Rhein Kreuzfahrt mit Silvesterparty und Neujahrsbrunch

Nicht nur Urlaub macht man wieder gern, auch große Feste wie Silvester kann man endlich wieder ausgelassen feiern. Viele Menschen möchten zum Jahresausklang etwas Besonderes erleben. Eine beschwingte Feier, die den Jahreswechsel krönt, kann man beispielsweise während einer Flusskreuzfahrt an Bord eines Kreuzfahrtschiffes mit einem Gala-Abend genießen. Beliebte Ziele hat man dabei zur Auswahl, so könnte man auf einer Rhein-Kreuzfahrt Städte wie Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen besuchen. Die ganz besonderen Rhein Kreuzfahrten mit Silvesterprogramm kann man beim Kreuzfahrtspezialisten auf rivers2oceans-kreuzfahrten.de finden. Genaue Routenbeschreibungen und detaillierte Informationen zu den Leistungen während der Reise findet man dort ebenfalls. Rheinkreuzfahrt mit Kurs auf Amsterdam und Antwerpen Ein echtes Highlight ist die Rheinkreuzfahrt mit dem Namen "Plantours Rhein Kreuzfahrt 2022 – Silvesterzauber". Bei dieser Rhein Kreuzfahrt begeben sich die Reisenden in Düsseldorf an Bord der MS Esprit. Von der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt aus nimmt das Schiff Kurs auf Amsterdam. Während des Stopps in der quirligen, niederländischen Metropole bleibt ausreichend Zeit, um beliebte Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Amsterdams gehören die berühmten Grachten, die man am besten auf einer Kanalrundfahrt besichtigt. Shoppen kann man beispielsweise auf der P.C. Hoofdstraat, der Harlemmerstraat oder ganz günstig auf einem der Straßenmärkte. Wer lieber Kultur genießen möchte, könnte das Van Gogh Museum und das Rijksmuseum ansteuern. Von Amsterdam aus geht die Rheinkreuzfahrt weiter in Richtung Rotterdam und Willemstad. Rotterdam ist bekannt für das Maritiem Museum und für den Delfshaven, der zum gemütlichen Schlendern einlädt. Nächstes Ziel der Rheinkreuzfahrt ist Gent in Belgien, das mit seiner mittelalterlichen Architektur der Innenstadt und der aus dem 9. Jahrhundert stammenden Burg Gravensteen Besucher beeindruckt. Den Jahreswechsel erleben die Passagiere während der Liegezeit des Schiffes in der belgischen Hafenstadt Antwerpen. Hier zählen das Diamantenviertel und der Grote Markt in der Altstadt sowie das aus dem 17. Jahrhundert stammende Rubenshaus zu den beliebtesten Ausflugszielen. Den Jahreswechsel auf der Rhein-Kreuzfahrt erleben Diese Silvesterreise auf dem Rhein beinhaltet bereits viele Inklusivleistungen. Neben der köstlichen Kulinarik zu den Mahlzeiten und einem Begrüßungscocktail zum Beginn der Reise erwarten die Passagiere außerdem ein Silvester-Gala-Abend sowie ein Brunch am Neujahrstag. Während der gesamten Reise steht eine Reiseleitung den Gästen bei Fragen und Wünschen zur Verfügung. Für die Ausflüge erhalten die Passagiere ein mobiles Audiosystem. Geführte Landgänge oder die Anreise sind optional zubuchbar. Weitere Informationen zur Rheinkreuzfahrt zum Jahreswechsel gibt es auf: https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrt-rhein-kreuzfahrten Kurzprofil:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. mit Sitz in Wedel ist ein Reisevermittler für Flusskreuzfahrten und Hochseekreuzfahrten. Die Reiseangebote sind auf dem unternehmenseigenen Reiseportal ausführlich beschrieben. Organisiert werden die Kreuzfahrten von namhaften Reedereien. Die Angebote kann man nach Thema, Zielgebiet und weiteren Kriterien auswählen. Bei Fragen zu den Angeboten oder zur Buchung bietet das Reiseunternehmen eine persönliche Beratung an. Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel