Startseite Quantum Battery bereitet sein Portfolio auf Investitionen vor Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-11-04 00:11. Vancouver, British Columbia, 3. November 2022 - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Management mehrere Angebote von Dritten erhalten hat, die dem Unternehmen zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung stellen möchten. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Technologien, die Lithiumbatterien benötigen, sowie des großen Interesses an Quantum hat das Unternehmen mit der Budgetierung für die Erschließung und Erweiterung seiner aktuellen und möglichen zukünftigen Projekte begonnen. Das Unternehmen verfügt derzeit über sechs Konzessionsgebiete mit Potenzial für die Auffindung von für die Herstellung von Elektrofahrzeugen wichtigen Metallen, die gründlich erkundet werden. Mit einer möglichen weiteren Finanzierung könnte das Unternehmen jedoch umfassendere Explorationspläne erarbeiten. Der Mangel an Rohstoffen für Elektrofahrzeugbatterien, insbesondere aus inländischen Quellen, ist erheblich. Die Demokratische Republik Kongo (DRC) ist der weltweit größte Kobaltproduzent und verfügt über mehr als 50 % der weltweiten Kobaltreserven. Kobalt wird in Lithiumionenbatterien verwendet, die wiederum ein wesentlicher Bestandteil von Elektroautos, Mobiltelefonen und Laptops sind. Die Nachfrage nach Kobalt soll in den kommenden Jahren deutlich steigen. Viele Hersteller ziehen es vor, ihr Material aus Nordamerika zu beziehen, das als stabile Rechtsprechung gilt. Alle Konzessionsgebiete von Quantum befinden sich in Kanada. Angesichts der Aussicht auf mögliche bedeutende Finanzmittel bewerten wir die Bedürfnisse unseres aktuellen Portfolios und prüfen mögliche Szenarien, um die Erschließung unserer Konzessionsgebiete zu beschleunigen. Wir haben Explorationsprogramme beaufsichtigt und werden wahrscheinlich in der Lage sein, die weitere Erschließung unserer Projekte auszubauen. Darüber hinaus werden wir mit zusätzlichen Finanzmitteln wahrscheinlich weitere Lithium- und Kobaltkonzessionen erwerben, um uns eine bedeutende Präsenz in der Region zu sichern, erklärt Chief Executive Officer Marc Momeni. QUANTUM BATTERY METALS CORP. Marc Momeni

_______________________

Marc Momeni, CEO und Director Kontaktdaten:

400 - 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Quantum Battery Metals Corp.

Von Torres

400 - 837 Hastings Street

V6C 3N6 Vancouver, BC

Kanada email : info@quantumbatterymetals.com Pressekontakt: Quantum Battery Metals Corp.

Von Torres

400 - 837 Hastings Street

V6C 3N6 Vancouver, BC email : info@quantumbatterymetals.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten