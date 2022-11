Startseite Reisebüro oder Internet? Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-02 12:22. Urlaub im Reisebüro oder online buchen? Was für Vorteile hat die Buchung im Reisebüro - was für Nachteile die Online Buchung? Online vs. Reisebüro Einigen gilt die Buchung im Reisebüro als steinzeitlich, weil in der modernen Welt alles online geht. Viele haben ein Reisebüro vielleicht noch nie von innen gesehen und fragen sich, was sie davon hätten, wenn sie hineingingen. Wieder andere schätzen den Service des Reisebüros, haben aber Angst, online etwas zu verpassen. Was ist nun wirklich die bessere Wahl: Reisebüro oder Internet? Hier eine aktuelle Checkliste, die Dir bei der Entscheidung Reisebüro oder Internet helfen kann: Check Nr. 1: Preisvergleich - Reisebüro oder online günstiger? Ist es im Reisebüro teurer als im Internet? Oder ist es günstiger im Reisebüro zu buchen? - Ob im Reisebüro in der Stadt, auf der Online Plattform im Internet oder auch direkt am Flughafen: Der Reisepreis für Pauschalreisen ist immer gleich. Die Buchungssysteme, auf die alle zugreifen, werden aus den Angeboten aller bekannten Reiseveranstalter gespeist und diese unterscheiden sich nicht im Preis. Das bedeutet, dass zum Beispiel eine TUI Reise bei einem großen Online Anbieter genauso buchbar ist wie auch im Reisebüro. Es herrscht also Preisgleichheit. Check Nr. 1, der Preisvergleich bei Pauschalreisen, geht unentschieden aus. Hast Du doch schon einmal unterschiedliche Preise festgestellt und gegrübelt, woran das liegen könnte? Bei der Buchung von Flügen, also ohne Hotel im Gesamtpaket, legt die Airline einen Preis fest und alle Verkäufer müssen von Service Aufschlägen leben. Hier kann online buchen preislich günstiger erscheinen, da die Onlineportale von Werbeeinnahmen leben und der Weiterverarbeitung der gesammelten Kundendaten. Dafür ist das Reisebüro oft flexibler und transparenter, wenn es um den Preisvergleich verschiedener Alternativen geht - seien es Abflugzeiten, Fluggesellschaften oder Zimmerkategorien. Schau Dir hierzu das ZDF Interview des renommierten Reisereporters Jürgen Drensek an, der verrät, was Reisebüro oder Internet unterscheidet: Zum ZDF Interview (https://www.youtube.com/watch?v=brFAUeLRbMw) Check Nr. 2: Zeitaufwand - Reisebüro vs online buchen Warum noch ins Reisebüro gehen? Wo doch die große, weite Welt des Internets alle bunten Angebote direkt bis ans Sofa oder den Schreibtisch liefert. Aber wie lange bist Du eigentlich wirklich online, wenn Du Dich selbst auf Urlaubsrecherche begibst? Umfragen haben ergeben, dass Menschen für Online-Urlaubsbuchungen durchschnittlich 28 Stunden Zeit im Internet verbringen. Lockangebote auf den Reiseportalen sind gemeine Zeitfresser, da sie im Schnitt zu 20% nicht buchbar sind. Im Vergleich Reisebüro vs online Buchung schneidet beim Zeitaufwand das Reisebüro deutlich besser ab. Hier verbringst Du im Mittel zwei Stunden Zeit im Gespräch mit Deinem Reiseberater, um ihm/ihr Deine Wünsche zu schildern und den Rest erledigt Dein Reisebüro. Das geht besonders schnell, wenn Du Deine Anfrage telefonisch oder per E-Mail stellst. Dann kannst Du auch bei einer Reisebüroanfrage Deine maßgeschneiderte Auswahl an Angeboten dank neuester Technik bequem von zu Hause abrufen. Dein Reiseberater freut sich natürlich ebenfalls über ein persönliches Gespräch direkt im Reisebüro - Du hast selber die Wahl. Sollte sich Dir die Frage Reisebüro oder online buchen stellen, behalte immer auch die Zeitkomponente im Blick. Check 2 - Dein Reisebüro ist schneller und spart Dir wertvolle Zeit. Tipp: Noch mehr Zeit kannst Du sparen, wenn Du bei uns vorher einen Beratungstermin reservierst. Einfach per WhatsApp anfragen oder anrufen. Dann sind wir nur für Dich da. Zur WhatsApp Terminanfrage (https://api.whatsapp.com/send/?phone=49511628111&text&type=phone_number&...) Check 3: Stornomöglichkeiten - Reisebüro oder Internet? Niemand ahnt es voraus, doch ab und an passiert es. Etwas Unvorhergesehenes geschieht und Du musst Deinen geplanten Urlaub stornieren. Ob Pauschalreise, Flug oder Hotel - die Leistungen, die sich schon bei der Buchung nicht preislich unterschieden, unterliegen auch bei der Stornierung den gleichen Konditionen. Hierbei ist es irrelevant, ob Du im Reisebüro oder online gebucht hast. Stornomöglichkeiten und die Höhe der Stornogebühren unterscheiden sich nicht. Check 3, der Stornovergleich geht unentschieden aus. Die Stornobedingungen sind überall gleich. Dein Reisebüro ist allerdings viel flexibler, wenn es darum geht, vorab den Urlaub zu reservieren und ein paar Tage überlegen zu können oder sich mit Freunden abzustimmen. Solche Optionen sind im Online Portal nicht möglich. Check 4: Sicherheit - Reisebüro oder online buchen? Wie sicher ist die Urlaubsbuchung im Reisebüro vs online? Das Reisebüro vermittelt den Reisevertrag zwischen Kunde und Reiseveranstalter oder anderen touristischen Anbietern. Es verfügt über Möglichkeiten, fair und unabhängig die Preise und Konditionen unterschiedlicher Angebote zu vergleichen und zu buchen. Durch geschulte und erfahrene Mitarbeiter erfolgt die Buchung über qualifizierte Buchungskanäle mit höchstmöglicher Datensicherheit. Als Vermittler würde das Reisebüro für Fehler bei der Buchung und Beratung haften. Außerdem weisen unsere Reiseberater schon im Vorfeld auf qualitativ schlechte Angebote oder unseriöse Anbieter hin und schließen diese aus. Es wird ebenfalls darauf geachtet, dass die Anbieter die geltenden Rechtsvorschriften einhalten und beispielsweise Sicherungsscheine zur Absicherung des Reisepreises ausgeben. Urlaub online buchen hingegen heißt, ohne Beratung auf jedes beliebige Angebot im Internet zu vertrauen. Kein Anbietercheck schützt vor unseriösen oder schlechten Angeboten. Deine persönlichen Daten vertraust Du dem Internet und unbekannten Datenbanken an. Check 4 - bei der Sicherheit punktet Dein Reisebüro. Check 5: Beratungsqualität und Kompetenz - Reisebüro oder Internet? Wie schon erwähnt bietet Dir Dein Reisebüro eine hohe Beratungsqualität durch qualifizierte Mitarbeiter. Natürlich kann auch der Mitarbeiter im Callcenter in vielen Fällen weiterhelfen bei der Online Buchung. Durch Personalmangel und hohe Kosten in Deutschland werden aber viele große Callcenter ins Ausland ausgelagert. Ob die Servicequalität der Onlineportale darunter leidet, wird die Zukunft zeigen. Bei gleicher Kompetenz der in Deutschland ausgebildeten Mitarbeiter stehen sich Reisebüro und Callcenter in nichts nach. Ein Gleichstand bei der Beratungsqualität der Ansprechpartner. Ist der Urlauber online allein mit dem Buchungssystem konfrontiert, muss er sich durch eine lange Liste unübersichtlicher Zusatzangebote klicken. Mit Druck und Marketingtricks werden Angebote und Zusatzleistungen präsentiert. "95% Prozent der Hotels bereits gebucht", "5 Personen schauen sich das Angebot an" - bunte Buttons erschweren die Übersicht. Das Abwägen des Für und Wider bzw. die Entscheidung kann zu erhöhten unnützen Kosten wie z.B. Gepäckversicherungen führen, die bei einer guten Beratung im Reisebüro nicht entstehen. Punkten kann der Online Vertrieb bei der Erreichbarkeit rund um die Uhr. Allerdings verbringt der Kunde auch schnell eine halbe Stunde und mehr in der Warteschleife. Dafür ist das Reisebüro um die Ecke zu festen Zeiten immer für Dich erreichbar. Den persönlichen und herzlichen Kontakt mit dem "eigenen" Urlaubsberater kann ein anonymer Tastendruck oder gesichtsloser Telefonanruf nicht ersetzen. Übrigens kannst Du auch bei Deinem ITA Reisebüro die neuesten Angebote online 24 Stunden am Tag abrufen: Urlaubsangebote Deiner ITA Reisedesigner (https://reisebuero-bothfeld.fernreise.de/) Check 6: Kundenzufriedenheit - warum noch ins Reisebüro Einen persönlichen Ansprechpartner zu haben ist vor allem von Vorteil, wenn Dinge nicht so laufen wie geplant. Gerade die letzten Corona Jahre haben gezeigt, dass Randbedingungen sich schnell ändern können. Im Vorfeld der Reise ist Dein Reiseberater immer dafür da, Dich auf dem aktuellen Stand zu halten. Aber nicht für alles, was während der Reise nicht glatt läuft, ist Dein Reiseberater selbst verantwortlich. In erster Linie ist es ab Reiseantritt die Fluggesellschaft oder der Reiseveranstalter und nicht das Reisebüro, welche für Leistungen haften und bei Problemen für Dich da sind. Trotzdem wird Dir Dein Reisebüro immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, Lösungswege aufzeigen und Dir ein guter Ansprechpartner sein. Reisebüro oder online buchen mag eine persönliche Präferenz sein aber womit sind eigentlich die Kunden im Allgemeinen zufriedener? Schau hier die Auswertungen für Reisebüro vs online an: Kundenbewertungen von Reisebüros prüfen (https://www.provenexpert.com/ita-transworld-reisen-gmbh/?utm_source=Widg...) // Kundenbewertungen von Reiseportalen prüfen (https://de.reclabox.com/beschwerden/16-Mobilitaet-und-Reisen/331-Reisepo...) Fazit - Reisebüro oder Internet Überwiegen die Nachteile einer Online Buchung oder die Vorteile der Buchung im Reisebüro? Welche Vorteile bietet das Reisebüro gegenüber dem Internet? Mit unserem Blog Beitrag haben wir Dir hoffentlich einen kleinen Überblick verschafft, ob Reisebüro oder online buchen die bessere Wahl ist. Auch die großen Fragen ist es im Reisebüro teurer als im Internet oder ist es günstiger im Reisebüro zu buchen haben wir geklärt. Der Trend geht ganz klar zum Lieblingsreisebüro um die Ecke, wo Dein/e eigene/r Urlaubsberater/in auf Dich wartet. Wenn Du vor der Wahl stehst, ob Reisebüro oder Internet, würden wir uns freuen, wenn Du unseren Service ausprobierst. Wir möchten Dich in Zukunft von uns begeistern - als kompetenter Ansprechpartner für Urlaubsplanung und Urlaubsbuchung. Füße hoch legen und Urlaub buchen lassen - von Deinen ITA Reisedesignern. Zum Originaltext (https://www.fernreise.de/reiseblog/info/reisebuero-oder-internet/) Unvergessliche Momente sammeln, die ganz großen Erinnerungen suchen? Die Reisedesigner von ITA Transworld sind seit 30 Jahren unterwegs und haben jede Menge Erlebnisse und einzigartige Reisen gesammelt. Ob Fernreisen nach Asien und in die Arabischen Emirate, ferne Kreuzfahrten mit außergewöhnlichen Landprogrammen oder exklusive Reisen ins Baltikum - ausführliche Beratung und individuell angepasste Reiserouten sind das Spezialgebiet der ITA Reisedesigner. Kontakt

ITA Transworld Reisen GmbH

Anja Schlüsche

Adolf-Emmelmann-Str. 5

30659 Hannover

0511-628111

anja.schluesche@ita-reisen.de

http://www.fernreise.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten