Startseite Sichler Haushaltsgeräte Waschsauger für Polster, Textilien, Autositze Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-11-03 11:10. Zeit und Anstrengung beim Entfernen von Schmutz, Flecken & Co. sparen - Ideal für die Reinigung von Polster-Möbeln, textilen Oberflächen & Autositzen

- Leicht zu transportieren und platzsparend verstaubar Reinigt gründlich: Mit dem Waschsauger für textile Oberflächen (https://www.pearl.de/mtrkw-12062-waschsauger-fuer-textile-oberflaechen.s...) von Sichler Haushaltsgeräte (https://www.pearl.de/ar-2-65.shtml) säubert man Teppichböden, Polster, Autositze & Co. leicht und schnell. Der Bürsten-Aufsatz mit Sprühdüse löst tiefsitzenden Schmutz. Die Schmutzreste saugt man nach der Nassreinigung einfach ab. Extra-Behälter für Dreckwasser: Das Schmutzwasser kommt dank des separaten Behälters nicht mit dem sauberen Wasser in Berührung. Zum Entleeren nimmt man die Tanks einfach aus dem Gerät. Leicht zu tragen: Der Waschsauger verfügt über einen Tragegriff, mit dem man ihn bequem von A nach B transportieren. Nach der Benutzung lässt sich das Gerät dank der Schlauchhalterung platzsparend verstauen. - Waschsauger für die Nass- und Trockenreinigung von textilen Oberflächen

- Ideal für Teppichböden, Polstermöbel, Autositze, Matratzen usw.

- Mit Sprühdüse zum Auftragen der Reinigungsflüssigkeit

- Bürstenaufsatz mit Fugendüse

- Separate Tanks: Schmutziges Wasser kommt nicht mit dem sauberen Wasser in Berührung

- Wassertank-Kapazität: sauberes Wasser: 1,2 l, Schmutzwasser: 0,5 l

- Leistungsaufnahme: 400 Watt

- Saugleistung: 9 kPa

- Sprühmenge: 400 ml/min

- Platzsparend verstaubar dank Schlauchhalterung

- Schutzart: IPX4

- Stromversorgung: 230 Volt (Euro-Stecker)

- Länge Schlauch: 1,3 m (ohne Aufsatz)

- Länge Anschlusskabel: ca. 3 m

- Maße: 28,5 x 27 x 17,5 cm, Gewicht: 3,2 kg

- EAN: 4022107402606 Preis: 139,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6205-625

Preis: 139,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6205-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6205-3031.shtml

