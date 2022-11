Startseite Limousine mieten – extravagante Momente Pressetext verfasst von anatoly41 am Di, 2022-11-01 13:33. Sich ein mal wie ein Star fühlen. Ein Traum für viele Menschen. Diesen können Sie sich erfüllen, indem Sie eine Limousine mieten. Für Frankfurter ist dies besonders einfach, denn in der deutschen Metropole ist nichts unmöglich. Wenn Sie eine Limousine mieten wollen, haben Sie die Qual der Wahl. Welche Größe soll die Limousine haben und welche Extras wünschen Sie sich? Soll es ein besonders auffälliges Modell sein oder bevorzugen Sie eher ein klassisches Fabrikat? Was es auch ist, Frankfurt kann es liefern. Die verschiedenen Anbieter haben unterschiedliche Schwerpunkte. Manche vermieten ausschließlich extravagante Modelle. Wenn Sie sich wie ein waschechter Star fühlen wollen – wenn auch nur für einen Tag – ist eine exklusive Stretchlimousine genau das Richtige für Sie. Besondere Anlässe sind dafür wie gemacht. Ob Junggesellenabschiede, Geburtstage, Firmenevents oder unvergessliche Partynächte – mit einer Stretchlimousine reißen Sie garantiert alle Blicke auf sich. Wenn das etwas für Sie ist, sollten Sie sich »Celebrity Limousine Service« genauer zu Gemüte führen. Der Limousinenservice in Frankfurt am Main hat sich auf die Vermietung exklusiver Fahrzeuge spezialisiert, mit denen sonst nur Stars und Sternchen chauffiert werden.

Stretchlimousine Frankfurt – eine klasse für sich

Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Stretchlimousinen. Vom dezenten Lincoln in Weiß, auffällig pinken Chrysler bis zum unübersehbar goldenen Hummer. Bis zu acht Personen können in den Genuss einer Fahrt in den Luxusmodellen kommen. Lederausstattung, Bluetooth Musikanlage und Partybeleuchtung inklusive. Ihr persönlicher roter Teppich und eine Flasche Sekt gehören standardmäßig zu jeder Fahrt dazu und sorgen von Anfang an für eine feierliche und exklusive Stimmung.