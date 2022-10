Startseite Impulse für Unternehmer:innen bei Themen-Radio Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-10-31 17:19. Neue Themen: Warum Mobilitätsmanagement erfolgskritisch ist / Riskmanagement im Fuhrpark / ESG-Verantwortung in Unternehmen Themen-Radio ist ein Audiokanal mit Podcasts und begeistert mit Themen rund um Business, Management und Karriere. In verschiedenen Schwerpunkten greift Themen-Radio aktuelle Radiothemen auf, die sich unter anderem mit Konzepten und Aktivitäten erfolgreicher Unternehmen auseinandersetzen. Die Macher:innen sprechen mit Persönlichkeiten aus Theorie und Praxis, Buchautor:innen und ausgewiesenen Experten und Expertinnen auf verschiedenen Gebieten. Dabei geht es um wirksame Konzepte in der Kommunikation, Unternehmensfinanzierung und -strategie oder Ordnung und Selbstmanagement. Zuletzt erschienen auf dem Business2Business-Kanal ist ein Interview mit Riskmanagement-Experte Ralph Feldbauer. Thema des Gesprächs ist das Riskmanagement im Fuhrpark, welches einen erheblichen Beitrag zur Sicherheit in Unternehmen beitragen kann. Ein gesamtheitliches Riskmanagement-Konzept im eigenen Fuhrpark sei eine intelligente unternehmerische Investition, so Feldbauer. Wolfgang Eck, Gründer und Chefredakteur von Themen-Radio, hat mit Feldbauer über die Relevanz des Riskmanagements im Fuhrpark gesprochen und wieso kein Unternehmen darauf verzichten sollte. Außerdem haben Sie vielleicht einige weitere Interviews verpasst?

Zum Beispiel unseren Podcast mit Christian Walter, Gründer und CEO von SedaiNow. Thema dieses spannenden Gesprächs war die ESG-Verantwortung in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Neben der Frage, was ESG-Verantwortung überhaupt bedeutet, ging es auch um den richtigen Weg zum nachhaltigen Unternehmen. Walter gibt außerdem eine Experteneinschätzung, warum besonders kleine und mittelständische Unternehmen gefordert sind und zeigt auf, wie moderne Technik bei der Transformation unterstützen kann. Genauso hörenswert ist der Themen-Radio-Beitrag mit Axel Schäfer, Geschäftsführer des Bundesverbands Betriebliche Mobilität e. V. (BBM) zum Thema betriebliches Mobilitätsmanagement. Inhaltlich zeigt der Podcast auf, wieso sich Unternehmen mit ihrem Mobilitätsmanagement auseinandersetzen müssen und was zu einem effektiven Mobilitätsmanagement dazugehört. Außerdem klärt Schäfer auf, wieso aus dem Fuhrparkverband der Mobilitätsverband wurde. Diesen und viele weitere spannende Beiträge finden Sie unter https://www.themen-radio.de/. Hören Sie rein! Management-Publishing - Verlag für Management-Themen. Wir produzieren E-Books, Webinare, Audio-News und bieten Webradio rund um unternehmerische und persönliche Management-Themen. 2020 startete der Verlag mit Themen-Radio (www.themen-radio.de) und seiner Schwester Mehr-Magazin (www.mehr-magazin.com). Über eine kostenlose Mitgliedschaft bei Mehr-Magazin kann man auch unsere Webinarreihe zur radikal effizienten Büro-Organisation online bestellen. Wir konnten Ordnungs-Expertin Edith Stork gewinnen, ihre wertvolle Methode in fünf Modulen zu erklären. Weitere Informationen finden Sie bei www.mehr-magazin.com und www.themen-radio.de. Firmenkontakt

