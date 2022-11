Startseite Munich's Biggest English-German Comedy Show Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-11-03 10:47. 11. November 2022 - Wirtshaus Schlachthof Münchens größte englisch-deutsche Stand-up Comedy Show des Comedy Club München präsentiert internationale Comedians mit ihren NEUEN Programmen 2022. Machen Sie sich bereit zum Lachen, wenn die besten Comedians der Stadt die Bühne betreten. Genießen Sie die Live-Performance, die Ihnen garantiert vor Lachen den Atem raubt! Ein unvergessliches Erlebnis!

Auf der Bühne erwarten wir:

Mel Kelly aus Irland, wohnhaft in München

Mark 'n" Simon Musi-Comedy auf Dschinglisch

Matt Devereux, Wahlmünchner aus Kanada

Rene Frotscher - der Zauberer

Gagan Gopal

Alex Profant

Mustafa Gaja

Berhane Berhane Seien Sie dabei und verpassen Sie nicht diese Lachgarantie.... https://comedy-club-munich.com/Nov2022 Der Comedy Club läd internationale Comedians aus USA, Kanada, Irland und Deutschland zur Stand up Comedy Shows ein. Jeder Comedian bereitet ein NEUES Progamm für die Mixed Stand up Comedy Show vor. Kontakt

Comedy Club Munich GbR

Brigitte Herder

Quiddestr. 72

81735 München

+498945081775

info@comedy-club-munich.com

