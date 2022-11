Startseite Trockenbarf - artgerechtes BARF Hundefutter 2.0 Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-11-03 16:45. Dem Hund geht es gut mit getreidefreiem, glutenfreien und sojafreien Futter ohne Zusatzstoffe Der Wunsch nach artgerechtem Hundefutter ist nicht neu. Naturalis hat das Hundefutter neu gedacht. Ist der Hund fit und vital, freut sich das Herrchen. Das BARFEN mit frischem Fleisch kann Alternative zu klassischem Trockenfutter sein, hat aber Nachteile, die sich in Verwendung, Lagerung und Verarbeitung von rohem Fleisch begründen. Durch das Verfüttern von rohem Fleisch können verschiedene Krankheitserreger übertragen werden Naturalis SMART 80 Trockenbarf Hundefutter (https://naturalis-barf.de/Naturalis-Trockenbarf-Vorteile) berücksichtigt die Fressgewohnheiten von Wildhunden. Smart 80 Trockenbarf wird aus 80% frischem oder tiefgekühltem Fleisch, Innereien, Knochen bzw. Fisch zusammengestellt. Das Futter wird mit 20% Obst und Gemüse sowie Kräutern ergänzt und schonend getrocknet. So bleiben wichtige Nährstoffe erhalten. Naturalis Smart 80 Trockbarf enthält alle Nährstoffe, die die Hunde brauchen und ist im Gegensatz zum klassischen Barf viel praktischer. Naturalis Smart 80 Trockenbarf riecht und schmeckt dem Hund gut. Die Nährstoffe hochwertiger Zutaten bleiben wie der guten Geruch und Geschmack durch schonende Trocknung in hohem Maße erhalten. Hunde lieben Naturalis Barf 80 Trockenbarf. Hunde, die bisher mit Zusatzstoffen im Hundefutter hungrig gemacht wurden, wollen nach einem Diät-Tag und der Gewöhnung an Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter nichts anderes mehr fressen. Trockenbarf ist gut und sparsam dosierbar sowie lange haltbar. Naturalis Smart 80 ist durch die Trocknung und Beigabe von Kräutern, Knoblauch, Olivenöl ohne künstliche Konservierungsstoffe lange haltbar (ca. 12 Monate, siehe Haltbarkeitsdatum Etikett). Die Dosierung der Futtermengen ist durch die ebenfalls auf dem Rückenetikett gezeigte Tabelle ein Kinderspiel. Dabei können Sie die körperliche Verfassung des Hundes berücksichtigen, um ihn zusätzlich zu stärken oder ihm eine Diät zu verordnen. Naturalis Trockenbarf ist ohne künstliche Konservierungsstoffe. Naturalis Barf 80 Trockenfutter verzichtet bewusst auf jegliche künstliche Konservierungsstoffe. Besonders bei einer hypoallergenen Ernährung des Hundes ist es wichtig, die genaue Zusammensetzung des Hundefutters zu kennen. Zusatzstoffe und künstliche Konservierungsstoffe können Auslöser von Allergien und Krankheiten sein. Das möchten wir von Naturalis ausschließen. Naturalis Trockenbarf Hundefutter ist getreidefrei und glutenfrei. Denn Getreide ist in der Tierernährung von Fleischfressern wie Hunden und Katzen umstritten. Getreide kann von Hunden verdaut werden, wenn die Stärke aufgeschlossen wurde, was normal erst bei einer Erhitzung ab 100 Grad Celsius möglich ist. Hunde können wie Menschen eine Intoleranz oder Allergie gegen glutenhaltiges Getreide haben. Dann sollte getreidefreies Hundefutter gefüttert werden werden. Naturalis hat sich für ein getreidefreies Hundefutter entschieden. Notwendige pflanzliche Kohlehydrate und Eiweiße sind im verwendeten Obst und Gemüse ausreichend in Naturalis Trockenbarf enthalten. Naturalis Trockenbarf Hundefutter ist sojafrei. Hunde reagieren in der Regel eher negativ auf Sojaprodukte als auf Fleisch. Durchfall und Magenprobleme können die Folge sein. Ein Großteil der für den Soja-Anbau benötigten Flächen wurde und wird durch Abholzung und Rodung von Wäldern gewonnen werden. Naturalis hat sich aus diesen Gründen entschieden, auf Soja in seinen Tierfutterprodukten Smart Barf 80 Hundefutter zu verzichten, da ein lückenloser Nachweis über Herkunft, eingesetzte Chemikalien und ökologische Produktionsweise nicht möglich ist. aturalis Smart 80 Trockenbarf entspricht ca. der 4-fachen Menge eines vergleichbaren nassen/frischen Barf Hundefutters. Damit ist Naturlais Smart 80 bei gleichem Nährwert nicht nur viel praktischer, sondern in der Regel auch wesentlich preiswerter als klassisches BARF Futter. Wer Naturalis Trockenbarf Hundefutter (https://naturalis-barf.de/Naturalis-Trockenbarf-Vorteile) mit seinem Hund probieren möchte, hat jetzt die Möglichkeit, mit dem Gutscheincode "naturalisprobe" 15% auf der Seite des Herstellers bis Ende des Jahres zu sparen. Naturalis stellt biologisch artgerechtes Vollwertfutter ohne Zusatzstoffe, getreidefrei, glutenfrei, sojafrei her. Naturalis Smart 80 Trockenbarf wird zubereitet aus 80 % frischem Fleisch, 20 % frischem Obst, Gemüse und einer Anreicherung aus Gewürzen und Kräutern als natürliches Konservierungsmittel. Naturalis Smart BARF ist ein Hundefutter, das nativ alle essentiellen Nährstoffe wie Eiweiß, Fett, Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe enthält, die unsere Hunde täglich brauchen. Dank seiner Inhaltsstoffe aus sorgfältig ausgewählten Naturprodukten ist es für alle Hunderassen geeignet, einschließlich Hunden mit sensiblem Verdauungssystem und energischen, aktiven Hunden. Naturalis BARF Hundefutter ist reich an Antioxidantien. Naturalis Barf ist ein hypoallergenes Hundefutter mit allen wichtigen Nährstoffen für eine umfassend gesunde Ernährung von Hunden. Naturalis Smart 80 Trockenbarf entspricht ca. der 4-fachen Menge eines vergleichbaren nassen/frischen Barf Hundefutters. Damit ist Naturalis Smart 80 bei gleichem Nährwert nicht nur praktischer, sondern in der Regel auch wesentlich preiswerter als klassisches BARF Futter. Firmenkontakt

Naturalis Germany Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Marcel Mieth

Nonnendamm 33

13627 Berlin

0800 00 60 111

webmaster@naturalis-barf.de

https://naturalis-barf.de Pressekontakt

Naturalis Barf Germany

Marcel Mieth

Nonnendamm 33

13627 Berlin

0800 00 60 111

shop@naturalis-barf.de

https://naturalis-barf.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten