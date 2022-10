Startseite Positiv für den Goldpreis eingestellt Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-10-29 14:52. Das weltweit tätige Wertpapier- und Investmentbanking-Unternehmen Goldman Sachs sieht den Goldpreis deutlich steigen. Der Goldpreis kann bis auf 2.250 US-Dollar je Unze bis zum Jahr 2024 steigen, so David Soloman, CEO von Goldman Sachs. Vorsicht empfiehlt sich, denn die US-Wirtschaft nähert sich einer Rezession. Die Verlangsamung der Wirtschaft durch die Fed, um der Inflation entgegenzuwirken, sei daran schuld. Und in diesem rezessiven Umfeld bestehe Aufwärtspotenzial für Gold, und zwar mehr als Abwärtspotenzial. Dies gelte trotz des volatilen Jahresverlaufs. Laut Goldman Sachs besteht eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA. Daraus resultierend gäbe es Zinssenkungen bis auf null bis zum Jahr 2024. Der Goldpreis würde dann auf 2.250 US-Dollar je Feinunze steigen. In etwa genauso hoch wäre die Wahrscheinlichkeit der Vermeidung einer Rezession. Dann würden die zehnjährigen Realzinsen höher auf 1,7 Prozent ansteigen. Den Goldpreis würde dies auf 1.530 US-Dollar je Unze drücken. Was dem Goldpreis arg zu schaffen machen würde, wäre eine zunehmende Inflationsgefahr und weitere Zinserhöhungen. Doch dafür sieht Goldman Sachs nur eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit. Bei einer Rezession mit begrenzten Zinssenkungen würde sich der Goldpreis bei rund 2.000 US-Dollar je Unze einpendeln. Letztendlich, so die Investmentbank, sorgen erhöhte Rezessionsrisiken für ein steigendes Risikoprofil von Gold. Ein Ansteigen des Goldpreises sei am wahrscheinlichsten. Auch ist die Stärkung des US-Dollars durch die Politik nur eine vorübergehende Möglichkeit die Inflation zu bekämpfen. Denn sie senkt innerhalb der USA die Importkosten. Da Goldaktien in keinem Depot fehlen sollten, ein Blick auf CanaGold Resources und auf GoldMining. Gold- und Gold-Kupfer-Projekte in Nord- und Südamerika besitzt GoldMining - https://www.youtube.com/watch?v=OQbUpm-t0G4 -. Dazu kommt noch ein großes Aktienpaket an der Gold Royalty Corp. CanaGold Resources verfügt über erstklassige Liegenschaften in Nevada, USA und in British Columbia und damit über bedeutende Goldressourcen. Das New Polaris-Projekt in British Columbia erfreut gerade mit sehr guten Bohrergebnissen. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

