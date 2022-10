Startseite Audi A3 8P Lautsprecher Upgrade Oberklasse 300 Watt Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-10-28 12:03. Ein Top Upgrade für das Standard Soundsystem mit bis zu 300 Watt für den Audi A3 8P Sportpack Ein Top Audi A3 8P Lautsprecher Upgrade ist für das Standard Soundsystem im A3 gibt es jetzt mit hervorragenden Klangeigenschaften. Mit 93,5 DB Wirkungsgrad erreicht das Audi A3 8P Lautsprecher Upgrade einen sehr hohen Pegel an werksseitigen oder nachträglich installierten Radios. Der Audi A3 8P kommt ist in zwei Varianten am Markt als Drei- und Fünftürer Sportpack Modell das Top Paket Audi A3 8P Sportback Lautsprecher-Set mit 4 Hochtöner (https://auto-lautsprecher.eu/product/audi-a3-8p-sportback-lautsprecher-s...) bietet eine Leistung von bis zu 300 Watt. Der Wirkungsgrad von 93,5DB sorgt dafür das die Leistung des Radios mit dem die Lautsprecher betrieben werden so effizient wie möglich genutzt wird. Das gesamte Paket besteht aus 8 Lautsprecher, 4 Tieftöner und 4 Hochtöner für alle Türen im Audi A3 Sportpack. In den vorderen Türen sind die Tieftöner in den Türen und die Hochtöner in den A-Säulen des Fahrzeuges verbaut. In beiden hinteren Türen befinden sich Hoch- und Tieftöner. Die Lautsprecher aus dem Audi A3 8P Sportback Lautsprecher-Set sind vom Hersteller Audison der für hochwertige Komponenten in der Herstellung von Lautsprecher für Fahrzeuge bekannt ist. Die Zwei-Wege-Systeme bestehen aus einem AP 1-Hochtöner und einem AP 6,5-Tieftöner. Die APCX TW-Frequenzweiche verfügt über einen Pegelwähler mit zwei Positionen, der auf zwei Hauptanwendungen eingestellt werden kann: 2 dB bei Montage hinter einem OEM-Grill, 0 dB bei Montage in der A-Säule ohne werkseitiger Hörergitter. Zur einfachen Installation in OEM-Installationen ist der Woofer mit Hochstrom-Schnellanschlussklemmen, positiven und negativen Doppelkontakten für hohe Flexibilität und schnellen Anschluss ausgestattet. AP 1 Hochtöner mit 26 mm Membrandurchmesser, kombiniert mit Die breite Rollenumwicklung sorgt für maximale Effizienz und reduziert Resonanzfrequenz. Der AP 6.5 Woofer mit 32 mm Schwingspule aus reinem Kupfer ist für höhere Belastbarkeit und hervorragende Niederfrequenzkontrolle ausgelegt. Durch die Hohe Einbaufreundlichkeit durch Halterungen im Lieferumfang die über fahrzeugspezifische Formen verfügen ist die Installation in die werksseitigen Einbauplätze gewährleitet. Für ein Upgrade müssen Audi A3 8P Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/audi-auto-lautsprecher/aud...) über diese Eigenschaften verfügen damit eine Installation durchführbar ist. Das Einbauset ist auch mit passenden Adapterkabel zum direkten Anschluss an die KFZ-Kabel des Audi A3 ausgestattet. Es werden keine Kabel im Fahrzeug gezogen die Lautsprecher werden über die werkseitigen KFZ-Kabel betrieben. Für die Installation gibt es für Kunden ausführliche Einbau Tipps von der Demontage der Türverkleidung bis zu Montage der Lautsprecher. Für den Audi A3 empfiehlt sich auch die Dämmung der Türen dazu gibt es im Webshop von auto-lautsprecher.eu passende selbstklebende Folien aus Alu-Bitumen. Für die Demontage der Audi A3 Türverkleidung sind Kunststoffhebel erhältlich die keine Spuren am Interior hinterlassen. Der Tausch der Audi Auto-Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/audi-auto-lautsprecher/) hat den größten Einfluss auf die Klangeigenschaften des gesamten Soundsystems. Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt. Firmenkontakt

auto-lautsprecher.eu

Anthony Duncan

Kent Road 83

RM17 6DE Gray Essex

2036085167

team@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/ Pressekontakt

auto-lautsprecher.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907

press@auto-lautsprecher.eu

https://auto-lautsprecher.eu/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten