"Yoonaverse - The Berlin Metaverse®" - die erste Destination für eine ultrarealistische 3D-Experience

Berlin Fashion Week goes Berlin Metaverse

Noch ein Metaversum? Ja, zum Glück. Denn das Berliner Start-up yoona.ai zeigt ab dem 17. Januar 2023 mit "Yoonaverse - The Berlin Metaverse®", was im Fashionbereich im Web3 heute schon möglich ist: eine Networking- und Marktplatz-Destination, ganz einfach ganzjährig mit ein paar Klicks zu erreichen. Und ultrarealistische digitale Kleidungsstücke, die so echt aussehen, dass man meint, das Rascheln der Stoffe zu hören.

"Who is Who" fragt man unwillkürlich, wenn man das "Moonbeam"-Cocktailkleid von Esther Perbandt vor sich sieht. Einmal am Model, also "in echt", und einmal als detailgetreues 3D-Piece aus dem Hause yoona.ai. Unterschiede? Zero. Zumindest optisch. Und die Grundvoraussetzung für das von Anna Franziska Michel, CEO yoona.ai, erdachte "Yoonaverse - The Berlin Metaverse®".

Die realistische Darstellung eines digitalen Kleidungsstücks ist die ganz hohe Schule des 3D-Designs - und die Zukunft der Fashionindustrie, wenn es nach Anna Franziska Michel geht: "Der Hype ums Metaverse mag gerade am Abflauen sein, weil u.a. die Darstellung z.B. in The Sandbox und Decentraland so enttäuschend ist" so die studierte Designerin, "aber die Möglichkeiten sind trotzdem genial!" Man muss sie nur nutzen.

So, wie im "Yoonaverse - The Berlin Metaverse®": Michel will zeigen, was heute schon im Bereich der digitalen Fashion möglich ist: "Erstklassige Qualität in der digitalen Tragbarkeit, also echte "Digital

Twins"," schwärmt Michel, "denn nur die Technik ermöglicht es den Marken, mit allen Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette zusammenzuarbeiten und am Ende den Endverbraucher mit einem vollständig immersiven Erlebnis zu beeindrucken. Dass das gar nicht so schwierig ist, zeigen wir den Interessenten - wir coachen sie in eigenen Classes, dem jeweiligen Wissenstand angemessen. Es muss also niemand Angst haben, etwas nicht zu verstehen."

Für Anna Franziska Michel liegen die Vorteile dieser Form der Digitalisierung auf der Hand: "Mit der von uns entwickelten Deep-Tech-Software yoona.ai konnten unsere Kunden bisher schon bis zu 80% an Zeit und Ressourcen in der Produktentwicklung sparen," so die Visionärin. "Unsere Real-To-Life 3D-Darstellungen zünden jetzt sozusagen die nächste Stufe, denn die Unternehmen sparen sich nicht nur die Prototypen, sondern können ihren Einkäufern und Kunden ein ganz neues Kollektions-Erlebnis bieten ohne physische Präsenz und den damit verbundenen Kosten und Ressourcen." Ob Fashionshows, B2B-Events oder die berühmten Partys der internationalen Fashionweeks - alles ist möglich. "Nur, dass wir eben ganzjährig im "Yoonaverse - The Berlin Metaverse®" zeigen," erklärt Michel.

Zum Auftakt am 17. Januar 2023 wird es neben Web3-Shows und Showrooms auch hybride Veranstaltungen geben. "Yoonaverse - The Conference" lädt vor Ort zu Panels, Round Tables und Masterclasses zum Austauschen, Lernen und Erleben ein. Auch der "Circularity Innovation Award" geht in die nächste Runde.

Interessierte Fashionbrands können ihre Bewerbung für die stark limitierte Teilnahme am "Yoonaverse - The Berlin Metaverse®" noch bis zum 15. November 2022 einreichen.

Sign-up zum "Yoonaverse - The Berlin Metaverse®"

www.yoonaverse.berlin

yoona.ai was founded in Berlin in 2020 and is accompanied by outstanding industry experts: Alexander Gedat (former CEO Marc O'Polo and GERRY WEBER, currently e.g. Chairman of the Supervisory Board GERRY WEBER), Martin Kroneisen (former Puma Teamhead for Regional Product Creation PUMA), Katia Yakovleva (Spotify), Ben Gebien (Saatchi & Saatchi), Frederik Leuschner (Serial Entrepreneur, Head of Product Commercialization, Google) and Dipl. Des. Bianca Koczan (Ethical Practices in Fashion)

CEO and co-founder Anna Franziska Michel is the winner of the "Digital Female Leader Award" in the category INNOVATION; Finalist of the WIN Award (final in May 2022) and one of the "TOP 100 Sustainability" of the "Textil Wirtschaft" (December 30, 2021). Yoona.ai is also among the 1% percent of companies worldwide in which the TechStars Accelerator program has invested. Renowned companies such as Oberalp Group, Fraas, VAUDE or GERRY WEBER already trust yoona.ai. Anna Franziska says: "yoona.ai can become Tesla for the fashion world!"

yoona.ai s a deep #tech B2B service platform that simplifies the #apparel industry value chain, from idea to production - 3 clicks to #Metaverse & Real Production. Businesses benefit from efficiency, cost reductions, #sustainability, and easy preparation for #digital markets.

yoona.ai software uses #AI to analyze data and provides #3d cash cow designs also for #VR Digital Fashion Shows using #AR. This allows fashion companies to save time and costs, while working more sustainably and also provides them with the necessary technology to make the leap towards the metaverse and #digitization.

yoona.ai is committed to #innovation; already launching its own #NFTs & #circularity; Encouraging conscious consumption and driving sustainability - through the #automation of processes thanks to its software & pushing the awareness & progress of the fashion industry through its series of events #yoonaverse - a tech catalyst for fashion & technology conference where #startups #apparelcompanies & #degrowth companies meet & work together towards a "better fashion for a better future".

