Startseite Der Seniorenassistenten Fernlehrgang - ohne Präsenztage, ohne Anreise, ohne Übernachtung in München Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-10-27 18:22. Eine echte kostengünstige Alternative um mit dieser erfüllenden Tätigkeit schnell und direkt zu beginnen. "Grundlagenwissen der Seniorenassistenz"- ist ein TOP-Angebot der HELP Akademie in den aktuell schwierigen Zeiten der allgemeinen Kostensteigerungen. Wir ermöglichen Ihnen einen kostengünstigen Einstieg in eine wunderbare neue Aufgabe. Die Teilnehmer lernen autodidaktisch (ein Fernlehrgang ohne Präsenztage) die wichtigsten Grundlagen für eine erfolgreiche Begleitung und Betreuung Ihrer Senioren durch alle Belange des Alltags. Dieser Kurs ist eine wirkliche und kostengünstige Alternative in den derzeit schwierigen Zeiten mit großen Unsicherheiten. Dieses Selbststudium zur Seniorenbetreuung bietet allen Interessenten die räumlich weit entfernt sind, Berufsbegleitend lernen möchten, oder aus familiären Gründen an keinem Präsenzlehrgang teilnehmen können sowie Kosten sparen wollen, die Möglichkeit in der Seniorenbetreuung erfolgreich tätig zu werden. Die Teilnehmer lernen in Ruhe für sich zu Hause ohne Terminzwang und ohne Anreise und Übernachtung in München, wann immer es die Zeit erlaubt über einen Zeitraum von 4 Monaten mit nur ca.7 Stunden pro Woche. Gelernt wird direkt auf der Lernplattform im internen Bereich der HELP Akademie mit einem persönlichen Zugang und einem umfangreichen Skript als Download zum Speichern für das spätere Nachlesen. Die Inhalte werden dabei von den gleichen Dozenten die auch im Präsenzlehrgang tätig sind erläutert und vorgetragen. Am Ende erhalten die Teilnehmer dann ohne eine Prüfung eine persönliche Urkunde zum erworbenen Fachwissen.

Lediglich aktive praktische Fächer wie z. B. Basale Stimulation oder Fitness für Senioren, können hier leider nicht präsentiert werden, da diese Fächer aktive praktischen Übungen beinhalten. Bei Interesse können aber auch einzelne Module des Präsenzlehrgang zur Abrundung später gebucht werden.

Besonders empfehlen wir das Modul "Firmengründung und Marketing" in der Seniorenassistenz mit Inhalten wie "Gründungszuschüsse erhalten, einen Businessplan erstellen sowie Marketing und Gesprächstraining zur Honorarumsetzung" in Präsenz dazu zu besuchen. Für einen erfolgreichen Start in die neue Selbständigkeit ist dieser Kurs unumgänglich.

Starten Sie schnell und kostengünstig, schon mit 1.250,00 EUR ohne weitere Nebenkosten und erfüllen Sie sich Ihren Wunsch mit Senioren zu arbeiten. Grundlagenwissen Seniorenassistenz (https://www.help-akademie.de/die-seniorenbetreuer-ausbildung-ausbildung-...) Die Senioren erwarten Sie mit großer Freude und täglich steigt der Bedarf an dieser wichtigen Dienstleistung, Das Team der HELP Akademie freut sich auf Ihren Anruf. Wir nehmen und gerne Zeit für Ihre Fragen. Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21

info@help-akademie.de

https://www.help-akademie.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten