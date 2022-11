Startseite Haben Sie das schönste Rathaus im DACH? Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-02 16:22. Finden sie es heraus! Eine beeindruckende und noch nie dagewesene länderübergreifende Aktion der faszinierendsten und bezauberndsten Rathäuser läuft auf Hochtouren an. Die schönsten Rathäuser in Deutschland, Österreich, Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein werden das erste Mal in einer aufsehenerregenden Aktion prämiert. Eine Aktion, welche auf breiter Fläche von sich reden macht. Rathäuser üben stets eine große Faszination auf die Menschen aus. Die Geschichte eines Rathauses reicht gerne weit in die Jahrhunderte zurück. Es geht nicht nur um die alten Fassaden mit ihren beeindruckenden Fenstern sowie Außenmalereien, welche die Touristen beeindrucken, neu gebaute und futuristische Rathäuser ziehen die Menschen gleichermaßen in ihren Bann. Die Palette der architektonischen Prachtbauten ist groß. Die teils majestätischen Rathäuser sind schlichtweg das Kernstück und das Herz einer jeden Gemeinde. Im Rathaus werden die Bürgeranfragen beantworten und bearbeitet. Im Rathaus werden wichtige Entscheidungen für die Kommune getroffen. Die Bauten stehen oft stolz mitten auf dem Marktplatz. Es wurde mit der Prämierung des Rathauses im D-A-CH Zeit für eine würdigende und spannende Abstimmung zugleich. Die Ärmel wurden für eine sensationelle Aktion hochgekrempelt Die Prämierung im D-A-CH war bis dato aufregend. Über viele Wochen wurden sage und schreibe 11.000 Kommunen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in Liechtenstein angeschrieben. Es wurde direkt aufgerufen, an der erstmaligen Prämierung "Das Rathaus im D-A-CH 2023" rege teilzunehmen. Als Basis diente das französische Vorbild "Concours des villes et villages fleuris". Diese erstmalig stattfindende Aktion soll keine einmalige Aktion werden, sondern sich längerfristig etablieren. Kleine Gemeinden bis zu 2.000 Einwohner sind dieses Jahr nicht als eigene Kategorie mit von der Partie und wurde in eine Gemeindegröße von bis 5.000 Einwohner übernommen. Die entscheidende Phase läuft jetzt Der Teilnahmeschluss war der 31. Oktober 2022. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten alle teilnehmen Gemeinde- und Rathäuser berücksichtigt werden. Selbst Rathäuser, welche nicht angeschrieben wurden, bekamen die Chance sich noch anzumelden. Die Gemeinden stellten entsprechend verschiedene Fotografien ihrer Rathäuser bis zum Teilnahmeschluss zur Verfügung. Die Kommunen können allesamt mit ihrem Rathaus kostenlos teilnehmen. Webtourist.Vacations trägt alle Werbemaßnahmen und die damit verbundenen Kosten. Jetzt kommt es auf Sie an. Jede Stimme zählt. Genau Ihre Stimme kann entscheidend sein Für eine echte Chancengleichheit kommt ein Prämierungs-Algorithmus zum Einsatz. Alle Likes, alle Kommentare mit kurzen Empfehlungen bis zu 10 Worten sowie alle langen Kommentare über 10 Worte werden gezählt. Die Stimmen aus diesem resultierenden Wert entscheiden über die Platzierung des teilnehmenden Rathauses. Besuchen Sie die Seite auf Facebook https://www.facebook.com/das.rathaus.im.dach/ und stimmen Sie für Ihr Rathaus ab. Es wird spannend werden, welche Rathäuser das Rennen machen. Eine solche breitangelegte Aktion hat es noch nicht gegeben! Nutzen Sie die Chance, von Anfang an mit dabei zu sein!

Auf https://www.facebook.com/das.rathaus.im.dach/ zählt jede Stimme. Die teilnehmenden Gemeinden und ihre Einwohner sind engagiert dabei, und können ihre Bürger zur Abstimmungsteilnahme einladen. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung. Webtourist.Vacations vermittelt touristische Informationen und hilft Kommunen, Tourismusverbänden, Unterkünften und touristisch relevanten Betrieben bei der Vermarktung von Informationen und Produkten. Firmenkontakt

