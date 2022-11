Startseite Wir leben im jetzt - das musikalische Resümee von Tim Feige Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-11-04 13:05. Sein neues Lied ist da. Wir leben im Jetzt!

Dieser Satz ist Programm im Song, aber auch in den Gedanken des jungen Künstlers, Dr. Tim Feige, der sich gleichzeitig auch Zahnarzt und Fachzahnarzt für Oralchirurgie nennen darf. "Carpe diem" vs. "memento mori". Die Lebensphilosophie für sich zu finden ist nicht immer leicht. Oft schwebt man zwischen diesen zwei Welten. Sein letzter TIM FEIGE Song "Chuck Norris" thematisierte schon den Wunsch danach, etwas zu sein, was man nicht ist. Etwas haben zu wollen, was man nicht hat. "Wir leben im Jetzt" setzt ganz klar ein Zeichen für eine Richtung bezüglich dieser philosophischen Fragestellung. Den Tag genießen, das Leben könnte irgendwann vorbei sein. Ja, nur wann? Und habe ich dann in diesem Leben alles richtig gemacht? Die Interpretation des Songs ist klar, doch ist es auch das, was der Künstler für sich empfindet? Nicht ganz - auch er schwebt zwischen diesen zwei Welten. Aufgrund seiner Historie mit Abitur, Studium, mehrjähriger Weiterbildung, Aufbau einer großen Mehrbehandlerpraxis etc. hatte er immer das Gefühl, einen "straighten" Weg zu gehen - den er auch nicht bereut. Aber er hatte nie richtig das Gefühl, "im Jetzt" zu leben. Kennst du auch dieses Gefühl? Sein Hamsterrad zu drehen, weil es ja sein "muss"? Oder muss man gar nicht müssen, sondern "darf" es? Ist es ein Privileg? Sind wir vielleicht gesellschaftlich so verwöhnt, mit Hamsterrädern und straighten Wegen unzufrieden zu sein? Hat man dann etwas im Leben verpasst?

Oder ist es rückblickend vielleicht (und hoffentlich) so, dass man mit 70 sagt: "genau so würde ich es wieder machen"? Dieses Ziel hat wohl jeder. Dr. Tim Feige auch; allerdings ist er in dieser Schwebe und träumt davon, diese endlich zu verlassen. "Wir leben im Jetzt" möchte TIM FEIGE mehr in sein Leben integrieren:

"Denn ich hab's verstanden, egal wo wir stranden, der Himmel auf Erden kann nur durch uns werden!" ist eine Zeile dieses packenden Mitsing-Ohrwurm-Pop-Rock-Songs, die zeigt, dass wir letztendlich unser Glück immer selbst in der Hand haben... viel Spaß beim Grübeln und Philosophieren zu: "Wir leben im Jetzt"! ISRC-Nr. : DE-F28-22-358-01 / 3:08

Music & Lyrics: Tim Johannes Feige

Publishing: JAY KAY Music

Produced by Sebastian Eichmeier & Shirin Valentine

Sound engineer mix/master by Sebastian Eichmeier

Tonstudio-KoelnBonn.de

Backing vocals by Shirin Valentine

Keyboards, Bass, Drums Programming & Percussions by Sebastian Eichmeier

Cover photo & artwork: Shirin Valkentine

Cover manufacturing by Yvonne Kerber

© + (P) 2022 XENIA Records Best.-Nr.: 14358

Distribution & Label contact by

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

