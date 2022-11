Startseite Jetzt in Deutschland - Wentworth Wooden Puzzles das ideale Weihnachtsgeschenk Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-11-03 14:11. Schenken Sie Spaß und Abwechslung zu Weihnachten mit den einmaligen Wentworth Puzzles aus Holz

Britische Klassiker zu Weihnachten - ein einmaliges und individuelles Geschenk! München, 03. November 2022 - Wentworths handgearbeitete Holzpuzzle sind ein einzigartiges Erlebnis für Puzzle-Einsteiger Anfänger und Profis aller Altersklassen und sind das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die Herausforderung und Unterhaltung lieben.

Die breitgefächerte Kollektion unterschiedlicher Motive überzeugt dank präziser Lasertechnologie mit hoher Qualität und reicht von rechteckigen zu geformten Puzzles. Wentworth Wooden Puzzles wurde in der wunderschönen Country Side im Südwesten Englands gegründet und entwirft seit 1991 in aufwändiger Handarbeit hochwertige und nachhaltige Holzpuzzles. Mit unregelmäßig geformten Teilen, die thematisch zum Puzzle passen, ist jedes Wentworth-Puzzle wie kein anderes.

Und wer seinen Liebsten zusätzlich etwas Persönliches schenken möchte, der kann sein eigenes Puzzle mit Schriftzug gestalten. Mehr zu Wentworth Puzzles und wo man sie kaufen kann, erfahren Sie unter: https://www.wentworthpuzzles.com/eu/ Wentworth Puzzles sind perfekte Geschenke und eine reizvolle Ablenkung vom Stress und den Strapazen des Alltags. In einer Welt, in der es leicht ist, von der bloßen Verfolgung von elektronischen Gadgets eingenommen zu werden, finden Sie in unserer einzigartigen Marke von Holzpuzzles eine unterhaltsame und lohnende Alternative. Ganz gleich, wie alt Sie sind oder welche Erfahrung Sie haben, wir haben ein Puzzle für jeden - von 25 bis 1.500 Teilen für den Anfänger oder den langjährigen Profi. Firmenkontakt

