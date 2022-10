Startseite OceanaGold erinnert die CDI-Inhaber an den letzten Termin für die Umwandlung in TSX-notierte Aktien Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-10-31 12:17. (VANCOUVER) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) ("OceanaGold" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/) erinnert die Inhaber von CHESS Depositary Interests ("CDIs") an den bevorstehenden Stichtag für die Voluntary Sale Facility, der am 7. November 2022 (australische Sommerzeit) stattfinden wird. Dies ist das letzte Datum, an dem CDI-Inhaber ihre CDIs in an der TSX notierte Aktien von OceanaGold umwandeln können. Anweisungen für die Umwandlung finden Sie auf der Website des Unternehmens oceanagold.com/investor-centre/asx-delisting/ . Von den bisher eingegangenen Wahlen wurden 75 % der CDIs in an der TSX notierte Aktien umgewandelt. Nach Abschluss der freiwilligen Verkaufsfazilität werden alle verbleibenden CDIs ohne weitere Ankündigung im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens verkauft. Ein Schreiben mit einer vollständigen Aufschlüsselung der Optionen für CDI-Inhaber sowie ein personalisiertes Umtauschantragsformular und ein Verkaufswahlformular wurden von Computershare am 7. September 2022 im Namen von OceanaGold an die registrierte Adresse der CDI-Inhaber versandt. Da die Formulare vorausgefüllte persönliche Informationen enthalten, wurden sie nur per Post und nicht elektronisch versandt. Sollten Sie das Schreiben und die Formulare nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Computershare oder OceanaGold unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Computershare zwischen 8.30 Uhr und 17.00 Uhr (australische Sommerzeit)

- Telefon: 1300 850 505 (innerhalb Australiens) oder +61 3 9415 4000 (außerhalb Australiens)

- E-Mail: #AUCSMELCorporateActions@computershare.com.au OceanaGold Investor Relations Team

- E-Mail: ir@oceanagold.com Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Investor Relations: Brian Martin, Senior Vice President, Geschäftsentwicklung und Investor Relations

Tel: +1 604-763-4438

ir@oceanagold.com Sabina Srubiski, Direktorin, Investor Relations

Tel: +1 604-351-7909

ir@oceanagold.com In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Medienarbeit: Anita Kharbanda, Stellvertretende Gruppenleiterin, Kommunikation

Telefon: +61 420 696 937

info@oceanagold.com

www.oceanagold.com | Twitter: @OceanaGold Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: OceanaGold Corp.

Liang Tang

Level 14, 357 Collins Street

3000 Melbourne, Victoria

Australien email : info@oceanagold.com Pressekontakt: OceanaGold Corp.

Liang Tang

Level 14, 357 Collins Street

3000 Melbourne, Victoria email : info@oceanagold.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten