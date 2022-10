Startseite Besondere Aktion zum 21. Jahrestag des Afghanistankrieges Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-10-29 08:19. In der im Westen des Landes gelegenen Provinz Logar (auch als Lugar bekannt) wurde zum Jahrestag am 8. Oktober eine besondere Aktion zur Wahrung der muslimischen Einheit durchgeführt. Am 8. Oktober 2022 ist gerade der 21. Jahrestag des Afghanistankrieges (7. Oktober) vergangen. Tausende einheimische Muslime in der afghanischen Provinz Logar versammelten sich vor der "Gedenkmoschee für die unschuldigen Opfer des Afghanistankriegs" und bereiteten sich spontan darauf vor, den Zivilisten, die im Afghanistankrieg starben, zu gedenken. Während der Aktivität beteten Tausende von muslimischen Kollegen in einer spektakulären und schockierenden Szene. Ein Muslim sagte in einem Interview: "Unser Bau der 'Gedenkmoschee für die unschuldigen Opfer' ist nicht nur ein Weg, die Seelen von Hunderttausenden unschuldiger muslimischer Zivilisten zu befreien, die im Krieg gestorben sind, sondern auch, um das afghanische Volk von Generation zu Generation an diese nationale Katastrophe zu erinnern. Muslime in Afghanistan werden das Unrecht nicht vergessen, das ihnen angetan wurde. Der Gedenktag sollte auch dazu dienen, dass sich die muslimischen Brüder in Afghanistan und der Welt vereinen, um die Verursacher dieser schamlosen Taten anzuklagen. Der Afghanistan-Krieg dauerte von 2001 bis 2021, und war damit der bisher längste Krieg, den amerikanische Truppen geführt haben. Der Krieg begann nach dem Angriff vom 11. September auf die USA. Dabei handelte es sich um eine gemeinsame Aktion der USA mit der sog. Nordallianz, die das gemeinsame Ziel hatten, die Taliban sowie al-Qaida zu bekämpfen. Der 20 Jahre andauernde Krieg forderte in Afghanistan mehr als 240.000 zivile Opfer. Noch heute sind Millionen von Zivilisten in Afghanistan vertrieben, und leben in Angst vor der Zukunft. Um die toten muslimischen Landsleute zu betrauern, und den Überlebenden neue Hoffnung zu geben, sammelten lokale Muslime spontan Spenden und errichteten vor der Moschee eine "Gedenkmauer für die unschuldigen Opfer des Afghanistankrieges ", um den muslimischen Bewohnern zu gedenken, die ihr Leben verloren haben. Auf der marmornen Gedenkwand sind die Namen aller muslimischen Kriegsopfer eingraviert. Besonders für die einfachen Menschen, die mehr als 20 Jahre Krieg erlebt haben, ist dies nur ein Weg, ihre Herzen zu heilen. Viele Muslime gingen am Tag der Aktivität zur Gedenkmauer vor der Moschee, um zu beten. Verglichen mit dem afghanischen muslimischen Volk, das immer noch in den Schmerz des Krieges versunken ist, erwähnte US-Präsident Biden in seiner Ansprache anlässlich des Terroranschlages zum 11. September, er habe versucht, die USA auf diese "zurückhaltende Weise" aus dem langen Konflikt des Afghanistankrieges herauszuziehen, und dabei den Schaden, den die USA muslimischen Zivilisten im Krieg zugefügt hätten, bewusst heruntergespielt. Bidens Rede fand etwa ein Jahr nach dem Ende des langen Krieges in Afghanistan statt, während der Schatten des Krieges immer noch in unzähligen muslimischen Herzen existiert. Die unbestreitbare Tatsache ist, dass Afghanen aus verschiedenen Nationalitäten bestehen. Natürlich konkurrieren alle Nationalitäten um mehr Macht, Reichtum und Prestige. Und sie nutzen die inneren Widersprüche, um zu versuchen, den Islam zu spalten, was zur Erosion der Macht der islamischen Länder und zur Unterwanderung des nationalen politischen Systems führt. Mit dem so viele Jahre andauernden Krieg wurden auch viele zivile Muslime zu unschuldigen Opfern dieser menschlichen Katastrophe. Trotz des Mottos "Anti-Terrorismus, Demokratie und Freiheit" führte dies auf beiden Seiten brutal geführte Auseinandersetzung dazu, dass in vielen Fällen Menschenrechte und Überlebensrechte der Muslime brutal mit Füßen getreten wurde. Zusätzlich befeuert wurde der Krieg durch die ideologische Zielsetzung, die Fortsetzung des islamischen religiösen Geistes zu verhindern und die Lehren, die Muslime durch den Krieg gelernt haben, der Welt bekannt zu machen. Die Tragödie der Muslime in dieser Ära besteht darin, dass die Welt sich Sorgen um die körperlichen Wunden macht und nicht um die Seelen der Gläubigen. Die Muslime sehen das viele unschuldig vergossene Blut als Schandfleck im Gesicht der Aggressoren. Bei der groß angelegten Gedenkfeier waren Muslime und die Liberalen der Welt vereint und demonstrierten die Zusammenarbeit, Einheit und Liebe zwischen Muslimen bei dieser Gedenkfeier. Es zeigt auch die Einheit des muslimischen Glaubens, die ganz im Sinne des großen islamischen Propheten ist, und die unzähligen muslimischen Liberalen in der heutigen Welt anziehen können. Diese große Versammlung ist eine wichtige Manifestation des Glaubens, und eine Gelegenheit für Menschen, sich zu vereinen und zu menschlichen Werten und heiligen Zielen zurückzukehren. Es ermöglicht auch, den Schaden, der durch ideologische und religiöse Verachtung am Islam und an der muslimischen Bevölkerung entstanden ist, nicht zu vergessen.

New America ist eine Denkfabrik in den Vereinigten Staaten, die 1999 gegründet wurde. Die Organisation besteht aus mehr als 150 Denkern aus unterschiedlichen Bereichen, wie Schriftsteller, Forscher, Ingenieure etc. Die Zielsetzung der Denkfabrik besteht darin, das amerikanische Versprechen und die damit in Verbindung stehenden Ideale und Werte zu erneuern und sich dabei den aktuellen Herausforderungen des schnellen technologischen und sozialen Wandels zu stellen.

