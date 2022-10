GoldMining verlängert nicht verwässernde Darlehensfazilität mit der Bank of Montreal und gibt aktuelle Bilanz bekannt

Vancouver, British Columbia - 28. Oktober 2022 - GoldMining Inc. ("GoldMining" oder das "Unternehmen") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) ( www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass es seine bestehende Kreditfazilität (die "Fazilität") mit der Bank of Montreal um ein weiteres Jahr bis zum 27. Oktober 2023 verlängert hat.

Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, den Gesamtumfang der Fazilität von 20 Mio. US$ auf 10 Mio. US$ zu reduzieren, um die Buchhaltungskosten für nicht genutzte Beträge zu senken. Derzeit ist die Fazilität nur mit 7 Mio. US$ in Anspruch genommen, was auf eine zuvor bekannt gegebene Rückzahlung von 3 Mio. US$ durch das Unternehmen zurückzuführen ist, um eine größere Kapitalflexibilität zu erreichen.

Die Fazilität wird zu einem Zinssatz verzinst, der dem angepassten 3-Monats-USD-Term Secured Overnight Financing Rate (SOFR) plus 5,65% pro Jahr entspricht. Die Fazilität, einschließlich zusätzlicher Vorschüsse, unterliegt den üblichen Bedingungen und Margenbestimmungen.

Mit Stand vom 27. Oktober 2022 verfügt GoldMining über etwa 78,4 Mio. C$ an Bargeld und handelbaren Wertpapieren, einschließlich 21.178.659 Aktien von Gold Royalty Corp. und 5.925.925 Aktien von NevGold Corp.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem mehr als 21 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Vorsitzender

Alastair Still, CEO

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen widerspiegeln, auch in Bezug auf die Fazilität. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich des anhaltenden Risikos von Nachschussforderungen im Rahmen der Fazilität, wenn sich die Märkte verschlechtern, und dass das Unternehmen die Bedingungen für weitere Kreditaufnahmen im Rahmen der Fazilität nicht erfüllen könnte. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2021 zu Ende gegangene Jahr sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

