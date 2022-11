Startseite Damit das Weihnachtsfest festlich wird: Personalisierbare Dekoprodukte aus Holz von Bloomingwood Pressetext verfasst von christian2021 am Di, 2022-11-01 21:00. Weihnachten, das Fest der Liebe naht. Und was gehört neben dem Kauf des Weihnachtsbaumes und der Geschenke für Familie und Freunde auf jeden Fall dazu? Die Vorbereitung für eine besinnliche Weihnachtsfeier mit den Liebsten. Sehr wichtig ist hierbei natürlich das richtige Weihnachtsessen, aber auch eine der weihnachtlichen Zeit angepasste Tischdeko gehört dazu. Bei Bloomingwood sind jetzt viele verschiedene Dekoprodukte aus Holz erhältlich, die perfekt zur Weihnachtszeit passen. Dekoprodukte aus Holz für Weihnachten Serviettenringe

Damit das Weihnachtsessen so richtig feierlich wird: Serviettenringe aus Holz. Sie sind mit verschiedenen Beschriftungen (zum Beispiel “Frohes Fest”, “Merry Christmas” usw.) erhältlich. Geschenkanhänger

Sie eignen sich perfekt als Platzkarten, Serviettenringe oder als individuelle Deko zu Weihnachten und können individuell beschriftet werden (Namen). Individuelle Anhänger mit Logo

Bei diesen Anhängern kann ein individuelles Logo eingraviert werden. Das können die Initialen der Familie, aber auch ein Firmenlogo sein - damit eignen sich diese Anhänger auch ideal für die Firmenweihnachtsfeier. Adventszahlen aus Holz

Holzplättchen mit Beschriftungen von 1 bis 4 für den Adventskranz. Die Plättchen haben vorgebohrte Löcher zum Einfädeln einer Schnur, damit sie einfach und schnell am Adventskranz befestigt werden können. Über Bloomingwood

Bloomingwood hat sich darauf spezialisiert, hochwertige, personalisierbare Dekoprodukte aus Holz anzubieten. Durch die individuelle Beschriftung und Gravur entstehen echte Unikate, die jeden festlichen Anlass zu etwas Besonderem machen. Hier klicken um die Weihnachtsprodukte von Bloomingwood anzusehen Kontakt

BLOOMINGWOOD

Sarah Katharina Aichinger

Au 10/8

4351 Saxen

Österreich

Tel:: +43 (0) 6643965299

E-Mail: office@bloomingwood.at

