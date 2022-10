Dubai Kreuzfahrten für den perfekten Start in das neue Reisejahr

Das laufende Jahr neigt sich nun fast schon wieder seinem Ende entgegen und das neue Reisejahr steht in den Startlöchern. Die ersten Monate des Jahres sind die ideale Reisezeit für einen Urlaub im Orient. Nicht nur die klimatischen Verhältnisse sind während dieser Monate besonders angenehm. Der Orient übt schon immer einen besonderen Reiz aus. Hier gibt es die perfekte Mischung aus traditioneller Kultur und spektakulärer Moderne. Das macht die Reisen nach Dubai und in die Arabischen Emirate bei vielen Urlaubern sehr beliebt. Um viel von der Region zu sehen, bieten sich Dubai Kreuzfahrten an. Spezialisierte Reiseportale wie kreuzfahrten-reisebuero.de locken mit echten Top Angeboten und spannenden Zielen, wie Muscat im Oman und Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Auf einer Dubai Kreuzfahrt die Emirate mit der Costa Toscana ansteuern

Die Dubai- und Emirate-Kreuzfahrt „Costa Toscana - Dubai und die Emirate - ab Abu Dhabi“ bietet die Möglichkeit, die imposantesten Ziele des Orients hautnah zu erleben. Nach der Einschiffung in Abu Dhabi erwartet die Passagiere ein zweitägiger Stopp in Dubai. Dubai ist die wohl spektakulärste arabische Metropole mit ihren mondänen Bauwerken und einer ganzen Reihe an Sehenswürdigkeiten. Besonders beliebt sind die Luxusgeschäfte und der 830 Meter hohe Wolkenkratzer Burj Khalifa. Vor dem imposanten Bauwerk befindet sich die bekannte Dubai Fountain. Die Liegezeit des Schiffes dauert über Nacht, so dass die Passagiere auf dieser Dubai Kreuzfahrt auch das pulsierende Nachtleben der Metropole erleben können. Nächstes Ziel der Emirate Kreuzfahrt ist Doha, die Hauptstadt von Katar. Doha punktet nicht nur mit seiner perfekten Lage entlang einer Bucht und einem Stadtzentrum, das direkt am Wasser liegt. Viele Parks und die Promenade Corniche laden zu Spaziergängen ein. Sehenswert sind auch die traditionellen Märkte, auf denen Kunsthandwerk, Gewürze und vieles mehr angeboten werden. Einer der bekanntesten Märkte ist der Souq Waqif. Nach einem Tag auf See, an dem die Passagiere die Annehmlichkeiten auf dem Schiff genießen können, folgt ein Stopp in Muscat im Oman. Die Hafenstadt am Golf von Oman ist umgeben von Wüste und Bergen. Die Geschichte der Stadt geht bis in die Antike zurück und prägt das Stadtbild noch bis heute. Neben moderner Architektur gibt es zahlreiche historische Bauwerke, wie die Festungen Mirani und Al Jalali. Eine bedeutende Sehenswürdigkeit in Maskat ist die Große Sultan Qabus-Moschee, deren Kuppel 50 Meter hoch ist und die bis zu 20.000 Besuchern Platz bietet.

Dubai Kreuzfahrt mit hervorragender Kulinarik, Wellness und Entertainment

So bietet die Dubai- und Emirate-Kreuzfahrt einen spektakulären Orienturlaub. Doch nicht nur die angesteuerten Zielen dieser Dubaikreuzfahrt können sich sehen lassen, auch an Bord der Costa Toscana warten viele Leistungen auf die Reisenden, wie Vollpension, Unterhaltungs-, Entspannungs- und Sportmöglichkeiten sowie eine Kinderbetreuung: Während der Zeit auf See bieten beispielsweise der Wellness- und Spa-Bereich Möglichkeiten zur Entspannung. Für Abwechslung sorgt ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm. Passend zum Angebot sind geführte Landgänge und die Anreise nach Abu Dhabi buchbar.

Mehr Informationen gibt es auf:

https://www.kreuzfahrten-reisebuero.de/dubai-und-emirate-kreuzfahrten

Kurzprofil:

Die in Uelzen ansässige Moana Reisen GmbH & Co. KG ist ein Reisevermittler für Kreuzfahrten und Reisen. Zur Auswahl stehen zahlreiche Reiseangebote von namhaften Reedereien. Auf der unternehmenseigenen Webseite des Reiseunternehmens gibt es zu allen Angeboten eine ausführliche Beschreibung zu den Routen, den Schiffen und den Leistungen. Eine persönliche Beratung bietet der Reisevermittler per E-Mail und per Telefon an.

Unternehmensinformation:

Moana Reisen GmbH & Co. KG

Ringstraße 4

29525 Uelzen