Startseite Robert Lindner zum neuen CEO der CSS AG berufen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-11-01 09:47. Cloud- und Software-Vertriebsexperte Robert Lindner wird maßgeblich Umsetzung der Wachstumspläne unterstützen. Bisheriger CEO Michael Friemel wechselt in den Aufsichtsrat. Künzell, 1. November 2022 - Der Cloud- und Software-Vertriebsexperte Robert Lindner ist zum neuen CEO der CSS AG, einem führenden deutschen Anbieter von Unternehmenssoftware für Rechnungswesen, Controlling und Human Resources (HR), berufen worden. Das teilt das Unternehmen heute mit. Er folgt auf Michael Friemel, der wie geplant als Vorsitzender in den Aufsichtsrat der CSS AG wechseln wird. Michael Friemel wird neben dem Mehrheitseigentümer und internationalen Investmentmanager Carlyle (NASDAQ: CG) unverändert mit einem signifikanten Minderheitsanteil an CSS beteiligt bleiben und das Unternehmen in strategischen Fragen unterstützen. Der Wechsel erfolgt mit Wirkung zum 1. November 2022. "Um die erfolgreiche Entwicklung von CSS am Markt weiter zu beschleunigen, möchte ich künftig noch intensiver strategisch am Unternehmen arbeiten können", erläutert Michael Friemel, der das Unternehmen 20 Jahre geleitet hat, seit 2016 als Vorstandsvorsitzender. "Deshalb werde ich mich aus den operativen Geschäften zurückziehen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Robert Lindner. Seine weitreichenden Erfahrungen in den Bereichen Cloud und Vertrieb im Enterprise Software Markt werden uns dabei unterstützen, das profitable Wachstum von CSS weiter voranzutreiben." Robert Lindner (44) leitete zuletzt als Vice President die Aktivitäten von Red Hat, dem weltweit führenden Anbieter von Open Source Enterprise Software Lösungen, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Lindner war knapp 14 Jahre für Red Hat in diversen regionalen und vertrieblichen Führungspositionen tätig und arbeitete davor unter anderem für den US Softwarehersteller Planview. CSS wurde 1984 gegründet und hat den Hauptsitz in Künzell bei Fulda. CSS ist der einzige Anbieter einer voll integrierten Komplettlösung (eGECKO) für Rechnungswesen, Controlling und Personal, die speziell auf die Bedürfnisse lokaler und multinationaler Kunden im deutschen Mittelstand ausgerichtet ist. Das Unternehmen betreut rund 3000 Kunden in einer Vielzahl von Branchen. Seit der Übernahme eines Mehrheitsanteils durch Carlyle im November 2021 befindet sich CSS weiter auf profitablem Wachstumskurs. Die weiteren Wachstumspläne von CSS beinhalten neben organischem Wachstum durch Ausbau der Cloud-Lösungen und Weiterentwicklung existierender Angebote wie eGECKO auch synergetische Zukäufe. Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Software eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling (Kostenrechnung, strategische Unternehmensplanung, Budgetierung, Kennzahlensystem, Rating), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung), CRM sowie spezielle ERP-Komplettlösungen für ausgewählte Branchen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CSS AG

Die CSS AG entwickelt seit 1984 benutzerorientierte sowie branchenübergreifend einsetzbare Business Software für den anspruchsvollen Mittelstand - auch für den internationalen Unternehmenseinsatz. Die Softwarelösung eGECKO bietet als einzige Mittelstandslösung die komplette Integration von Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen und CRM mit moderner Javatechnologie. Mit rund 3000 Kunden und mehr als 13.500 Firmen, darunter Organisationen, öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions & Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellern betriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Neben dem Hauptsitz in Künzell bei Fulda ist die CSS-Gruppe deutschlandweit mit über 295 Mitarbeitern und Standorten in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, München, Villingen-Schwenningen und Wilhelmshaven vertreten. Zum europaweiten Partnernetz von CSS zählen Unternehmen wie die Asseco Solutions AG, COBUS ConCept GmbH, Hetkamp GmbH, PLANAT GmbH, PDS GmbH oder PSI Automotive & Industry GmbH. Strategische Partner sind Microsoft, Informix, Oracle und IBM. Die CSS AG ist Mitglied im Branchenverband BITKOM, im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) und im BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V.). Weitere Informationen zu CSS: www.css.de

