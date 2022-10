Startseite Mögest du in interessanten Zeiten leben - von Kay Rieck Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-10-27 15:41. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Jahr 2022 nicht so verlaufen ist, wie es viele von uns erwartet haben, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Jahr 2022 nicht so verlaufen ist, wie es viele von uns erwartet haben, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht. Es war immer klar, dass der Tag kommen würde, an dem wir anfangen würden, den Preis für die Pakete zur wirtschaftlichen Unterstützung zu zahlen, die die Gesellschaften während der Pandemie am Laufen hielten. Man rechnete damit, dass die Inflation unwillkommen zurückkehren würde. Das Ausmaß der Herausforderungen hat jedoch viele überrascht, meint Kay Rieck, ein erfahrener Marktbeobachter und Investor. Das Leben eines Ölhändlers ist selten langweilig, aber in den letzten Jahren war es eine absolute Achterbahnfahrt. Ein Großteil der Herausforderung besteht darin, dass der Ölmarkt einen Schritt von der Wirtschaftstätigkeit entfernt ist. Wenn man also herauszufinden versucht, was als Nächstes passieren wird, muss man versuchen, herauszufinden, was in der Wirtschaft vor sich geht. In normalen Zeiten kann dies eine Herausforderung sein, denn man versucht abzuschätzen, wie sich die Zinssätze oder die Inflation verändern werden und wie sich dies auf die Wirtschaftstätigkeit und damit auf die Ölnachfrage auswirken wird. Sie versuchen, Faktoren zu erkennen, die die Wirtschaftsindikatoren um Bruchteile eines Prozentpunkts verändern werden, und Handelsstrategien zu entwickeln, die diese scheinbar geringen Schwankungen berücksichtigen. Ein gefundenes Fressen für den Hund Vor zwei Jahren ging die Wirtschaftstätigkeit während der durch die Pandemie erzwungenen Abriegelungen zurück. Während die Nachfrage nach Gütern relativ hoch blieb, wurde die Produktion aufgrund von Personalmangel eingeschränkt, und es gab praktisch keine Geschäfts- oder Privatreisen. Die Nachfrage nach Öl schwand, und der Preis für ein Barrel Öl fiel in den Keller. Zu Beginn des Jahres 2022 hatten wirksame weltweite Impfprogramme die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die weltweite Wirtschaftstätigkeit wieder anziehen würde. Es bestand die Erwartung, dass die Nachfrage schnell wieder das Niveau von 2019 erreichen würde. In Erwartung dieser wirtschaftlichen Erholung stiegen die Preise Ende 2021 an und kletterten von ihrem Tiefststand im Jahr 2019 von rund 20 USD pro Barrel auf rund 100 USD pro Barrel. Zu Beginn des Jahres bestand die Hoffnung, dass die Preise auf 120 USD pro Barrel steigen könnten. Die wirklich Optimisten rechneten im günstigsten Fall mit einem Ölpreis von 200 USD pro Barrel1. Insgesamt wurde jedoch davon ausgegangen, dass die Preisveränderungen allmählich und vorhersehbar sein würden, insbesondere aus Sicht des Handels. Es bestand zwar Ungewissheit darüber, wie schnell und in welchem Umfang sich die Wirtschaft erholen würde, aber die erwartete Spanne war allgemein bekannt. 1 (https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-coronavi...) Die besten Pläne von Mäusen und Menschen... Die Erholung verlief jedoch nicht nach Plan. Die Rückkehr der Inflation war zwar vorhersehbar, aber die Geschwindigkeit, mit der sie angestiegen ist, hat die Regierungen und die Märkte überrascht. Ein Grund dafür ist der rasche Anstieg der Energiekosten. Die USA melden eine Inflationsrate von etwa 8 %, Deutschland von etwa 10 % und Großbritannien, nun ja, niemand weiß so recht, was in Großbritannien im Moment passiert, also ist es vielleicht kein guter Indikator für das, was international vor sich geht. Die alte Dame von der Threadneedle Street scheint sich ein wenig hinlegen zu müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir glauben gerne, dass wir die Funktionsweise der Weltwirtschaft gut verstehen, aber die Realität sieht oft ganz anders aus. Das liegt vor allem daran, dass Ereignisse die Angewohnheit haben, fein ausgearbeitete Theorien zu entgleisen. Laut dem Weltwirtschaftsausblick des Internationalen Währungsfonds vom Oktober 2022 wird die weltweite Inflation voraussichtlich von 4,7 % im Jahr 2021 auf 8,8 % im Jahr 2022 ansteigen, bevor sie 2023 auf 6,5 % zurückgeht und 2024 wieder ein Niveau erreicht, das man als normal bezeichnen könnte, nämlich 4,1 %. ...und der Elefant (Bär) im Raum Der Hauptgrund dafür, dass Erwartung und Wirklichkeit auseinanderklaffen, ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der mehrere Märkte ins Chaos gestürzt hat. Die Auswirkungen der Invasion werden dadurch verschärft, dass Russland der drittgrößte Erdöl und der zweitgrößte Erdgasproduzent der Welt ist2, sodass die von den Ländern, die die Ukraine unterstützen, verhängten Sanktionen gegen die Exporte des Landes die Gaspreise in die Höhe schnellen ließen. Dies wiederum hat mehrere Industrien in Westeuropa gezwungen, ihre Produktionspläne zu überdenken und zu versuchen, die Betriebskosten durch eine geringere Abhängigkeit vom Gas zu senken. Der Inflationsdruck ist entstanden, weil plötzlich zu viel Geld für zu wenig Waren vorhanden ist. Im Falle von Öl und Gas ist dies doppelt kompliziert, weil jede Nation Öl und Gas braucht, um ihre Funktionen aufrechtzuerhalten, zumindest für die nächsten Jahre. Krank wie ein Papagei Wie wir in diesen Artikeln bereits mehrfach erörtert haben, kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, dass die Abkehr von Öl und Gas auch dann erfolgt wäre, wenn Russland einen weniger kriegerischen Weg gewählt hätte. Die Rolle der Menschheit bei der Erwärmung des Klimas und die Rolle der Industriestaaten in diesem Zusammenhang bedeutet, dass in den letzten Jahren viele Diskussionen über die Notwendigkeit geführt wurden, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Die Veränderungen wurden in die langfristigen Öl- und Gaspreise eingepreist, und obwohl am Rande darüber diskutiert wurde, wie schnell die Veränderungen vorgenommen werden sollten, herrschte weitgehend Einigkeit darüber, dass die Veränderungen vorgenommen werden würden. Die geopolitische Lage hat die Notwendigkeit, von kohlenstoffhaltigen Kraftstoffen wegzukommen, noch dringlicher gemacht und den Zeitpunkt, zu dem die Änderungen

vorgenommen werden müssen, erheblich vorverlegt. Es ist nicht mehr eine Frage der warmen und flauschigen Umweltpolitik, sondern die kalte, harte Geopolitik bestimmt die Entscheidung. Zwar werden die einzelnen Länder je nach ihren unterschiedlichen Beziehungen zu den Konfliktparteien unterschiedlich schnell und auf unterschiedliche Weise reagieren, doch gibt es immer weniger Stimmen, die infrage stellen, dass die Veränderungen kommen werden. Selbst Länder, die nicht direkt in den Konflikt verwickelt sind, reduzieren still und leise ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, da die Regierungen den Fehler in der Strategie erkennen, bei der Deckung ihres Energiebedarfs von anderen Nationen abhängig zu sein. Kurzfristig werden sie wahrscheinlich die Vorteile des billigeren Erdöls und Erdgases nutzen, die ihnen angeboten werden, da Russland darum kämpft, Märkte für seine Produkte zu finden, aber längerfristig werden sie wahrscheinlich ihre Abkehr von fossilen Brennstoffen beschleunigen. Das eigene Haus im Visier Geopolitik ist selten einfach, aber in einfacheren Zeiten, in denen die Beziehungen mit den jeweiligen Persönlichkeiten, die Institutionen und Regierungen leiten, zu- und abnehmen, haben Risse in den Beziehungen die Möglichkeit, zu heilen, weil sie sich nur auf ein oder zwei Themen beziehen. Wenn die Zeiten komplizierter sind, sind auch die Auswirkungen auf die Beziehungen schwieriger. Dies scheint auf jeden Fall bei den Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und den USA der Fall zu sein. Obwohl die Sprache sehr diplomatisch ist, haben die Saudis behauptet, dass die USA versuchen, den Markt zu manipulieren, um die Preise durch die Freigabe von Ölreserven zu senken, während die USA behauptet haben, dass die Saudis Russland in seinem Feldzug gegen die Ukraine unterstützen. Wie so oft in solchen Auseinandersetzungen scheint es, als hätten beide Seiten Recht. Die von den Saudis geführte OPEC+ hat die Ölproduktion gedrosselt, was die Preise in die Höhe getrieben hat, was wiederum Russland hilft, während die USA die letzten ihrer Reserven freigegeben haben, um den Benzinpreis an den Zapfsäulen auf einem politisch zweckmäßigen Niveau zu halten. Diese Art von Streit wird normalerweise unter der Oberfläche der internationalen Beziehungen ausgetragen, aber dies sind keine normalen Zeiten. Dies macht das Agieren auf den Ölmärkten zu einer zusätzlichen Herausforderung. Schwarze Schwäne gibt es immer Was soll der arme Ölhändler inmitten dieses wirtschaftlichen Gegenwinds tun? Wie soll er auf die zunehmenden kurz- und langfristigen Herausforderungen reagieren? Letztendlich tun sie das, was sie immer tun, und spielen das Blatt, das ihnen zugeworfen wird. Der Handel, ob mit Öl, Gas oder einem anderen Instrument, ist eine der wenigen Branchen, in denen die Arbeit umso interessanter ist, je schwieriger die Zeiten sind, denn Volatilität bietet auch Chancen. Ganz gleich, was in der Wirtschaft passiert, ob es sich um eine weitere Pandemie, weitere militärische Sondereinsätze, einen unerwarteten schwarzen Schwan oder sogar eine Phase relativer Ruhe auf dem Markt handelt, die grundlegende Aufgabe bleibt dieselbe: eine vernünftige Wendung auf einem Markt herbeizuführen, der sich schnell entwickelt, um aus der geringsten Energiemenge die größte Menge an Energie zu gewinnen. Es ist ein komplexes Umfeld, aber die Aufgabe bleibt relativ einfach. Über den Autor Kay Rieck ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investor im US Öl- und Gassektor tätig. Er war über viele Jahre als Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse (NYSE) tätig. Sein Interesse an der Öl- und Gasbranche und den damit verbundenen Assets entwickelte er schnell und baute seine Expertise im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung beim New York Board of Trade und dem Chicago Board of Trade aus. Unter Nutzung seines außergewöhnlichen Netzwerks an globalen Kontakten gründete er 2008 sein erstes Öl- und Gasförderunternehmen in den USA und wählte Investitionen unter anderem im Haynesville Shale, Permian-Becken, Eagle Ford Shale, Dimmit County und überall dort aus, wo sich außergewöhnliche Renditeaussichten boten und bieten.

