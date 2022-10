Golden Rim gibt Wechsel des CEO bekannt

31. Oktober 2022 - Der westafrikanische Goldexplorer Golden Rim Resources Ltd. (ASX: GMR; Golden Rim oder Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/golden-rim-resources-ltd/) gibt bekannt, dass Herr Craig Mackay seine Funktion als Geschäftsführer zurücklegt und Herr Tim Strong mit Wirkung zum 1. November 2022 Chief Executive Officer des Unternehmens wird.

Nach 21 Jahren bei Golden Rim, 15 davon in der Rolle des Geschäftsführers, wird Craig seine Funktion als CEO zurücklegen, dem Unternehmen jedoch als Director noch sechs Monate lang erhalten bleiben, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen.

Herr Adonis Pouroulis, Chairman von Golden Rim, erklärt: Craig war maßgeblich am Erfolg von Golden Rim beteiligt. Eine ganze Reihe von Goldentdeckungen gehen auf sein Konto. Er hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, die Projekte des Unternehmens in ein fortgeschrittenes Ausbaustadium zu bringen, und war die treibende Kraft hinter dem Goldprojekt Kada, mit dem das Unternehmen den Weg in Richtung Projekterschließung einschlug. Craig war unermüdlich für das Unternehmen im Einsatz und es war eine große Freude, mit ihm zu arbeiten.

Im Namen des Board of Directors und aller Mitarbeiter und Stakeholder möchte ich Craig einen besonderen Tribut zollen und ihm aufrichtig für sein Engagement und seinen Einsatz über einen so langen Zeitraum danken. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Tim Strong darf ich ganz herzlich bei uns willkommen heißen. Tim ist mit Westafrika bestens vertraut und wir freuen uns schon auf seine Beiträge zum weiteren Ausbau des Goldprojekts Kada.

Tim ist Wirtschaftsgeologe und kann mehr als 13 Jahre Berufserfahrung in sechs Kontinenten vorweisen. Tims Erfahrung mit Rohstoffen umfasst Gold, Kupfer, Kobalt, Nickel, Blei und Zink, wobei vor allem das orogene Gold in den westafrikanischen Scherungszonen einen besonderen Schwerpunkt bildet. Im Laufe seiner Karriere hat der Experte in Zusammenarbeit mit großen Bergbauunternehmen, Juniorexplorern und Kapitalmarktexperten zahlreiche Projekte von der Zielgenerierung über die strategische Explorationsplanung bis hin zur Ressourcenschätzung und Machbarkeitsstudie geführt. Zu den Höhepunkten seiner Tätigkeit zählen die Ressourcenbohrungen in der Goldlagerstätte Yaouré an der Elfenbeinküste (Amara Mining/Perseus Mining) sowie die aktuelle bergbaunahe Exploration für Resolute Mining in Mali.

Tim war an der Beschaffung von Startup-Kapital sowie an Finanzierungsrunden vor Börsengängen für private Unternehmen über ein umfangreiches Netzwerk europäischer und nordamerikanischer Anleger beteiligt. Durch seine Arbeit mit börsennotierten Juniorexplorern war Tim außerdem in Joint-Venture-Verhandlungen, Investor Relations und Kapitalbeschaffungen eingebunden.

Tim hat einen Bachelorabschluss (BSc Honours) in Angewandter Geologie von der Camborne School of Mines und einen MBA-Abschluss in Internationalem Mineralressourcenmanagement von der University of Dundee. Er ist professionelles Mitglied des Institute of Materials, Minerals and Mining, als Wissenschaftler beim Science Council im Vereinigten Königreich eingetragen und unterrichtet an der Camborne School of Mines.

Hier die wichtigsten Details zu Tim Strongs Dienstvertrag:

Antrittsdatum 1. November 2022

Vertragsdauer Keine Vertragsdauer fixiert.

Kündigungsfrist Sechs Monate (jedoch vier Wochen innerhalb der ersten sechs Monate der

Vertragsdauer).

Gesamtvergütung 250.000 AUD jährlich

5.000.000 Zero Exercise Price Options (ZEPOs; Anm.: Optionen mit einem

Ausübungspreis gleich null), die in Abhängigkeit von Leistung und

Betriebszugehörigkeit unverfallbar werden. Werden die leistungsbezogenen

Meilensteine erreicht, dann werden die ZEPOs in drei separaten Tranchen ein

Jahr, zwei Jahre und drei Jahre nach dem jeweiligen Ausgabedatum

unverfallbar. Die leistungsbezogenen Meilensteine beziehen sich auf das

Goldprojekt Kada und umfassen die Größe der Mineralressource, die

durchgeführten Studien sowie eine Fördergenehmigung. Die ZEPOs verfallen nach

vier Jahren.

5.000.000 Optionen (Optionen), die zum Preis von 0,07 AUD ausgeübt werden

können und beim Erreichen von anstellungsbezogenen Meilensteinen unverfallbar

werden. Sie werden in drei separaten Tranchen ein Jahr, zwei Jahre und drei

Jahre nach dem jeweiligen Ausgabedatum unverfallbar. Die Optionen verfallen

nach vier Jahren.

Die Ausgabe sowohl der ZEPOs als auch der Optionen erfolgt nach dem Plan für

Incentive-Optionen (Option Incentive

Plan).

Weitere Bedingungen Alle weiteren Bedingungen gehören für diese Art von Vereinbarung zum Standard.

-ENDE-

Kontakt:

Golden Rim Resources Ltd

ABN 39 006 710 774

ASX:GMR

Level 23, Collins Square Tower Five, 727 Collins Street, Melbourne, VIC, 3008

E info@goldenrim.com.au

www.goldenrim.com.au

Adonis Pouroulis

Chairman

+61 3 8677 0829

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Diese Meldung wurde vom Board von Golden Rim Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

