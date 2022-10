Startseite Firmen und Gewerbe die Zukunft neu planen und gestalten Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-10-31 13:40. Gewerbeschaffende und Firmen finden im Areal Volta Basel ihre neuen Gewerbe-, Büro-, Labor-, Dienstleistungs- und Produktionsflächen Ein neues Areal entsteht im Norden von Basel. Volta Basel bietet eine Durchmischung aus Gewerbe- und Wohnraum, was in Basel eine lange Tradition hat. Das neue Gebiet ist in verschiedene Baufelder aufgeteilt, die unterschiedliche Nutzungsschwerpunkte haben. Neben Wohnungen für unterschiedliche Zielgruppen, einer Primarschule, wird hier das Kultur- und Gewerbehaus ELYS ansässig werden. Mietangebote für Firmen und Gewerbe auf dem Areal auf dem Volta Basel umfassen Gewerbe-, Büro-, Labor-, Dienstleistungs- und Produktionsflächen. Die Besonderheiten des Areals In das Gesamtareal integriert ist ein Park, der Bewohnern, Arbeitnehmern und Besuchern zur Verfügung steht. Die Grünflächen rund um Baufeld 1 bis 5 werden ca. 25.000 m2 umfassen. Ungefähr die Hälfte der Grünflächen wird als Naturschutzzone definiert. Auf dem Areal Volta Basel soll eine attraktive Umgebung zum Wohnen und Arbeiten geschafft werden Ein Teil der Fassaden und Dächer wird begrünt werden. Neben Gemeinschaftsgärten, ist Raum für urbanes gardening und eine Stadtimkerei vorgesehen. Um die natürlichen Ressourcen optimal zu nutzen und die Umwelt zu schonen, werden Fotovoltaikanlagen auf den Dächern installiert. Durch sie wird die Deckung des gesamten internen Energieverbrauchs gewährleistet werden. Auf dem Areal wird das Prinzip einer Schwammstadt umgesetzt werden. Diese fördert die optimale Nutzung des Regenwassers und verbessert das Standortklima. Das beinhaltet auch eine Grundwassernutzung für Heizen und Kühlen. Neben der Schonung von Ressourcen, dem guten Klima werden durch die Konzepte die Nebenkosten niedrig gehalten. Angebot für Gewerbeschaffende und Firmen Das Baufeld zwei schafft ca. 25.000 m2 neue Gewerbe-, Büro-, Labor-, Dienstleistungs- und Produktionsflächen. Auch für den Retail- bzw. Verkaufssektor werden neue Möglichkeiten entstehen. Das Gewerbe hat sowohl einen eigenen Bereich im Sektor 2.4 und wird teilweise in den Wohnsektoren integriert werden. Im Baufeld zwei werden Gewerbeflächen in unterschiedlichen Gössen im Mietangebot sein. Lage, Mobilität und Anbindung Das Areal, Volta Basel, weisst eine hervorragende Verkehrsanbindung auf. Die Lage ist gekennzeichnet durch seine unmittelbare Nähe zum Autobahnanschluss Richtung Schweiz, Frankreich und Deutschland, die Nähe zum Flughafen und die Lage im Dreiländereck CH-F-D. Die Rheinhäfen und die Innerstadt von Basel sind vom Areal aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Velostation, Car-Sharing und Förderung des Langsamverkehrs sind Teil des Konzepts von Volta Basel. Zukunft neu planen und gestalten Volta Basel ist fast am Ende seiner Planungsphase angelangt. Derzeit kann noch auf die Wünsche und Anforderungen der zukünftigen, gewerblichen Mieter eingegangen werden. Vereinbaren Sie heute noch ein exklusives, individuelles Beratungsgespräch mit uns. Wir geben Ihnen gerne weitere Informationen und besprechen gemeinsam Ihren Bedarf. Wir nehmen derzeit noch Anforderungsprofil von Interessenten für die Planung des Eigentümers mit auf. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Ihr Peter Straub Immobilienmanagement Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen. Kontakt

