Startseite Winterurlaub in Österreich: Nachfrage zurück auf Vor-Corona-Niveau? Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-11-04 15:51. Jede zweite Winter-Buchung geht nach Österreich Hamburg, 4. November 2022. - Gute Aussichten für die Tourismus-Branche in Österreich? Laut einer Studie von NIT im Auftrag von Österreich Werbung planen 17 Millionen Menschen einen Winterurlaub in Österreich. Damit würden die Buchungen auf Vor-Corona-Niveau liegen. Auch Ferienhausspezialist Belvilla by OYO (https://www.belvilla.de/) beobachtet, dass Österreichurlaub in diesem Winter wieder mehr im Trend liegt als im stark von Corona geprägten Vorjahr: Jede zweite Buchung von deutschen Belvilla-Gästen für den Reisezeitraum Dezember 2022 bis März 2023 geht nach Österreich. Im Vorjahreszeitraum machten die Österreich-Buchungen der deutschen Belvilla-Gäste hingegen nur 32 Prozent aus. Reiseverhalten: längerfristige Planung und größere Gruppen

Belvilla beobachtet zwei Punkte beim Buchungsverhalten. Einerseits buchen die Gäste länger im Voraus. Während die deutschen Belvilla-Gäste im Jahr 2021 durchschnittlich drei Monate vor Reiseantritt buchten, liegt der Buchungszeitpunkt in diesem Jahr im Durchschnitt bei sechs Monaten im Voraus. Andererseits beobachtet der Ferienhausexperte auch, dass sich die Reiselustigen insgesamt noch stärker zurückhalten als vor Corona und der Trend zum Last-minute-Urlaub wohl auch in diesem Winter anhalten wird. Auch hinsichtlich der Gruppengröße deutscher Belvilla-Gäste stellt der Ferienhausspezialist eine Veränderung fest: Im Vorjahr lag die Gästezahl pro Buchung durchschnittlich bei sechs Personen, dieses Jahr sind es etwa acht Personen pro Buchung. Wenn man die Aufenthaltsdauer betrachtet, ist festzustellen, dass die Deutschen insgesamt länger verreisen. So lag der Reisezeitraum deutscher Gäste im letzten Jahr bei durchschnittlich vier Tagen und in diesem Jahr bei fünf Tagen. Gute Nachrichten für alle Österreich- und Wintersportfans: Belvilla bietet eine riesige Auswahl an Ferienhäusern in Österreich und ist somit für die zu erwartende große Nachfrage in diesem Winter gut gewappnet. Praktisch: Unter www.belvilla.de (https://www.belvilla.de/) werden mit einem Klick nur Ferienhäuser angezeigt, die in einem Skigebiet liegen. Unser Hausbeispiel:

Diese gemütliche Almhütte (https://www.belvilla.de/ferienhaus/skihuette-sankt-oswald-gebirge-6-pers...) befindet sich mitten in den Wäldern und in kurzer Entfernung von der Gondel von Sankt Oswald im wunderschönen Skigebiet von Bad Kleinkirchheim mit rund 110 Pistenkilometern. Über Belvilla by OYO

In den letzten 40 Jahren haben wir die besten Ferienhäuser in Europa sorgfältig ausgewählt und verwaltet. Alle Ferienhäuser sind zu 100 % kuratiert, verwaltet, preiswert und entsprechend geschätzt: Unsere Gäste bewerten ihre Belvilla-Erfahrungen mit einer Durchschnittsnote von 8,4. Aber wir sind immer wieder innovativ, um die Menschen mit unseren Dienstleistungen und reibungsfreien Funktionen zu überraschen, wie z.B. unserem digitalen Self-Check-in, dem No-Deposit-Standard und dem 24/7-Support.

Belvilla ist Marktführer in den Benelux-Ländern und einer der führenden europäischen Anbieter von Ferienhausvermietungen. Seit 2019 ist Belvilla Teil von OYO Vacation Homes.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.belvilla.de Kontakt

Menyesch PR

Marlene Schnur

Kattrepelsbrücke 1

20095 Hamburg

040 3698630

belvilla@m-pr.de

www.m-pr.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten