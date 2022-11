Lampenwelt stellt vor: Leuchtentrends 2023

Lampenwelt stellt vor: Lichtideen aus verschiedenen Welten - von futuristisch bis vintage

Schlitz, 31. Oktober 2022 - Mit den Leuchtentrends für das Jahr 2023 überwinden wir Zeit und Schwerkraft: So animieren uns futuristische Leuchten zum sinnlichen Gedankenschweifen, während Lampen im Vintage-Chic uns mit auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit nehmen. Der Schwerkraft scheinen wir mit Leuchten an Seilen zu entkommen, die dank raffinierter Konstruktionen den Eindruck des Schwebens erwecken. Wer sich noch nicht genug mit neuen Leuchtendesigns in ferne Welten geträumt hat, bekommt mit nachhaltigen Leuchten im Inselflair Gelegenheit dazu. Und last but not least erfüllen im neuen Jahr Leuchten in sattem Schwarz unsere Räume - ein Trend, der uns mit eindrucksvollen Designs weiter begleitet. Lampenwelt.de präsentiert:

Futuristisch & sinnlich zugleich

Sie versetzen uns direkt in eine andere Welt und wirken gleichzeitig beruhigend: Abstrakt futuristische Leuchten in geometrischen Formen demonstrieren eindrucksvoll die Gestaltungspielräume moderner LED-Technik. In unseren Wohnräumen sorgen sie für behagliches Licht, das sich uns dank Diffusoren flächig präsentiert und teilweise von Flächen abgedeckt indirekt wirkt. Das Spiel mit der Lichtfarbe erlaubt das individuelle Hinwegträumen in ferne Welten in den eigenen vier Wänden.

Overcoming Gravity - mit faszinierenden Leuchten an Seilen

Die Gesetze der Schwerkraft ad absurdum führen - das scheinen diese Leuchten, die an Seilen drapiert werden, zu können. Was auf den ersten Blick nach schwebenden Objekten aussieht, sind durchdachte Konstruktionen, die mit Magneten, separaten Aufhängungen und Seilzugmechanismen funktionieren. In unseren Wohnräumen erzeugen diese Leuchten, deren einzelne Bestandteile die Beschreibung "Simplicity" verdient haben, große Wirkung: zum einen als regelrechte Kunstwerke, zum anderen durch ihr faszinierendes Lichtflair.

Black as the night - Leuchten in sattem Schwarz

Auch im Jahr 2023 begleiten uns Leuchten, die selbstbewusst ihrem Design mit tiefschwarzer Eleganz Ausdruck verleihen. Dabei geht die Gestaltung der leuchtenden Design-Pieces von massiv über filigran-puristisch bis hin zu verspielt. Die Materialauswahl der Designer reicht von Metall über Glas bis zu Papier. Durch blendfreie Diffusoren wirkt das Licht der Neuheiten im All-Black-Look angenehm ruhig - ganz gleich, ob am Esstisch, im Wohnbereich oder im Office.

Inselfeeling für zuhause - mit Lichtideen im Südseezauber

Sich über die Winterzeit einen Trip nach Hawaii oder Bora-Bora gönnen - das ist ein oft geträumter Traum. Damit die Wartezeit nicht zu lang wird, holen wir uns mit Leuchten aus nachhaltigen Materialien wie Bambus, Rattan, Jute oder Abacá das ersehnte Flair nachhause. Die Korbleuchten lassen sich prima zum Skandi-Stil, aber auch zu Boho und Cottage kombinieren. Ein leuchtender Hingucker für mehr Gemütlichkeit auf der anderen Seite der Welt.

Vintage is back - mit fröhlich-nostalgischem Lichtflair

Nachdem wir mit futuristischen Leuchten in die Zukunft geblickt haben, reisen wir mit Lichtideen im Vintage-Chic in die Vergangenheit. Denn die Evergreen-Leuchten erstürmen auch im Jahr 2023 unsere Wohnräume - in kreativen Designs, die teilweise in Richtung Landhaus gehen, teilweise einen Touch Industrie-Charme mitbringen, sich aber auf jeden Fall nicht vor kräftigen und auch pastelligen Farben verstecken. Je nach Leuchtendesign hat im Vintagetrend selbstverständlich das Filamentleuchtmittel seinen großen Auftritt - für nostalgisches Lichtflair pur.

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 500 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

