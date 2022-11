Startseite Aon bündelt Angebot im Bereich Human Capital Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-02 16:22. Daten, Analysen und Beratung aus einer Hand für bessere Personalentscheidungen Aon plc (NYSE: AON), ein führendes globales Dienstleistungsunternehmen, stellt den Bereich Human Capital Solutions (HCS) für die DACH-Region neu auf. Der Bereich umfasst die Geschäftsfelder Rewards, Assessment Solutions, Performance & Analytics und People Advisory. Damit unternimmt Aon einen weiteren Schritt zur Stärkung seiner Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Mit Human Capital Solutions unterstützt Aon Unternehmen dabei, ihre Personal- und Geschäftsstrategien in Einklang zu bringen. Unsere Kunden bekommen von uns das Know-How, um sich im Wettbewerb um Fachkräfte von ihrer Konkurrenz abzusetzen und bessere Personalentscheidungen zu treffen. Dazu gehören eine optimierte Vergütung ebenso wie die Beratung zur Digital Readiness oder Stärkung der Agilität und Resilienz der Mitarbeitenden," kommentiert Bevan Gray, Head of Human Capital Solutions, DACH. "Mit Human Capital Solutions unterstützt Aon Unternehmen dabei, ihre Personal- und Geschäftsstrategien in Einklang zu bringen. Unsere Kunden profitieren von einem Mix aus Daten, Analyse und Beratung, um im globalen Wettbewerb, bessere Entscheidungen für gesamthafte Organisationen und ihre Mitarbeiterschaft zu treffen. Dazu gehören eine optimierte Vergütungsstrategie ebenso wie die Beratung zur Digital Readiness oder die Stärkung der Agilität und Resilienz der Mitarbeitenden.," kommentiert Bevan Gray, Head of Human Capital Solutions, DACH. Gute Mitarbeiter sind für Unternehmen wettbewerbsentscheidend. Mit maßgeschneiderten Lösungen schaffen die Aon-Experten Mehrwerte für Arbeitgeber, um die Organisationen fit für die Zukunft zu machen: Von der Auswahl und Bindung der richtigen Talente, Optimierung der Personalausgaben bzw. -investitionen, über das effiziente und langfristige Management von Personalrisiken bis hin zur Steigerung von Agilität, Engagement und Widerstandsfähigkeit der Belegschaft. Die Beratungsarbeit stützt sich dabei auf eine breite globale Datenbasis - einer Kombination aus Vergütungs- und Assessment-Daten aus McLagan-Umfragen und der Radford Global Compensation Database. Diese erlauben umfangreiche Analysen sowie Vergütungs-Benchmarks. Basierend auf dem Mix aus Daten, Analysen und Beratung können Unternehmen Personalstrategien entwickeln, die auf die Unternehmensziele zugeschnitten sind und gleichsam ihre Mitarbeitenden in den Fokus rücken. Human Capital Solutions bietet Kunden Unterstützung in vier Geschäftsfeldern:

Rewards gestaltet, überarbeitet und implementiert Vergütungssysteme für Unternehmen, die sich mit attraktiven Leistungen im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte behaupten wollen. Zugleich pflegt Aon eine umfangreiche Datenbasis mit aktuellen Vergütungsdaten, die aufschlussreiche Analysen über die Wettbewerbsfähigkeit der bestehenden Vergütungsstrukturen ermöglichen. Erkannte Handlungsbedarfe werden gezielt adressiert, bei Bedarf auch über Ländergrenzen hinweg. Der Bereich Assessment Solutions bietet unterschiedliche Arten von Online-Assessments unter anderem zu den Themen Personalauswahl, Potenzialdiagnostik, Personalentwicklung sowie Karriereplanung. Weiterhin erhalten Arbeitgeber Informationen und Beratung zur Digital Readiness, dem Umgang mit der sich rasant verändernden Arbeitswelt sowie der Agilität innerhalb von Unternehmensführungen. Die Fachleute von Performance & Analytics unterstützen mit Auswertungen zu beispielsweise Standorten und Marktanteilen, der Auswertung von Personal- und Vergütungsdaten und bei der Personalplanung. Der datengestützte Analyseansatz hilft Unternehmen, sichere Entscheidungen auf der Grundlage von Personal- und Finanzdaten zu treffen und ihre Wettbewerbsfähigkeit durch die Optimierung von Arbeitsprozessen und den Einsatz von Technologien zu stärken. People Advisory bietet eine ganzheitliche Beratung im Bereich HR-Strategie und Operations sowie vollumfängliche Unterstützung bei Unternehmenstransaktionen. Ziel ist das, das gesamte HR-Leistungsportfolio eines Unternehmens mit seinen Geschäftszielen in Einklang zu bringen und zukunftsorientiert mitzugestalten. Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten - um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten unseren Kunden in über 120 Ländern Beratung und Lösungen, um ihnen die Kompetenz und Zuversicht zu geben, bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen. Infografiken und Bilder in druckreifer Qualität können unter https://aon.ecco-duesseldorf.de/bilder heruntergeladen werden Firmenkontakt

