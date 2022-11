Günstiger als gedacht: Kenia Safari als Urlaubshighlight

Inzwischen sind die Tage in Deutschland recht kühl, viele Menschen sehnen sich nach Sonne und Urlaub. In der kalten Jahreshälfte sind Reisen nach Kenia besonders beliebt. Schließlich bietet Kenia das ganze Jahr hindurch warme Temperaturen. Außerdem wird ein Urlaub in Kenia sicher nicht langweilig, denn Kenia ist ein faszinierendes Safariland. Dank der enormen Artenvielfalt und des außergewöhnlichen Tierreichtums kann man bereits auf einer kurzen Kenia Safari spektakuläre Begegnungen mit Wildtieren erleben. Wichtiger als die Dauer einer Kenia Safari ist deren gute Organisation. Hier sollte man darauf Wert legen, nicht in engen Minibussen, sondern in komfortablen Geländewagen auf die Kenia Safaritour zu gehen. Schließlich hat man so einen guten Blick während den Safarifahrten und verpasst keines der auftauchenden Wildtiere. Und so lassen sich auch längere Touren auf einer Kenia Safari bequem meistern. Wer trotz dieser Qualitätsansprüche eine günstige Safaritour unternehmen möchte, dem empfehlen die Kenia-Spezialisten von kenia-safari.de etwa die „3 Tage Keniasafari mit Jeep in Taita Hills und Tsavo Ost Nationalpark“.

Gute Organisation und bequeme Fahrzeuge sind wichtig für gelungene Kenia Safari

Insbesondere wer das erste Mal auf Kenia Safari gehen möchte, könnte eine solche nicht allzu lange Jeep Safari wählen. So kann man drei Tage voller spannender Safari-Fahrten erleben und gleichzeitig viele entspannte Momente inmitten zweier Schutzgebiete genießen. Hinzu kommen zwei Übernachtungen in charmanten, stilechten Lodges. Ein erfahrener Guide führt die kleine Gruppe von Safariteilnehmern zu den besten Spots der Umgebung und zeigt ihnen dank seiner Erfahrung auch gut versteckte Tiere. Während der Kenia Safari sitzen maximal sechs Safariteilnehmer in dem komfortablen Jeep, mit dem es zu den Wildbeobachtungsfahrten geht. Auf der dreitägigen Kenia Safari wird zunächst das Taita Hills Reservat besucht, ein Schutzgebiet mit einer außergewöhnlichen Landschaft bestehend aus Felsen und Savannen. Hier werden die Teilnehmer der Kenia Safari vielleicht Elefanten, Zebras, Gazellen und Büffel beobachten können. Die erste Übernachtung erfolgt in den auf Stelzen stehenden Bungalows der Salt Lick Game Lodge, die einen fantastischen Blick auf die Umgebung bieten.

Frühpirsch als i-Tüpfelchen einer Kenia Safari

Am frühen Morgen des zweiten Tages der Kenia Safari können die Teilnehmer der Safaritour ein besonderes Highlight erleben: eine Frühpirsch. Hier brechen die Safariteilnehmer bereits mit der Dämmerung zur Wildbeobachtung auf, denn während dieser Tageszeit gehen viele Raubtiere auf Beuteschau. So haben die Gäste der Kenia Safari gute Chancen, außergewöhnliche Beobachtungen zu machen. Nach der Frühpirsch gibt es in der Lodge ein Frühstück und im Anschluss erfolgt die Weiterfahrt in den Tsavo Ost Nationalpark. Der trockene Tsavo Ost ist bekannt für seine weiten Buschsavannen und seine charakteristische, rote Erde. Elefanten und Giraffen sind hier ebenso beheimatet wie Löwen, Leoparden und Geparden oder auch große Herden von Zebras, Antilopen sowie Impalas. In der Sentrim Tsavo Ost Lodge warten köstliche Mahlzeiten und gemütliche Zimmer in afrikanischen Bungalows auf die Safariteilnehmer. Nach den drei Tagen auf dieser kurzen, aber sicher ereignisreichen Kenia Safari treten die Safarigäste ihre Heimreise ins Urlaubshotel an der Küste an, wo sie sicher noch lange an die Erlebnisse dieser Safaritage zurück denken.

