt du dich auf die Atmosphäre ein, können Herbst und Winter plötzlich richtig schöne Melodien spielen – und der blöde Blues verstummt.