Startseite Neuer Welcon Shop ist live - Massagesessel, Boxspringbetten und Infrarotkabinen online kaufen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-11-03 13:05. Der Online-Shop des Giesener versandhändlers erstrahlt in neuem Glanz und bietet Zahlung auf Rechnung, Ratenzahlung ohne Anzahlung und viele weitere Zahlungsmöglichkeiten. Nach einem Rekordergebnis im Jahr 2021 hat der Giesener Versandhändler Welcon nun seinen Fokus auf den Aufbau des neuen Online-Shops www.welcon-shop.com gerichtet. Der neue Shop bietet dem Kunden neben dem Produktkonfigurator auch viele neue Zahlungsmöglichkeiten sowie umfangreiche Produktinformationen und viel Bildmaterial zu allen Artikeln. Welcon Rockstar Boxspringbetten sind seit der Markteinführung im Jahr 2013 für ihre nahezu unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten in ganz Europa bekannt. Was bisher nur direkt bei Welcon in der Ausstellung im niedersächsischen Hasede oder mit telefonischer Beratung und telefonischer Auftragsannahme möglich war, bietet der neue Shop jetzt rund um die Uhr: Der Kunde kann sich sein individuell gestaltestes Boxspringbett seinen Vorstellungen entsprechend online konfigurieren und die Bestellung aufgeben. Bettlänge, Bettbreite, Farbe, unterschiedliche Härtegrade für Person 1 und Person 2, Fußfarbe, Ausstattung der Untergestelle mit Tonnentaschenfederkernen oder Bonellfedern und das Matartiel des Toppers können online zusammengestellt werden. Einzigartig ist auch der Konfigurator für die Relaxsessel im Luxussegment des Schweizer Herstellers Strässle. Hier können neben der Farbe auch die Abmessungen wie Sitzhöhe, Sitztiefe und Ausstattungsmerkmale wie Wärmefunktion, Lordosenstütze und Akku online konfiguriert werden. Die Infrarotkabinen vom Österreichischen Hersteller Physiotherm können ebenfalls laut offizieller Herstellerpreisliste online zusammengestellt und bestellt werden. Im Bereich "Sale" werden Ausstellungsstücke, Rückläufer sowie Massagesessel und Relaxsessel aus Kurzzeitvermietungen wie zum Beispiel Gesundheitstagen oder Firmenevents zu vergünstigten Preisen angeboten. Hier lohnt es sich, regelmäßig nachzuschauen, denn bei Welcon kommen nahezu täglich Geräte aus Vermietungen zurück, welche nach ausgiebiger Prüfung online angeboten werden. Neben den bisherigen Zahlungsmethoden bietet Welcon im neuen Onlineshop auch den Kauf auf Rechnung oder eine Ratenzahlung über Paypal oder Klarna an. Informationen bietet der neue Shop auch für Unternehmen, die Massagesessel mieten wollen, um diese auf einem Firmenevent einzusetzen. Weitere Informationen zum kompletten Lieferprogramm gibt es auf welcon-shop.com. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Adrienne Baumgarten

Kampstr. 14

31180 Giesen

Deutschland fon ..: 05121/779132

fax ..: 05121/779133

web ..: https://www.welcon-shop.com

