Startseite Belanas Schatzkiste - Das Geschäft für hochwertigen und stilvollen Mittelalterschmuck Pressetext verfasst von anatoly41 am Do, 2022-11-03 10:27. Mittelalterlicher Schmuck hat seinen ganz eigenen Charme, ebenso wie mittelalterliche Kleidung. Leider gibt es nicht viele Quellen, um den perfekten Schmuck oder das perfekte Outfit zu bekommen. Belanas Schatzkiste ist der Online Shop, der sich auf hochwertigen Schmuck im nordischen Stil spezialisiert hat. Wer etwas braucht, um sein mittelalterliches Outfit zu vervollständigen oder auf der Suche nach tollem Schmuck ist, wird hier fündig. Interessierte Kunden sollten wissen, dass sich der Shop auf bestimmten Schmuck spezialisiert hat, der als nordischer Schmuck bekannt ist. Diese sind gerade für Mittelalterfeste, für LARP-Events und auch Conventions geeignet. Alle Schätze sind dem Schmuck nachempfunden, der vor mehr als tausend Jahren von den Römern, Kelten und Wikingern getragen wurde. Das Geschäft hat Schmuckstücke in verschiedenen Kategorien und Käufer können einen Kauf nach ihren Bedürfnissen tätigen. Zu den gefragtesten Stücken gehören die Broschenketten, die Halsketten mit keltischen Knoten, Schildkrötenfibeln, die sich für die Wikingertracht eignen, und Armbänder mit Wolfsköpfen aus Bronze, um nur einige zu nennen. Das Geschäft macht es möglich, sich selbst wie ein Wikinger zu kleiden. Die Kunden finden hier online alles, was ihnen helfen kann, sich stilvoll zu kleiden, falls sie etwas für eine Veranstaltung benötigen. Egal zu welchem Anlass, es ist für jeden etwas dabei. Alle Produkte sind stilvoll und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Informationen finden Sie unter https://belanas-schatzkiste.de/ Über Belanas Schatzkiste: Belanas Schatzkiste ist der Online Shop, der stilvollen und hochwertigen Mittelalterschmuck anbietet. Die angebotenen Produkte eignen sich hervorragend für den Einsatz auf Wikingerfesten oder für verschiedene Reenactment-Veranstaltungen. Pressekontakt: E-mail: info@belanasschatzkiste.de Instagram - https://www.instagram.com/belanasschatzkiste/ Pinterest - https://in.pinterest.com/belanasschatzkiste/ Facebook - https://www.facebook.com/belanasschatzkiste Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten