Startseite Volle Sushi-Boxen für nur 1 Cent! Pressetext verfasst von Sushi Palace am Do, 2022-11-03 10:53. Zur Feier der Eröffnung unserer 37. Sushi Palace Filiale in Köln Niehl gibt es von uns Sushi für alle! Am 14.11.2022 von 17 bis 19 Uhr bekommt jeder, der in unserer Filiale in der Schifferstraße 1, 50735 Köln-Niehl vorbeikommt, eine Sushi-Box nach Wahl für nur 1 Cent. Die wichtigsten Daten vorweg:

Nur eine Box pro Person und solange der Vorrat reicht. Folgende Boxen gibt es zur Auswahl:

Box 1:

4 Stück Kappa Maki

4 Stück Avocado Maki

2 Stück Miami Roll

2 Stück Fried Ebi Futo Box 2 (vegan):

4 Stück Kappa Maki

4 Stück Avocado Maki

2 Stück Crispy Roll

2 Stück Fried Kanpyo Futo First come, first serve. Kontaktdaten Stefan Gliemann

Marketing Communication Specialist

marketing@sushi-palace.com

www.sushi-palace.com Sushi Palace GmbH & Co. KG

Sitz des Unternehmens: Zehntwiesenstr. 33b, 76275 Ettlingen

Geschäftsführer: Anatolij Dejneko

HRA: 709207 Mannheim

St.-Nr.: 31036/01669 Über Sushi Palace Komplettes Benutzerprofil betrachten