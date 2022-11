Neueröffnung SLV Visitor Center: Lichtwelten interaktiv erleben

Übach-Palenberg, 02.11.2022 Im Oktober eröffnete der Licht- und Beleuchtungshersteller SLV das neue Visitor Center am Unternehmensstandort in Übach-Palenberg. In den Ausstellungsräumen können Besucher die vielfältigen Licht- und Beleuchtungslösungen von SLV auf interaktive Weise entdecken.

Mit dem umgebauten Visitor Center hat der Lichtspezialist SLV an seinem Hauptsitz in Übach-Palenberg eine interaktive Produktausstellung geschaffen. In den neu gestalteten Bereichen des Visitor Centers können Besucher eine einzigartige Tour durch die SLV Markenwelt unternehmen. Ob Shops, Restaurants, Wohnräume oder Außenbereiche – verschiedene Beleuchtungsszenarien machen die Produkte von SLV unmittelbar erlebbar. Besucher erhalten zudem Einblicke in die Unternehmensgeschichte oder können sich über Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards bei SLV informieren.

In verschiedene Lichtwelten eintauchen

Das SLV Visitor Center ist interaktiv gestaltet. Die Ausstellung gliedert sich in einzelne Bereiche, in denen die Produkte des Herstellers anschaulich und in direkter Anwendung gezeigt werden. Ausprobieren und Anfassen ist ausdrücklich erwünscht. Mit einer VR-Brille können Besucher in den digitalen Raum „SLV Home of Lights“ eintauchen und virtuell unterschiedliche Lichtsituationen, inszeniert mit den Produkten von SLV, erkunden. „Im neuen Visitor Center vermitteln wir den Besuchern die SLV Markenwelt direkt und in ihrer Gesamtheit“, sagt Dennis Scipio, Business Support & Training Manager von SLV.

Erlebbar sind auch ausgewählte Produktneuheiten von SLV, die der Licht- und Beleuchtungshersteller kürzlich in der „BIG WHITE® Neuheiten Broschüre“ veröffentlicht hat – darunter die ONE Leuchtenfamilie in der neuen Variante ONE BOW, die mit minimalistischem Design, CCT-Switch und dimmbarem Licht überzeugt. Neu ist auch die Outdoor-Leuchtenfamilie M-POL: Die Pollerleuchte ist durch verschiedene Größen, Leuchtenköpfe und Lichteigenschaften modular gestaltbar und bietet maximale Flexibilität.

Die BIG WHITE® Neuheiten Broschüre steht unter https://bit.ly/3FvIpLB zum Online-Blättern und unter https://www.slv.com/de_de/service/leuchten-kataloge zum Herunterladen bereit.

Über SLV

Als Unternehmen und zugleich Marke der SLV Lighting Group ist die SLV GmbH führender Anbieter von Licht- und Beleuchtungslösungen. Einsatz finden die Produkte in Privathäusern, Hotellerie und in der Gastronomie sowie in Büros und im Gewerbe. In Übach-Palenberg bei Aachen befindet sich das Zentrallager mit einer Gesamtfläche von 18.500 m², von dem aus jeden Tag Qualitätsleuchten und -lampen in die ganze Welt versendet werden. SLV versteht sich als starker Partner der Elektrobranche und bietet maßgeschneiderte, innovative Lösungen für Elektriker, Lichtplaner und Architekten. Jährlich erscheint mit dem BIG WHITE® ein imposanter Gesamtkatalog, der sich als Standardwerk der Branche etabliert hat.

