Rümpelgenie Berlin: Entrümpelung und so viel mehr Pressetext verfasst von smithgeorge21 am Fr, 2022-11-04 15:02. Gründe für eine professionelle Entrümpelung gibt es viele. Ein Erbe, ein Umzug oder gründliches Ausmisten, um die eigenen vier Wände auf Vordermann zu bringen. Rümpelgenie Berlin mit Sitz in Pankow ist seit dem Jahr 2011 erfolgreich am Markt aktiv und bietet als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb umfangreiche Dienstleistungen für den Großraum Berlin und das Berliner Umland. Sperrmüll-Entsorgung und mehr: Rümpelgenie sorgt für klare Verhältnisse Es gibt (fast) nicht, das Rümpelgenie nicht im Griff hätte. Hier ein Überblick über die riesige Palette an Dienstleistungen rund um das Thema Entrümpelung, Hausmeisterservices und mehr: Entrümpelung und Auflösung von Dachböden, Kellern, Gärten, Gebäuden und Wohnungen Grundreinigung, Facility Service und Hausmeisterservice Entkernung, Renovierung, Malerarbeiten und Abrisse weitere Services: Auto Ankauf, Stapler Ankauf, Werkzeug Ankauf Viele Vorteile bei Haushaltsauflösung und Wohnungsauflösung Bei Rümpelgenie steht die Kundschaft jederzeit an erster Stelle. Um einen hervorragenden Kundenservice zu gewährleisten, bietet das Unternehmen eine Vielzahl an Vorteilen, von denen wir hier einige aufzählen werden: individuelle Beratung und persönlicher Ansprechpartner

ausführliches und transparentes Angebot

kostenfreie Vorabbesichtigung

qualifiziertes Fachpersonal

professionelles Equipment für optimale Ergebnisse Interessenten sollten sich direkt an Rümpelgenie wenden Wer Bedarf an den Dienstleistungen von Rümpelgenie hat, dem steht das freundliche Team jederzeit für eine ausführliche individuelle Beratung zur Verfügung. Erreichbar ist Rümpelgenie telefonisch unter 030 2637 8893, per E-Mail an info@ruempelgenie.de, per WhatsApp oder persönlich im Büro in der Grabbeallee 76/80 in 13156 Berlin.