Leise Ladies Podcast

Übungen und Impulse für starke Frauen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Selbstführung Ein Podcast für leise Frauen, die endlich mit einer starken Persönlichkeit überzeugen möchten: Tiziana Bruno, Expertin für Persönlichkeitsentwicklung, Trainerin und Life Coach, richtet sich mit ihrem Podcast "Leise Ladies" ganz bewusst an alle Frauen, die mit ihrer Persönlichkeit überzeugen möchten und sich selbst dabei treu bleiben.

In dem kostenlosen Podcast der erfahrenen Trainerin geht es um Persönlichkeitsentwicklung, ein authentisches, starkes Ich und eine souveräne Kommunikation nach innen und außen. Von einer Frau für Frauen kreiert, die die große Bühne eher meiden. Weitere zentrale Themen des Podcasts von Tiziana Bruno sind Selbstführung, die Veränderung der inneren Haltung sowie lebendige Beziehungen. Tiziana Bruno gibt Frauen, die nicht gerne im Mittelpunkt stehen und sich mehr Anerkennung sowie Sichtbarkeit im Alltag wünschen, mit ihrem Podcast wertvolle Übungen an die Hand. Der Podcast "Leise Ladies" soll Frauen dabei unterstützen, ihre vielfältigen Facetten zu erkennen und auszuleben. Ganz egal, ob im Privatleben oder im Job. Dazu erhalten Frauen in dem Podcast knackige Impulse zur Selbstführung und zur Entdeckung ihres eigenen Potentials, um ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Der Podcast "Leise Ladies" ist perfekt für alle Frauen geeignet, die mit ihrer Kommunikation überzeugen möchten und endlich den Mut haben, ihre Bedürfnisse und Interessen zu benennen und durchzusetzen. Die erste Folge des Podcasts startet am 3.11.2022 und kann auf allen gängigen Plattformen gestreamt werden. Der Podcast "Leise Ladies" für Persönlichkeitsentwicklung und Selbstführung wurde von Tiziana Bruno ins Leben gerufen. Die gebürtige Schweizerin lebt in München und bietet Life- sowie Business-Coachings und Kurse an. Die erfahrene Bestseller-Autorin arbeitet seit 20 Jahren als Trainerin für Kommunikation, Führung, Teamentwicklung und Selbstmarketing.

Podcast (https://www.leise-ladies.de/podcast) - seit 20 Jahren als Trainerin tätig für Führung, Kommunikation, Konfliktmanagement, Teamentwicklung

- arbeitet seit 20 Jahren mit interaktiven und erlebnisorientierten Methoden im Training und im Change Management

- arbeitet seit 12 Jahren als Business-Coach

- Expertin für Großgruppen-Methoden wie Open Space, Zukunftskonferenz und Worldcafe

- arbeitet seit 20 Jahren mit den Prinzipien des Improvisations-Theaters

-Dozentin an der Ludwig-Maximilians-Universität München,

Weiterbildung Theater- und Musikmanagement (Führung + Change

Management)

- 2000-2006 im Trainerteam vom MBE® (Manager of Business-Entertainment, Train-the-Trainer, Weiterbildung in der Schweiz)

- 2008-2014 Geschäftsführerin vom UnternehmensTheater "Business Class - Bühne für Kommunikation" Kontakt

