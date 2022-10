Startseite Der Weihnachtskalender für Angler nur noch für kurze Zeit zu haben Pressetext verfasst von pr-partners am Mo, 2022-10-31 20:59. Die Adventszeit rückt bereits näher und schon bald steht Weihnachten wieder vor der Tür. Für den Angler ist es wie jedes Jahr nun Zeit, sich den begehrten Weihnachtskalender von Angel Berger zu sichern. So kann die besinnliche Zeit des Jahres mit der täglichen Vorfreude auf das Weihnachtsfest verlebt werden und das Öffnen der Türchen sorgt bei Anglern Tag für Tag für Spannung. Der beliebte Weihnachtskalender von Angel Berger ist im Online- Angelshop auf angel-berger.de zu haben. Das ist für Angler wohl die schönste Art, Türchen für Türchen dem Weihnachtsfest entgegen zu fiebern und dabei jede Menge tolle Angelgeschenke zu erhalten. Weihnachtskalender mit 24 Türchen voll mit nützlichem Angelzubehör Den Angel-Weihnachtskalender von Angel Berger gibt es in diesem Jahr in zwei Ausführungen: Eine verbirgt hinter ihren 24 Türchen fängiges, nützliches Angelzubehör, das ideal auf den Allroundangler ausgelegt ist und den Fundus des Anglers bereichert. Hierfür sorgen beispielsweise unter anderem Wobbler, Gummifische, Blinker oder Spinner sowie diverse Angelgeräte, Angelposen und weiteres Angelzubehör. Die zweite Variante des Angel-Weihnachtskalenders ist die Magic Baits-Version speziell für Karpfenangler. Jeder Karpfenangler kann sich mit diesem besonderen Weihnachtskalender auf die Vorweihnachtszeit freuen. Die Bestellung muss schnell erfolgen, denn die Auflage der beliebten Weihnachtskalender ist streng limitiert. Natürlich wird jeder Adventskalender dann pünktlich ausgeliefert, sodass er noch vor der Adventszeit beim Angler eintrifft. Auch Räuchersets und andere Geschenke für Angelfreunde findet man im Angelshop Neben dem Adventskalender gibt es im Online-Angelshop von Angel Berger auch viele weitere Geschenkideen – und zwar sowohl für Angler als auch zum Beispiel für Räucherfans. Beim Angelzubehör findet man für Angeleinsteiger wie auch für Profis originelle Geschenke. Hier bieten sich die verschiedenen Geschenkboxen aus den unterschiedlichen Produktkategorien an. Schön verpackt und mit Schleife versehen hat man ein Geschenk ergattert, das jeden Angler zum Strahlen bringt. Dabei ist Angelbedarf im Angelshop in jeder Preisklasse zu haben. Ein Blick auf die Seite angel-berger.de lohnt aber auch dann, wenn man Räucherutensilien verschenken möchte. Denn auch bei den Räuchersachen wird man bei der Suche nach einem Geschenk fündig werden. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

Angelsport Berger kann bereits auf über 20 Jahre Erfahrung mit seinem Online-Angelshop angel-berger.de zurückblicken. Der Angelshop bietet alles notwendige Zubehör rund ums Angeln zu günstigen Preisen. Das breite Sortiment enthält mehr als 3.000 Produkte. Dabei setzen die Angelprofis, die den Shop betreiben, sowohl auf eigene Produkte als auch auf Produkte namhafter Hersteller. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

