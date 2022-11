Startseite Rigilog launcht transLogiX – Die Lösung für ein logistisches Rätsel im Ausrüstungsmanagement Pressetext verfasst von hjRigilog am Di, 2022-11-01 21:58. Viele Verkehrsbetriebe, Transportservices und Transportunternehmen haben immense Herausforderungen in der Beschaffung, Verwaltung und Verteilung von Bekleidung, Ausrüstung, PSA, C-Teilen, IT-Equipment, Schlüsseln und vieles mehr. Um noch umfangreichere Möglichkeiten für diese Anforderungen anzubieten, hat Rigilog nun transLogiX gelauncht. transLogiX als Lösung für ein häufiges logistisches Rätsel Über ein einfaches, funktionsreiches Online-Portal, das sich wie eine eigene, leicht zu navigierende Einzelhandels-Website anfühlt und in dem jeder Mitarbeiter nur das sehen kann, was er sehen soll, werden alle Beschaffungs- und Verwaltungsprozesse optimal gesteuert.? Dies ist besonders praktisch für mehrere Geschäftseinheiten, Depots oder Niederlassungen mit unterschiedlichen Anforderungen - natürlich auch Lieferantenübergreifend. Eine eigene "what-size"-App ist intuitiv, unterhaltsam und bietet eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter automatisch die richtige Größe wählen, damit Bekleidungen und Ausrüstungen perfekt passen und repräsentativ aussehen.? Die Mitarbeiter können bei Wunsch bis zu ihrem vorher festgelegten Jahresbetrag bestellen oder zusätzliche Artikel persönlich über E-Commerce-Zahlungsoptionen kaufen. Eingereichte Bestellungen können so eingestellt werden, dass ein automatischer Genehmigungs-Workflow stattfindet. Damit überwachen leitende Teammitglieder den Prozess.?Ebenfalls besteht die Option für Mitarbeiter, über Ihre mobilen Endgeräte von jedem Ort zu jeder Zeit an jeden Ort selbst bestellen.? Die Planung der Einarbeitung von neuen Mitarbeitern ist einfach. Erstausrüstungspakete können nach Jobkategorien definiert werden. ?Mit einem 24-Stunden-Versand- und Nachverfolgungsmodul können die Bestellungen auf dem Weg zum benötigten Empfangsort problemlos verfolgt werden. Persönliche Pakete stehen zur Verteilung an neue Teammitglieder rechtzeitig bereit. Verwechslungen, verlegte oder verlorene Bestellungen gehen gegen Null. ? Über Terminerinnerungen wird die Verwaltung und Kostenverteilung kontrolliert und gesteuert. Ein häufiger und notwendiger Wartungs- und Prüfristen-Aufwand (wer, wann, was) entfällt. Die genau richtigen Daten geben die Möglichkeit bessere Entscheidungen zu treffen,?Berichte zu erstellen, Lagerbestände zu prüfen, neue Projekte zu planen und Benutzer und Rückgaben zu verwalten - und das alles in Echtzeit.?

Eine hohe Personalfluktuation ist für die meisten Unternehmen eine Herausforderung. Wenn teure Kleidungsstücke wie Jacken zum Waschen und Neuausgeben eingesetzt werden, ist das ein großer Beitrag für die Umweltbilanz und spart immense Kosten. Alles im Blick per transLogiX Noch übersichtlicher, noch informativer und damit noch nutzerfreundlicher: So könnte man die neu gestaltete Lösung von Rigilog, in wenigen Worten zusammenfassen.

Eine neue Webseite verkürzt die Wege zu den für Interessenten relevanten Informationen und bietet den Besuchern so einen schnellen, entspannten Überblick über Vorteile der Warenwirtschaftssoftware von Rigilog.

Ganz neu ist ein ROI-Assessment über das die Optimierungspotentiale berechnet werden können. Use-Cases geben die Erfahrungen von bestehenden Kunden wieder. Downloadlinks ermöglichen noch tiefere Informationen zur Nutzung der Lösung bei den Verkehrsbetrieben Zürich und auch der Teilnahme an einem Webinar zu Fallstricken bei bestehenden Prozessen. Über nur einen Mausklick ist für den Nutzer die Information zu Kosten der SaaS-Lösung deutlich verkürzt. https://translogix.rigilog.com/de