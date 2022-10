Startseite Gerflor Top Silence Bodenbelag überzeugt mit Vorteilen Pressetext verfasst von pr-gateway am So, 2022-10-30 20:59. Der Multilayer-Bodenbelag von Gerflor ist besonders für Renovierer geeignet Der Designboden mit dem Namen TopSilence von Gerflor (https://www.allfloors.de/designboden/designboden-parkett/shopby/gerflor....) ist ein Bodenbelag mit besonderen Vorteilen. Seine Trägerplatte besteht auf HDF, also jenem Material, aus dem auch Laminatböden gefertigt werden. Hochdichte Faserplatten (HDF) haben mehrere Vorteile. Zum ersten ist dieses Material sehr stabil und kann Unebenheiten im Unterboden bis 3 mm mühelos überbrücken. Zum zweiten ist die hohe Dimensionsstabilität bei starken Temperaturänderungen von wichtiger Bedeutung, ermöglicht sie doch die Verlegung großer Flächen bis zu 10 m Kantenlänge ohne Dehnungsfuge. Der HDF-Träger nimmt auch das Klicksystem auf, welches in der Version von Gerflor besonders einfach zu handhaben ist. Gerflor TopSilence Designboden (https://www.allfloors.de/designboden/designboden-parkett/shopby/gerflor....) verspricht in seinem Kollektionsnamen, ein besonders leiser Bodenbelag zu sein. Erreicht wird das durch einen speziellen Aufbau des Multi-Layer-Designbodens. Eine elastische Mittellage sowie ein Gegenzug aus dem bekannt dämmenden Naturmaterial Kork schaffen es, das Designparkett sehr gut vom Unterboden zu entkoppeln. Wichtig ist dabei, dass der Bodenbelag schwimmend verlegt wird und an den Außenwänden nicht anstößt. Der bei Begehung des Bodens erzeugte Trittschall in Form von als Körperschall übertragenen Schwingungen wird dabei um -16 dB reduziert. Ein sehr guter Wert, der sich besonders bei barfuß begangenen Böden im darunter und daneben liegenden Raum bemerkbar macht. Ein weiterer auf den ersten Blick sichtbarer Vorteil ist das sogenannte 4D-Design. Durch Synchronprägung folg dabei die prägng der Oberfläche genau der Fotoreproduktion des Designs. Ergebnis sind ultra-realistische Oberflächendesigns, die nur noch vom Fachmann von ihren originalen Vorbildern unterschieden werden können.Insgesamt 20 herausragende Designs bietet Gerflor in der Designparket Kollektion TopSilence. Besonders beliebt sind die Designs "Tavira Clear", "Braga", "Ruivo Brown" und "Crepuscule Grey". Neben Design und einfacher Verlegbarkeit ist die leichte pflege und Langlebigkeit für einen modernen Designboden von starker Bedeutung. Gerflor TopSilence hat das Designparkett daher mit einer matten PUR+ Oberflächenbeschichtung ausgestattet. Damit ist der Boden nicht nur sehr einfach mit herkömmlichen Reinigungsmitteln zu pflegen, sondern bietet mit einer gewerblichen Nutzungsklasse 32 mehr aus Ausreichende Leistungsreserven. 12 Jahre Garantie gibt Hersteller Gerflor deshalb auf seinen Designboden Gerflor TopSilence. wineo 1500 Objektboden aus ecuran sowie weitere fortschrittliche Objektböden jetzt auf allfloors.de. Rigid Designböden von JAB Adramaq, HARO, Parador, Gerflor und Bodenbeläge weiterer renommierter Hersteller wie berryAlloc, Gerflor, ter Hürne, cortex, amtico, Adramaq und wineo in in großer Auswahl zertifiziert mit "Blauer Engel" sofort günstig online kaufen - allfloors® bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel hochwertigen Parkettböden. allfloors® Bodenbelag Fachhandel liefert versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Ihnen Projektangebote inkl. aller benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an. Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten... Firmenkontakt

